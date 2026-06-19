Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Mỹ Anh và hành trình đưa âm nhạc Việt ra thế giới qua dự án giao lưu Việt Nam - Australia

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Từ những sân khấu quốc tế, các diễn đàn âm nhạc khu vực đến Festival Huế 2026, ca sĩ Mỹ Anh đang từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ mang tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Dự án All Ears: Focus Australia 2026 không chỉ đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Mỹ Anh và nghệ sĩ Australia Matthew Ifield, mà còn cho thấy những nỗ lực kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới thông qua ngoại giao văn hóa và hợp tác sáng tạo.
Mỹ Anh giao lưu tại sự kiện Open Talk ALL EARS 2026. Ảnh: Quỳnh Hoa
Mỹ Anh giao lưu tại sự kiện Open Talk ALL EARS 2026. Ảnh: Quỳnh Hoa

Trong vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp âm nhạc, ngày càng nhiều nghệ sĩ Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội hiện diện tại các sân chơi quốc tế. Trong số đó, Mỹ Anh là một trong những gương mặt trẻ nổi bật khi lựa chọn con đường phát triển bền bỉ, từng bước mở rộng dấu ấn của mình ra ngoài biên giới Việt Nam.

Bước ra từ thế hệ nghệ sĩ Gen Z, Mỹ Anh gây chú ý từ những ngày đầu với khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc cùng phong cách R&B/Soul hiện đại. Sau khi nhận giải “Gương mặt mới xuất sắc” tại Làn Sóng Xanh năm 2021 và phát hành album đầu tay năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi hướng đi riêng thay vì chạy theo các xu hướng thị trường ngắn hạn.

Năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề trong hành trình quốc tế hóa sự nghiệp của Mỹ Anh. Sau khi phát hành EP tiếng Anh Phases of the Moon, cô thực hiện chuỗi hoạt động tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và Hàn Quốc. Những chuyến đi không đơn thuần là các buổi biểu diễn, mà còn là cơ hội để nữ nghệ sĩ kết nối với các cộng đồng sáng tạo quốc tế, học hỏi cách vận hành của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc Mỹ Anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong playlist toàn cầu “It's a Hit!” của Spotify. Âm nhạc của cô cũng được phát trên các kênh phát thanh uy tín tại Australia như triple j và Triple R Mooncake Radio. Đây là những tín hiệu cho thấy các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang dần tiếp cận được nhiều thị trường ngoài nước.

Mỹ Anh và hành trình đưa âm nhạc Việt ra thế giới qua dự án giao lưu Việt Nam - Australia ảnh 1
Mỹ Anh và hành trình đưa âm nhạc Việt ra thế giới qua dự án giao lưu Việt Nam - Australia ảnh 2

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, Mỹ Anh còn tham gia nhiều chương trình giao lưu và diễn đàn quốc tế. Năm 2025, cô đại diện Việt Nam tại diễn đàn APEC Women in Music ở Hàn Quốc, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ nữ và chuyên gia âm nhạc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, nữ ca sĩ cũng tham gia biểu diễn tại chương trình Next Gen: V-Pop thuộc khuôn khổ lễ hội VIVID Sydney – một trong những sự kiện nghệ thuật và sáng tạo lớn nhất Australia.

Bên cạnh âm nhạc, Mỹ Anh còn xuất hiện tại một số sự kiện thời trang và sáng tạo quốc tế, trong đó có show diễn Chanel Cruise 2025/26 tại Singapore. Đầu năm 2026, cô tiếp tục được Apple mời tham dự chuỗi sự kiện giới thiệu Apple Creator Studio tại Mỹ với tư cách đại diện Việt Nam. Những cột mốc này cho thấy hình ảnh của Mỹ Anh đang được định vị không chỉ như một ca sĩ mà còn là một đại diện của thế hệ sáng tạo trẻ Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Mỹ Anh là cách cô lựa chọn hợp tác quốc tế. Thay vì dừng lại ở những sản phẩm mang tính biểu tượng hoặc quảng bá, nữ nghệ sĩ ưu tiên các dự án có sự tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác và sản xuất.

