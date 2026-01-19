Đại hội Đảng XIV: Khơi dậy sức mạnh nội sinh của văn hóa Việt (Ngày Nay) - Chủ tịch Hội Tôn vinh Văn hóa Việt tại Pháp cho rằng mỗi người Việt xa Tổ quốc đều có thể trở thành một “nhịp cầu văn hóa” vững chắc, góp phần lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.

Khát vọng Việt Nam từ hành trình Đổi mới: Hội tụ sức mạnh cho hoài bão 2045 (Ngày Nay) - Dám nghĩ lớn, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm đang trở thành sợi chỉ đỏ hội tụ sức mạnh từ cơ sở đến tầm quốc gia để hiện thực khát vọng Việt Nam 2045.

Xu hướng trẻ hóa của các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp AI tỷ USD (Ngày Nay) - Trong lịch sử khởi nghiệp, tuổi trẻ không phải là điều xa lạ. Bill Gates và Mark Zuckerberg đều mới 19 tuổi khi sáng lập các công ty sau này trở thành biểu tượng toàn cầu. Giờ đây, làn sóng khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá hàng tỷ USD đang tạo ra một xu hướng mới: các nhà sáng lập ngày càng trẻ hơn.

Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lậpMỹ của Hội đồng Hòa bình.

Nút thắt hạt nhân trong đàm phán hòa bình Ukraine (Ngày Nay) - Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu trở thành vấn đề gai góc nhất trong tiến trình đàm phán Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian, khi an toàn hạt nhân và quyền kiểm soát vẫn bế tắc.

Châu Âu phản ứng trước tối hậu thư của Mỹ về Greenland (Ngày Nay) - EU tuyên bố sát cánh cùng Đan Mạch và chuẩn bị phản ứng phối hợp sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế nặng nhằm gây sức ép buộc châu Âu nhượng bộ vấn đề Greenland.

Singapore phát hiện phương pháp mới vô hiệu hóa vi khuẩn kháng kháng sinh (Ngày Nay) - Các nhà khoa học Singapore đã mang đến tin vui cho bệnh nhân đái tháo đường, mở ra hy vọng mới trong việc tránh phải cắt cụt bàn chân, nhờ phát hiện một phương pháp mới có thể vô hiệu hóa vi khuẩn kháng kháng sinh và đẩy nhanh quá trình lành các vết thương mạn tính.

TP Hồ Chí Minh thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông (Ngày Nay) - Ngày 17/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026.

