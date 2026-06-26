Khởi động dự án điện mặt trời nổi 304 MW trên diện tích 360 ha tại Đắk Lắk

(Ngày Nay) - Ngày 25/6, tại xã Ea Nuôl (Đắk Lắk), Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srepok 3 - thành viên Tập đoàn KN Holdings, đã tổ chức Lễ khởi động Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho phát triển năng lượng sạch tại Tây Nguyên, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam .

Điểm sáng phát triển năng lượng sạch

Lễ khởi động diễn ra trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk với chủ đề “Đắk Lắk - Tiềm năng, Khát vọng phát triển”, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương, KN Holdings cùng các đối tác.

Dự án được triển khai trên quy mô khoảng 360 ha, gồm 354 ha mặt nước hồ thủy điện Srêpốk 3 và gần 6 ha mặt đất trên địa bàn hai xã Ea Nuôl và Ea Wer (Đắk Lắk), với tổng vốn đầu tư hơn 7.661 tỷ đồng. Theo quy hoạch, nhà máy có công suất thiết kế 304 MW, tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng, trạm biến áp 500 kV và hạ tầng truyền tải đồng bộ, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao sự chủ động của KN Holdings và Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srepok 3 trong quá trình chuẩn bị dự án. Ông nhấn mạnh, với quan điểm “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”, Đắk Lắk sẽ tiếp tục giữ vững môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn, ổn định và thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Ông Nguyễn Thiên Văn bày tỏ tin tưởng, với năng lực, uy tín và quyết tâm của chủ đầu tư, cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận của người dân, Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 sẽ được triển khai đúng tiến độ, trở thành điểm sáng trong chương trình phát triển năng lượng sạch và tăng trưởng xanh của tỉnh.

Đại diện xã Ea Nuôl cũng kỳ vọng dự án sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bước tiến mới phát triển năng lượng tái tạo

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai Quy hoạch điện VIII và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Thanh - Phó Tổng Giám đốc KN Holdings, đại diện chủ đầu tư cho biết Nhà máy điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 được phát triển nhằm bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời khai thác hiệu quả mặt nước hồ thủy điện, tối ưu sử dụng tài nguyên và đóng góp cho quá trình phát triển bền vững của khu vực Tây Nguyên.

Là thành viên của KN Holdings - tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 50 năm hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, khu công nghiệp, logistics và năng lượng tái tạo - Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srêpốk 3 cho biết dự án là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục đầu tư năng lượng xanh của Tập đoàn, đồng thời thể hiện định hướng đồng hành cùng các địa phương trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh việc bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, dự án được kỳ vọng đóng góp khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương khi đi vào vận hành, tạo hàng trăm việc làm trong giai đoạn xây dựng và vận hành, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên mặt nước, thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút thêm các dòng vốn đầu tư chất lượng vào Đắk Lắk.

Việc khởi động KN Srêpốk 3 đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của KN Holdings, đồng thời bổ sung một dự án quy mô lớn vào hệ sinh thái năng lượng xanh tại Tây Nguyên. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và các đối tác, dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Đắk Lắk cũng như lộ trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.