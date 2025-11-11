Khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 2025

(Ngày Nay) - Sáng 11/11, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.
Dự khai mạc có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ; Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập. Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng; cán bộ Đại sứ quán và Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

VINBAX 2025 có chủ đề "Đội Công binh phối hợp với các thành phần liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc", nhằm mục đích nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp hiệp đồng và tổ chức diễn tập thực địa của lực lượng Công binh, Quân y và cứu hộ, cứu nạn chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hợp tác thời gian qua giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng song phương nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển, thể hiện mới nhất là việc hai Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công hoạt động Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ năm 2025, với sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ.

Tiếp nối thành công của VINBAX 2024 tại Ấn Độ, VINBAX2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ tư về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Quân đội hai nước, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Diễn tập thường niên VINBAX là minh chứng sống động nhất cho sự phát triển ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả giữa hai bên, đặc biệt khi Ấn Độ là đối tác quốc tế duy nhất cho đến nay cùng Việt Nam tổ chức diễn tập thực địa thường niên về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Để tổ chức Diễn tập đạt kết quả tốt, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị toàn thể lực lượng diễn tập chấp hành nghiêm các quy định, đặc biệt là quy định về an ninh, an toàn, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp tích cực vào các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòngViệt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ủng hộ, hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong chặng đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua cũng như phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để tổ chức VINBAX 2025.

Khẳng định hoạt động lần này là một trong những minh chứng biểu tượng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác quốc phòng và lòng tin chiến lược giữa hai quân đội, ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh, trải qua các kỳ tổ chức, VINBAX đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện cam kết chung của Ấn Độ và Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.

Từ những ngày đầu chỉ là diễn tập trên sa bàn, đến nay VINBAX đã phát triển thành một hoạt động chuyên môn sâu, toàn diện, phản ánh sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng lẫn nhau giữa hai quân đội. Thư ký Quốc phòng Ấn Độ cho rằng, diễn tập năm nay là dịp để lực lượng quân đội hai nước cùng huấn luyện, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong các tình huống nhân đạo và gìn giữ hòa bình. Được xây dựng theo quy trình chuẩn mực của Liên hợp quốc, diễn tập tập trung vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, qua đó góp phần thể hiện tinh thần hòa bình, nhân ái vì con người - những giá trị chung của Ấn Độ và Việt Nam trên chặng đường gìn giữ hòa bình.

Tự hào trước sự phối hợp chặt chẽ tại Nam Sudan của lực lượng gìn giữ hòa bình hai nước, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singhcho biết, trong thời gian tới, Ấn Độ mong muốn mở rộng phạm vi hợp tác của VINBAX trong các lĩnh vực mới, qua đó giúp lực lượng quân đội hai nước sẵn sàng hơn trước các thách thức phức tạp trong môi trường tác chiến hiện đại.

Ông Rajesh Kumar Singh khẳng định, Ấn Độ sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, năng lực để góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập, với sự tham gia của gần 300 nhân sự, VINBAX 2025 diễn ra trong 18 ngày (từ 11-27/11/2025), với nội dung chương trình gồm 3 phần chính:

Thứ nhất, bồi dưỡng lý thuyết về kiến thức cơ bản về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đóng góp của Việt Nam và Ấn Độ đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kiến thức chuyên môn và nhiệm vụ của Đội Công binh, đơn vị Quân y tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thứ hai, bồi dưỡng thực hành kỹ năng chuyên ngành của Công binh và Quân y trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với những nội dung cụ thể như: giới thiệu về vật nổ tự chế; trinh sát của Phân đội Công binh; xây dựng, bảo trì đường bộ, xây dựng bãi đáp trực thăng, kho đạn, vọng gác, tường, rào bảo vệ căn cứ; phân loại bệnh nhân trong tình huống tổn thương hàng loạt, cấp cứu chấn thương nâng cao, thực hành sơ cứu thương, cấp cứu và chuyển thương, hỗ trợ nhân đạo trong vận chuyển y tế đường không, vận hành thiết bị bay không người lái…

Thứ ba, diễn tập tích hợp thực binh về phối hợp hiệp đồng giữa quan sát viên quân sự, Công binh, Quân y, cứu hộ cứu nạn, vận hành thiết bị bay không người lái trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua xử lý các tình huống giả định.

Bên cạnh trọng tâm hoạt động chuyên môn, trong khuôn khổ VINBAX 2025 còn có các hoạt động lễ tân, giao lưu, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tham quan văn hóa để góp phần tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa các thành viên tham gia.

PV
Việt Nam Ấn Độ diễn tập

