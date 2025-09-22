Labo phôi học thụ tinh ống nghiệm của Việt Nam được vinh danh Kỷ lục châu Á

(Ngày Nay) - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vừa được Tổ chức kỷ lục châu Á xác lập Kỷ lục “Bệnh viện đầu tiên tại châu Á có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình “lab trong lab”, ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi”.

Tổ chức Kỷ lục châu Á chính thức trao Kỷ lục châu Á và Kỷ lục Việt Nam cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ngày 21/9. Đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR), TS. Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới, cho biết hội đồng cố vấn gồm các bác sĩ và chuyên gia y khoa tại nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam, Indonesia… một số quốc gia ngoài châu Á như Mỹ, cùng xem xét tất cả bằng chứng và đưa ra quyết định đủ điều kiện công nhận kỷ lục.

“Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội trong bối cảnh nhu cầu thụ tinh ống nghiệm (IVF) đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, Ấn Độ, châu Á cũng như trên toàn thế giới”, TS. Biswaroop Roy Chowdhury cho biết.

Theo Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings)/Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, quá trình xác lập kỷ lục cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được thực hiện bài bản, khoa học, minh bạch dựa trên các dữ liệu được thu thập độc lập, chi tiết về Hệ thống phòng labo phôi học của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (IVF Tâm Anh TP.HCM), tiến hành kiểm định chéo nhiều bước, từ thiết kế lab, quy trình vận hành, tỷ lệ thành công IVF, đến các chỉ số an toàn và chất lượng dịch vụ… đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế.

Thiết kế phòng “lab trong lab” với phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6, là thiết kế đặc thù, nhằm tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy, tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất. IVF Tâm Anh TP.HCM, Việt Nam là đơn vị đầu tiên tiên phong trong thiết kế độc nhất này.

ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM, đồng thời chính là nhà khoa học, chuyên gia tiên phong thai nghén, thiết kế, xây dựng và vận hành Hệ thống “lab trong lab”, cho biết việc duy trì một phòng lab IVF đạt chuẩn ISO 5 đặt ra nhiều thách thức trong thực tế vận hành.

Thứ nhất là quy trình bảo trì và vận hành, cần thay thế định kỳ bộ lọc, hiệu chuẩn thiết bị, giám sát liên tục các thông số môi trường như hạt bụi, vi sinh, áp lực, nhiệt độ. Thứ hai, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuẩn từ phân luồng nhân sự, kiểm soát ra vào, vệ sinh cá nhân cho đến thao tác nuôi cấy. Bên cạnh đó, Hệ thống ISO 5 phụ thuộc nhiều vào hạ tầng kỹ thuật và nguồn điện ổn định, chỉ cần một trục trặc nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng môi trường nuôi cấy. Việc đào tạo và duy trì tính kỷ luật của đội ngũ nhân sự là yếu tố quan trọng cho sự toàn vẹn của môi trường phòng sạch. Vượt qua tất cả thách thức đó, suốt 5 năm liên tục, Lab phôi học của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được công nhận chuẩn ISO Class 5 về chất lượng không khí, do Viện Pasteur kiểm định.

Thống kê từ 2021 đến 2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP.HCM tăng dần qua các năm, trung bình lên tới 80.1%, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần, kết quả này lên tới 71.9%.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nhân dịp hàng trăm em bé chào đời từ kỹ thuật IUI/IVF cùng hội ngộ trong “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh” đầu tháng 6/2025, bệnh viện đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho các bé, đánh giá toàn diện thể chất qua chiều cao, cân nặng, vòng đầu; khám phát triển vận động; khám dinh dưỡng; xét nghiệm máu, siêu âm bụng… Kết quả khẳng định 100% bé đều ghi nhận phát triển đúng chuẩn về thể lực.

Hiện Hệ thống IVF Tâm Anh phát triển theo hướng đa khoa chuyên sâu và toàn diện, đội ngũ bác sĩ giỏi, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới cùng dịch vụ chuyên nghiệp, vợ chồng hiếm muộn có thể được thăm khám, điều trị đồng thời, mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, chi phí… do đó ngày càng thu hút bệnh nhân nước ngoài đến điều trị. Đặc biệt, chi phí điều trị ở Tâm Anh và tại Việt Nam rất cạnh tranh, chỉ bằng 1/3 so với các nước ASEAN. Từ năm 2023 đến nay, Hệ thống IVF Tâm Anh đã tiếp nhận điều trị vô sinh hiếm muộn cho hàng ngàn người bệnh từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Singapore, Philippines… và có xu hướng tăng cao hơn vào các dịp Lễ, Tết.