EP come what may thực hiện cùng ban nhạc Soul Delivery của Hàn Quốc là một ví dụ tiêu biểu. Theo thông tin từ ban tổ chức, Mỹ Anh đã trực tiếp tới Seoul để làm việc cùng các thành viên trong ban nhạc, tham gia từ khâu sáng tác, hòa âm cho đến sản xuất. Quá trình này được thực hiện trực tiếp thay vì làm việc từ xa, nhằm giữ lại cảm xúc tự nhiên và sự tương tác giữa các nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo.

Nếu các dự án trước đó phản ánh nỗ lực “đi ra thế giới”, thì All Ears: Focus Australia 2026 lại mang một ý nghĩa khác: đưa thế giới đến gần hơn với cộng đồng âm nhạc Việt Nam.

Được tổ chức bởi Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp cùng Hot Panda Media, All Ears: Focus Australia là sáng kiến giao lưu văn hóa nằm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia. Sau hai mùa tổ chức, chương trình năm nay mở rộng quy mô với nhiều hoạt động tại Huế và Hà Nội.

Mỹ Anh và hành trình đưa âm nhạc Việt ra thế giới qua dự án giao lưu Việt Nam - Australia ảnh 3

Mỹ Anh và Matthew Ifield biểu diễn tại sự kiện Open Talk ALL EARS 2026. Ảnh: Quỳnh Hoa.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của Matthew Ifield – ca sĩ, nhạc sĩ người Australia gốc Á đang nhận được nhiều sự chú ý tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Matthew vừa ký kết hợp tác với các hãng thu âm quốc tế như EMI Music Australia, Capitol Records tại Mỹ và Fontana Records tại Anh. Album đầu tay My Favourite Place To Be cùng các chuyến lưu diễn quốc tế đã giúp tên tuổi của anh ngày càng được biết đến rộng rãi.

Tại Việt Nam, Matthew Ifield và Mỹ Anh sẽ cùng tham gia chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 14 đến 18/6. Mở đầu là các màn trình diễn tại Festival Huế 2026 – sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của cả nước. Trong không gian di sản của Quần thể Di tích Cố đô Huế, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa âm nhạc đương đại và các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau Huế, chương trình tiếp tục diễn ra tại Hà Nội với phiên sáng tác chung (Songwriting Session), nơi hai nghệ sĩ cùng chia sẻ quy trình sáng tác và phát triển ý tưởng âm nhạc. Đây là cơ hội để khán giả và những người làm nghề quan sát trực tiếp cách một ca khúc được hình thành thông qua sự tương tác giữa các nghệ sĩ đến từ hai nền văn hóa khác nhau.

Khép lại chuỗi hoạt động là tọa đàm và showcase tại Trường Đại học VinUni. Chương trình dành cho khoảng 150 người tham dự, ưu tiên các nhạc sĩ, nhà sản xuất và nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh các màn trình diễn, sự kiện còn tập trung vào những chủ đề thiết thực như phát hành âm nhạc độc lập, quản lý bản quyền, phát triển thị trường quốc tế và xây dựng sự nghiệp bền vững trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang được xác định là một động lực phát triển mới, những chương trình như All Ears mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện biểu diễn. Đây là không gian để nghệ sĩ, nhà sản xuất và khán giả trẻ tiếp cận với những kinh nghiệm quốc tế, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác sáng tạo.

Đối với Mỹ Anh, dự án lần này tiếp tục cho thấy một định hướng nhất quán: xây dựng các mối quan hệ nghệ thuật dựa trên sự đồng điệu về chuyên môn và sáng tạo. Từ các phòng thu ở Seoul đến sân khấu Festival Huế hay các diễn đàn quốc tế, nữ nghệ sĩ đang từng bước khẳng định vai trò của một gương mặt trẻ đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Việt Nam hội nhập.

