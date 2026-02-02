Hội chợ Mùa Xuân: Tạo sức bật thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số ngay từ đầu năm

Hà Nội: Khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu 696 ha tại Thư Lâm, Đông Anh (Ngày Nay) -Đây là khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên của Hà Nội được thiết kế với triết lý sinh kế bền vững làm trung tâm, kết nối chặt chẽ với hành lang phát triển kinh tế – công nghệ – giao thông phía Bắc Thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm.

Gắn kết chiến lược: Động lực thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi phát triển (Ngày Nay) - Trong bối cảnh Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nước, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Doanh thu Quý 4/2025 của Vinamilk vượt mốc 17 nghìn tỷ đồng (Ngày Nay) - Tổng doanh thu hợp nhất Quý 4/2025 của Vinamilk đạt 17.045 tỷ đồng, tiếp tục lập đỉnh mới, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của “ông lớn” ngành sữa Việt Nam đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao nhất lịch sử công ty.

Vì sao tuần đầu tiên TikTok về tay Mỹ trở thành thảm họa? (Ngày Nay) - Chỉ hơn một tuần trước, TikTok chính thức “đặt chân” lên nước Mỹ với tư cách một ứng dụng “nhập tịch”. Từ thời điểm đó, nền tảng video này liên tục gặp khó khăn.

Trẻ đối mặt nhiều nguy cơ tai nạn thương tích trong kỳ nghỉ Tết (Ngày Nay) - Dịp Tết Nguyên đán, trẻ em được nghỉ học dài ngày, sinh hoạt và vui chơi nhiều hơn trong không khí sum họp, lễ Tết. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây cũng là thời điểm tai nạn thương tích ở trẻ em gia tăng do thay đổi thói quen sinh hoạt, vui chơi thiếu kiểm soát và tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đòi hỏi phụ huynh cần đặc biệt lưu ý phòng ngừa.

Huế tạo động lực phát triển từ di sản văn hóa (Ngày Nay) - Thành phố Huế đã và đang quyết tâm thực hiện các quyết sách chiến lược của Đảng, nhất là quyết sách xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển đất nước.

TP Hồ Chí Minh: Phụ huynh rà soát dữ liệu tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 từ ngày 3/2 (Ngày Nay) - Từ ngày 3/2 đến 3/3/2026, phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 cần truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp để kiểm tra, xác nhận thông tin hồ sơ, làm căn cứ chính thức cho kỳ tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 1/2/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ viêm tụy cấp khi uống quá nhiều rượu, bia những ngày Tết (Ngày Nay) - Tết là thời điểm người dân vui chơi, thăm hỏi nhau sau một năm làm việc bận rộn và đây cũng là lúc có nhiều bữa tiệc diễn ra, từ tiệc tất niên đến tiệc mừng năm mới. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu quá sa đà vào tiệc tùng, rượu bia, nguy cơ nhập viện do viêm tụy cấp càng cao.