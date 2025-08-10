Ngày Gia đình ASEAN tại Bỉ tái hiện không gian văn hóa Đông Nam Á

(Ngày Nay) - Khu ẩm thực với các món đặc trưng như tôm rán, mỳ xào Việt Nam, satay Indonesia và góc hoạt động dành cho thiếu nhi đã góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, thắt chặt tình đoàn kết ASEAN.
Cán bộ, phu nhân Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels, trình bày ca khúc "Việt Nam quê hương tôi". Ảnh : Hương Giang
Giữa khung cảnh cổ kính của thủ đô Brussels, một không gian văn hóa Đông Nam Á rực rỡ đã được tái hiện trong Ngày Gia đình ASEAN, đánh dấu 58 năm thành lập khối.

Sự kiện không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn thể hiện sức sống mãnh liệt của tinh thần đoàn kết ASEAN nơi xa xứ.

Diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Indonesia vào sáng 9/8, sự kiện thu hút đông đảo cán bộ ngoại giao và gia đình từ 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng quan sát viên Timor Leste. Không gian được biến thành một "ngôi làng ASEAN" thu nhỏ, nơi văn hóa truyền thống hòa quyện với nhịp sống hiện đại.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc. Các vị đại sứ, nhà ngoại giao hào hứng tham gia trò chơi dân gian như "gắp bóng bằng đũa," trong khi cuộc thi "Tìm hiểu ASEAN" giúp nâng cao hiểu biết về lịch sử và thành tựu của tổ chức.

Đại sứ Singapore tại Bỉ Hong Huai Lim, người giữ chức Chủ tịch luân phiên Cộng đồng ASEAN tại Brussels trong nửa cuối năm nay, khẳng định rằng dù xa cách quê hương, cộng đồng ASEAN tại Bỉ vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp, thân quen như đang ở chính ngôi nhà của mình, một đại gia đình lớn. Ông xem Ngày hội Gia đình ASEAN như một dịp ý nghĩa, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, tăng thêm tình thân gắn bó.

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự kiện.

Đại sứ nhấn mạnh rằng giữa bối cảnh những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng, sự đoàn kết và hợp tác trong ASEAN đã trở thành hình mẫu tiêu biểu, thể hiện rõ nét ở các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đồng thời lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa.

Chương trình văn nghệ đa dạng với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, từ điệu lamvong Lào đến những làn điệu dân ca các nước. Đặc biệt, tiết mục "Việt Nam quê hương tôi" do phái đoàn Việt Nam trình bày trong trang phục áo dài đỏ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Khu ẩm thực với các món đặc trưng như tôm rán, mỳ xào Việt Nam, satay Indonesia và góc hoạt động dành cho thiếu nhi đã góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, thắt chặt tình đoàn kết ASEAN.

Ngày hội khép lại dưới ánh nắng vàng ấm áp, để lại trong lòng mọi người dư âm ngọt ngào của một ngày ngập tràn niềm vui, sự gắn kết và tình thân thiết sâu sắc.

Những khoảnh khắc ấy như minh chứng sống động cho một cộng đồng ASEAN bền chặt, gắn bó và đầy sức sống, dù cách xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về nhau như một đại gia đình giữa chốn đất khách.