Trong một thị trường âm nhạc ngày càng kết nối, thành công không còn được đo đếm chỉ bằng những bản hit hay lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Khả năng đối thoại với thế giới, tham gia vào các mạng lưới sáng tạo quốc tế và mang những câu chuyện của Việt Nam ra bên ngoài cũng đang trở thành một thước đo mới. Và trên hành trình ấy, Mỹ Anh đang cho thấy những bước đi đáng chú ý của một nghệ sĩ trẻ muốn đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

PV
Mỹ Anh All Ears: Focus Australia 2026 nghệ sĩ Gen Z

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu ở Trại Da Vinci, Ba Vì
Mùa hè hậu thi cử: Khi những chuyến đi trở thành phần thưởng cho tuổi trẻ
(Ngày Nay) - Với nhiều học sinh, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là dấu mốc học tập mà còn là thời điểm khép lại một chặng đường kéo dài suốt nhiều năm. Sau những tháng ngày ôn luyện căng thẳng, nhu cầu tìm kiếm một chuyến đi để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình và bạn trẻ.
Ông Hà Tiến Thể bên những chum tương được chăm chút bằng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề (Ảnh: NVCC)
Hơn nửa đời canh nắng gió cho những chum tương Đường Lâm
(Ngày Nay) - Giữa làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), ông Hà Hữu Thể là một trong những người vẫn bền bỉ gắn bó với nghề làm tương nếp truyền thống. Hơn nửa đời canh nắng gió cho những chum tương quê nhà, ông đã gìn giữ một nghề cổ và lưu giữ những kinh nghiệm làm nghề được truyền lại qua nhiều thế hệ người dân xứ Đoài.
Khi Harry Potter, Star Wars và Interstellar gặp nhau trên sân khấu giao hưởng
Khi Harry Potter, Star Wars và Interstellar gặp nhau trên sân khấu giao hưởng
(Ngày Nay) - Những giai điệu gắn liền với các bộ phim nổi tiếng như Harry Potter, Star Wars, Jurassic Park, Interstellar hay The Godfather sẽ được tái hiện trong chương trình giao hưởng "8 Seconds: Cinematic World" do 8 The Theatre và dàn nhạc CAM Philharmonic tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 8 tới.
Nghệ nhân Trần Đức Tân và bộ tác phẩm “Hòa Thanh Ngũ Hành” gửi gắm khát vọng tạo bản sắc mới cho gốm Bát Tràng.
Để nghề gốm sống bằng sự trao truyền
(Ngày Nay) -  Sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm gốm và có hơn 40 năm gắn bó với nghề gốm Bát Tràng, Nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân luôn trăn trở với việc gìn giữ và trao truyền những giá trị của làng nghề. Không chỉ mong thế hệ trẻ tiếp nối nghề truyền thống, ông còn nỗ lực tìm kiếm những hướng đi mới để gốm Bát Tràng vừa giữ được bản sắc, vừa tạo nên dấu ấn của thời đại.
Mỹ cảnh báo nối lại tấn công nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận
Mỹ cảnh báo nối lại tấn công nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận
(Ngày Nay) - Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nối lại tấn công Iran nếu Tehran không tuân thủ bản ghi nhớ (MoU) đã ký giữa hai bên. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp.
Italy xây dựng nhà máy tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử đầu tiên của EU
Italy xây dựng nhà máy tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử đầu tiên của EU
(Ngày Nay) - Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng Italy đã chính thức cấp phép cho dự án LIFE 22ENV-IT-INSPIREE, theo đó thông qua việc xây dựng nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) tại Ceccano thuộc tỉnh Frosinone nhằm thu hồi, tái chế các nguyên tố đất hiếm từ chất thải điện và điện tử (RAEE).
Hội đồng ban giám khảo quốc tế tại DANAFF Talents 2026. Ảnh: VFDA
Lộ diện hội đồng giám khảo quốc tế "cầm cân nảy mực" tại DANAFF Talents 2026
(Ngày Nay) - Sau khi công bố 18 dự án xuất sắc góp mặt tại Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) tiếp tục hé lộ những gương mặt sẽ đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” của chương trình. Họ đều là những nhà giám tuyển, nhà sản xuất, nhà sáng lập liên hoan phim, giám đốc nghệ thuật giàu kinh nghiệm, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh khu vực và thế giới.