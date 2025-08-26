Lan tỏa tinh thần dân tộc cùng “Fandom Yêu Nước”

(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự án “Fandom Yêu Nước” là hành trình lan tỏa tinh thần dân tộc theo cách riêng của người trẻ hiện đại, đầy nhiệt huyết và truyền cảm hứng - được khởi xướng bởi VCCorp, sáng tạo và truyền thông bởi Kenh14.

Fandom Yêu Nước là chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nổi bật trong chuỗi hoạt động của Fandom Yêu Nước là các Trạm khách “A80 Tự hào Việt Nam” và gian hàng “Fandom Yêu Nước” - những trạm trải nghiệm và tiếp sức cho người dân dọc tuyến diễu binh, diễu hành và các sự kiện lớn xuyên suốt chuỗi “concert quốc gia” từ ngày 30/8 đến hết 2/9/2025.

Ấn tượng bộ sưu tập “Yêu Nước”

Từ việc chụp ảnh cùng lá cờ đỏ sao vàng, tham gia các hoạt động tương tác đến sở hữu những món quà từ bộ sưu tập “Yêu Nước”. Mỗi khoảnh khắc tại đây đều trở thành một dấu ấn cá nhân gắn liền với ngày hội lớn của đất nước.

Song song với các hoạt động và sự kiện tại chỗ, trang web, ứng dụng di động của Fandom Yêu Nước ra đời như một điểm đến trực tuyến, nơi cộng đồng có thể cập nhật thông tin, tham gia hoạt động, tương tác và chia sẻ dấu ấn cá nhân để khẳng định mình là một phần của Fandom Yêu Nước. Sau chuỗi sự kiện A80, “Fandom Yêu Nước” sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển trên các nền tảng trực tuyến, hướng đến trở thành không gian gặp gỡ và kết nối của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Thể hiện tình yêu nước bằng các hoạt động sáng tạo riêng

Tinh thần sáng tạo của giới trẻ cũng được thổi vào dự án qua nhiều hoạt động mang tính biểu tượng. Bộ sưu tập “Yêu Nước” gồm áo thun, khăn, túi tote với sắc đỏ chủ đạo trở thành những món quà tinh thần ý nghĩa, giúp người trẻ khoác lên mình niềm tự hào dân tộc trong đời sống thường nhật.

Không chỉ dừng lại ở đó, các tác phẩm nghệ thuật thị giác của nghệ sĩ trẻ sẽ xuất hiện tại các Trạm Khách A80 Tự hào Việt Nam, biểu đạt tình yêu Tổ quốc bằng những dấu ấn sáng tạo, tô điểm cho không gian thành phố trong dịp đại lễ. Từ không gian sự kiện đến đời sống thường nhật, tình yêu nước được khơi dậy và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Không khí tự hào còn được lan tỏa mạnh mẽ ra ngoài đời sống thông qua nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng. Hình ảnh “Fandom Yêu Nước” sẽ phủ sóng khắp các không gian công cộng, từ những bảng quảng cáo ngoài trời cho tới các tòa nhà trung tâm, tạo nên sắc đỏ rực rỡ của đoàn kết và tự hào. Hoạt động Fancam tại Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam cũng sẽ ghi lại những khoảnh khắc chân thực của các lực lượng đang ngày đêm cống hiến cho đất nước, để từ đó tôn vinh những “người hùng thầm lặng”.

Một điểm nhấn không thể thiếu trong dự án chính là sự đồng hành của các nghệ sĩ. Thông qua những chương trình nghệ thuật, nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc, đồng thời trực tiếp giao lưu, chia sẻ cùng khán giả để lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh sân khấu, nhiều nghệ sĩ cũng gửi gắm, thể hiện tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc, kêu gọi cộng đồng hưởng ứng các hoạt động chung vui cùng ngày hội non sông, tất cả đều được quy tụ tại mục Khối Nghệ sĩ trên trang web Fandom Yêu Nước. Sự hiện diện và đồng hành của họ không chỉ góp phần làm không khí kỷ niệm thêm sôi động, mà còn trở thành cầu nối truyền cảm hứng, đưa tinh thần yêu nước đến gần hơn với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Đồng hành cùng TƯ Đoàn để cộng hưởng và lan toả niềm "Tự hào Việt Nam"

Đồng hành cùng chiến dịch “Tự Hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, dự án Fandom Yêu Nước còn giới thiệu MV “Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ” - sáng tác bởi DTAP và thể hiện qua giọng ca Hà Anh Tuấn. Ca khúc mang giai điệu hào sảng, ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc, gợi nhắc hình ảnh quen thuộc của mỗi gia đình Việt Nam trong những ngày lễ trọng đại. Sự kết hợp giữa ê-kíp sản xuất trẻ trung và một trong những giọng ca hàng đầu hiện nay hứa hẹn mang đến tác phẩm vừa hiện đại, vừa đậm đà tinh thần tự hào dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh đó, Capcut template Tự Hào Việt Nam, mang đến cho giới trẻ những công cụ sáng tạo để chia sẻ niềm tự hào dân tộc trên các nền tảng mạng xã hội, biến tình yêu nước thành một làn sóng lan tỏa sôi động và bền bỉ.

Fandom Yêu Nước - Dự án được sáng tạo và truyền thông bởi Kenh14 - nền tảng nội dung hàng đầu dành cho giới trẻ - và được xây dựng sáng tạo phù hợp với ngôn ngữ, hành vi và tinh thần của thế hệ trẻ, giúp kết nối cộng đồng qua những hoạt động gần gũi và truyền cảm hứng. Fandom Yêu Nước lời khẳng định đầy tự hào về bản sắc Việt: Bất kỳ thời đại nào, người trẻ Việt Nam vẫn luôn giữ trong tim mình một niềm tin, một tinh thần đoàn kết, một tình yêu bền bỉ với đất nước.