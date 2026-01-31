Một số danh hiệu của Hà Nội được UNESCO công nhận

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số quy định về bảo vệ môi trường (Ngày Nay) - Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định số 08/2022 theo hướng phân cấp lại cơ quan xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng.

TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến (Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.

Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ (Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực TP HCM (Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và tăng mạnh người học các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026 (Ngày Nay) - Theo Nikkei Asia, Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng 3 mẫu iPhone cao cấp nhất trong dòng iPhone mới năm 2026, đồng thời trì hoãn việc xuất xưởng mẫu tiêu chuẩn, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng.

TP HCM tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah cho cơ sở y tế (Ngày Nay) - Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập, ngành y tế TP Hồ Chí Minh tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở thông qua tập huấn cập nhật hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm phát hiện sớm, xử trí kịp thời và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Trọn vẹn tình xuân Tây Bắc trong hộp quà tết Shanam (Ngày Nay) -Hộp quà Tết Shanam không chỉ đặc biệt với những phẩm quà ngon, lành mà còn chứa đựng những câu chuyện thú vị, ấm áp, đầy sức sống về con người vùng cao, đậm đà, trọn vẹn như hương xuân, vị tết vùng rẻo cao Tây Bắc

Quà tết 2026: Táo Sơn Tra sấy dẻo - biến chua chát thành ngọt lành xuân mới (Ngày Nay) -Ở vùng rẻo cao Tây Bắc, có một loài cây biểu tượng cho sức sống, sự bền bỉ và kiên trì, đó là cây táo mèo, còn có tên khoa học là Sơn Tra. Táo Sơn Tra rất quý nhưng không dễ ăn vì chua và chát. Tuy nhiên, công nghệ ủ men đặc biệt của nhà trà Shanam đã biến vị chua chát này thành ngọt lành, đượm vị, là món quà gửi gắm mong ước tốt lành đầu năm mới.

Hoàn thiện Luật Tiếp cận thông tin, nâng cao trách nhiệm của cơ quan cung cấp (Ngày Nay) - Sáng 30/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).