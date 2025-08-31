Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy​

(Ngày Nay) - Trưa 30/8, đã xảy ra vụ cháy bãi trông giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Do ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội nên rất nhiều xe máy trong bãi trông giữ bị cháy trơ khung. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.
Theo nhiều người dân lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy vào thời điểm xảy ra vụ cháy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, gây ảnh hưởng lớn đến việc tham gia giao thông của người đi đường. Phần gầm cầu Vĩnh Tuy (bên trên bãi xe) và phần lan can cầu bị ám khói đen, một số vị trí có dấu hiệu bong tróc bê tông, trơ khung sắt do nhiệt.

Tham gia xử lý vụ việc có ít nhất 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng tại cơ sở được huy động để khống chế ngọn lửa.

Lực lượng chức năng cũng đã tạm thời chặn đường đê Nguyễn Khoái và lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên để phục vụ công tác chữa cháy. Các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy đi xuống Nguyễn Khoái hướng sang Hoàn Kiếm và từ Nguyễn Văn Viên lên cầu Vĩnh Tuy ùn ứ cục bộ.

Tại hiện trường, ước tính có hàng trăm phương tiện, gồm xe máy và xe ba bánh tự chế, bị cháy trơ khung. Các phương tiện được xếp thành 5 dãy san sát nhau, ước tính kéo dài cả trăm mét. Hàng rào tôn tại bãi gửi xe bị đổ, dầm cầu bị ám khói đen.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

