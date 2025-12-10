"Không có cơ sở khoa học công nhận bác sỹ chuyên khoa tương đương thạc sỹ"

Hà Nội "chìm trong không khí bẩn": Cần tiếp cận tổng thể, giảm phát thải từ gốc (Ngày Nay) - Từ đầu tháng 10 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng. Nhiều ngày bầu trời Thủ đô trong tình cảnh mịt mù với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức xấu đến rất kém.

Thủ tướng: Xây nhà cho người dân thiệt hại do thiên tai là mệnh lệnh từ trái tim (Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu các địa phương quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân thiệt hại do thiên tai.

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh Đông Hồ vào Danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp (Ngày Nay) - Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào các Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO.

Đón năm mới 2026, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm (Ngày Nay) - Ngoài chương trình bắn pháo hoa, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách dịp cuối năm như chương trình Countdown, giải chạy, đồng diễn yoga...

"Bản đồ" ung thư nhi khoa mới mở đường cho liệu pháp miễn dịch (Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia đã lập danh mục ung thư nhi khoa đầu tiên, cung cấp những gợi ý mới cho việc phát triển liệu pháp miễn dịch cho các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Tổng thống D.Trump gọi khả năng chính sách thuế quan bị ngăn chặn là "mối đe dọa an ninh lớn nhất" của Mỹ (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/12 đã cảnh báo rằng phán quyết mà Tòa án Tối cao nước này có thể đưa ra nhằm chống lại quyền áp đặt thuế quan của ông sẽ đe dọa an ninh quốc gia.

Khám phá loại gene cổ đại giúp thực vật sinh trưởng, thích nghi và tồn tại (Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học tại Đại học Monash (Australia) vừa xác định được gene duy nhất từ một loài thực vật trên cạn giúp làm sáng tỏ cách thức thực vật lần đầu tiên phát triển khả năng sinh trưởng liên tục - một đặc điểm then chốt cho phép chúng xâm chiếm đất khô và định hình sự sống trên Trái Đất.

Viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ dễ bị bỏ sót, nhầm với rối loạn tiêu hoá (Ngày Nay) - Viêm ruột thừa ở trẻ em dễ bị bỏ sót, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi do không có triệu chứng điển hình như người lớn, không mô tả được vị trí đau và các biểu hiện dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng siêu vi. Vì vậy, bệnh có thể được phát hiện muộn đến khi ruột thừa vỡ, gây áp-xe hoặc nhiễm trùng nặng.

Sốc: Dự án Sức mạnh 2000 của Hoàng Hoa Trung, trường xây xong đã lâu vẫn đăng bài kêu gọi quyên góp tiếp? (Ngày Nay) - Sau những lùm xùm xảy ra ra trên không gian mạng, báo chí phản ánh, nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ về các dự án mà Hoàng Hoa Trung đóng vai trò founder như Sức mạnh 2000, Nuôi em…