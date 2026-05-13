Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Rà soát kiến thức, đổi mới tư duy, làm chủ kỹ năng

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 có nhiều điều chỉnh theo hướng đánh giá toàn diện năng lực người học, ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An đang triển khai đợt cao điểm ôn tập với phương châm “Đổi mới tư duy, làm chủ kỹ năng”. Từ vùng đồng bằng đến miền núi cao, các nhà trường tập trung rà soát kiến thức, rèn kỹ năng và hỗ trợ tâm lý để giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Tăng tốc ôn tập, làm chủ kỹ năng

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 không còn là cuộc đua của những bộ óc “học thuộc lòng”. Sự thay đổi trong cấu trúc đề thi đòi hỏi học sinh phải có khả năng vận dụng thực tiễn và tư duy linh hoạt. Đứng trước thử thách này, các cơ sở giáo dục tại Nghệ An đã chủ động vạch ra những “điểm chạm” kiến thức trọng tâm, giúp học sinh không bị choáng ngợp trước khối lượng chương trình đồ sộ.

Tại những địa bàn đặc thù như xã miền núi Tương Dương, Mường Xén… thách thức lớn nằm ở chất lượng đầu vào và rào cản ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số. Theo cô Lê Thương Huyền, giáo viên Trường Trung học phổ thông Tương Dương 1, xã Tương Dương, để giải bài toán này, nhà trường không áp dụng một khuôn mẫu chung mà thực hiện phân loại, lên kế hoạch ôn tập riêng biệt cho từng nhóm đối tượng.

Chiến lược “cầm tay chỉ việc” và truyền cảm hứng đang được các giáo viên vùng cao áp dụng triệt để. Bên cạnh việc bám sát kiến thức cơ bản, các trường còn áp dụng cơ chế thưởng “nóng”, cộng điểm khuyến khích để tạo động lực cho những tiến bộ dù là nhỏ nhất của học trò. Tại Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, xã Mường Xén nơi có hơn 500 sĩ tử đang miệt mài ôn luyện, Hiệu trưởng Lê Văn Tảo khẳng định quyết tâm "không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”. Nhà trường mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm Azota để tổ chức thi thử hàng tuần, từ đó phân tích dữ liệu sát sao để điều chỉnh nội dung giảng dạy kịp thời.

Giai đoạn một tháng cuối cùng được xác định là thời điểm “vàng” để “vá lỗ hổng” kiến thức. Thay vì nạp thêm kiến thức mới, thầy và trò tập trung rèn luyện phản xạ, kỹ năng xử lý đề và kiểm soát áp lực thời gian. Điển hình như tại Trường Trung học phổ thông Thái Hòa, phường Thái Hòa, lớp 12K đã tạo nên bất ngờ lớn khi vươn lên xếp thứ 18 toàn tỉnh trong đợt thi thử do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đầu tháng 5 vừa qua, trong đó môn Toán và Vật lý có thứ hạng rất cao.

Thầy Võ Quang Mạnh, giáo viên môn Vật lý cho rằng, điều quan trọng nhất là phải “sát sao và hiểu từng học sinh”. Khi nắm rõ năng lực và tâm lý của mỗi em, giáo viên mới có thể đưa ra phương pháp phù hợp để phát huy tối đa khả năng. “Chúng tôi xác định kết quả của học sinh chính là thành quả của người thầy. Khi học sinh tiến bộ, đạt được mục tiêu vào đại học hay có điểm thi cao, đó là niềm vui và cũng là động lực lớn nhất để giáo viên cố gắng”, thầy Mạnh cho biết.

"Tiếp sức" cho sĩ tử vùng cao

Phong trào “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026” đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, một “cam kết nghề nghiệp” của đội ngũ nhà giáo xứ Nghệ. Tại Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ, xã Tân Kỳ, cô Nguyễn Thị Phương Hà, giáo viên Ngữ văn không giấu được áp lực khi đặt mục tiêu nâng điểm trung bình môn từ 8,0 lên 8,7. Với cô, kết quả của học sinh chính là tấm gương phản chiếu năng lực và trách nhiệm của người thầy.

Sự đồng hành này không chỉ dừng lại ở bục giảng. Cô Hà còn duy trì liên lạc chặt chẽ với phụ huynh, sát sao từ nền nếp học tập ở nhà đến việc động viên những học sinh có ý định bỏ tiết, đi học muộn. Tinh thần này lan tỏa khắp các nhà trường. Thầy Lương Văn Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ cho biết, nhà trường phấn đấu vượt mức chỉ tiêu đã cam kết, đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhóm học sinh có nguy cơ không đạt yêu cầu để nâng cao chất lượng chung.

Tại Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, mục tiêu được cụ thể hóa bằng những con số “biết nói”: 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, điểm trung bình nằm trong tốp 15 toàn tỉnh. Hiệu trưởng Đặng Văn Hải khẳng định: Mô hình "90 ngày đêm bứt phá để thành công" yêu cầu mỗi học sinh tự học ít nhất 2-3 giờ mỗi ngày và tham gia đánh giá chéo lẫn nhau để cùng tiến bộ. Giáo viên phải nêu cao trách nhiệm, giúp học sinh vững vàng cả về tri thức lẫn tâm lý.

Bên cạnh nỗ lực của các trường, ngành giáo dục Nghệ An triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tiếp sức các thí sinh. Trong các ngày 12 - 13/5, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị phối hợp như Thanh tra Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục miền Trung đã trực tiếp đến thăm, trao quà động viên, khích lệ cho giáo viên và học sinh lớp 12 tại các xã miền núi khó khăn của Nghệ An như Tân Kỳ, Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong... Những chai nước, hộp sữa tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các sĩ tử trong giai đoạn nước rút.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An lưu ý, kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần so với mọi năm, tạo ra áp lực không nhỏ về mặt thời gian. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, ông tin tưởng các thí sinh sẽ giữ vững thể lực và tinh thần để bứt phá. Điều quan trọng nhất lúc này là các em phải bình tĩnh, tự tin, bám sát hướng dẫn của giáo viên để rà soát lại kiến thức trong 2-3 tuần cuối cùng.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 đang đến gần. Với sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy dạy và học, cùng sự tiếp sức kịp thời từ ngành giáo dục và cộng đồng, các sĩ tử Nghệ An đang nắm giữ cơ hội để biến những nỗ lực thành quả ngọt, khẳng định truyền thống hiếu học và tinh thần vượt khó của người dân miền Trung. Đây không chỉ là một kỳ thi, mà là dấu mốc quan trọng để các em tự tin bước vào cánh cửa tương lai.