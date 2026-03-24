Liên tiếp những vụ ngộ độc tập thể: Hồi chuông cảnh báo an toàn thực phẩm

(Ngày Nay) - Thời gian gần đây, các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, từ những bữa ăn đường phố đến bếp ăn tập thể, cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn đang hiện hữu và có xu hướng gia tăng.
17 người nghi ngộ độc phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ của một cửa hàng tại địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh minh họa.

Mới nhất, tại Quảng Ngãi, cơ quan chức năng đang điều tra vụ 17 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê. Các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ việc đơn lẻ. Trước đó, địa phương này từng ghi nhận vụ ngộ độc khiến hơn 200 người nhập viện, nguyên nhân được xác định do thực phẩm nhiễm vi khuẩn nguy hiểm.

Ngộ độc tập thể xảy ra trên nhiều loại hình bữa ăn

Thực tế cho thấy, ngộ độc thực phẩm không chỉ xuất phát từ một loại món ăn cụ thể mà xảy ra trên nhiều hình thức khác nhau, từ thức ăn đường phố đến bếp ăn tập thể, thậm chí cả bữa ăn gia đình.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuối tháng 2/2026 đã ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng thức ăn đường phố. Bộ Y tế đã yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Các vụ việc tương tự cũng được ghi nhận tại bếp ăn tập thể doanh nghiệp, nơi chỉ một sai sót trong khâu chế biến hoặc bảo quản có thể ảnh hưởng đến hàng chục, thậm chí hàng trăm người trong thời gian ngắn.

Tại Hà Nội và nhiều địa phương khác, ngành y tế cũng liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc tại trường học, khu công nghiệp và dịch vụ ăn uống, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Liên tiếp những vụ ngộ độc tập thể: Hồi chuông cảnh báo an toàn thực phẩm ảnh 1
Gần 100 công nhân ở Đồng Nai bị ngộ độc thực phẩm nằm điều trị tại cơ sở y tế.

Nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát chặt

Theo Cục An toàn thực phẩm, các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể thường xuất phát từ những nguyên nhân quen thuộc như thực phẩm không rõ nguồn gốc, chế biến không đảm bảo vệ sinh, bảo quản sai quy định hoặc nhiễm khuẩn chéo trong quá trình sơ chế.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh, nguy cơ ngộ độc có thể gia tăng trong mùa nắng nóng khi vi khuẩn phát triển mạnh, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và thức ăn đường phố.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế cho rằng, điểm đáng lo ngại là nhiều vụ việc xảy ra do “lỗ hổng hệ thống” kéo dài, từ khâu kiểm soát nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến và giám sát sau cùng. Khi một mắt xích gặp vấn đề, hậu quả có thể lan rộng rất nhanh trong cộng đồng.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc tập thể quy mô lớn.

