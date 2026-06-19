Mỹ Anh và hành trình đưa âm nhạc Việt ra thế giới qua dự án giao lưu Việt Nam - Australia

(Ngày Nay) - Từ những sân khấu quốc tế, các diễn đàn âm nhạc khu vực đến Festival Huế 2026, ca sĩ Mỹ Anh đang từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ mang tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Dự án All Ears: Focus Australia 2026 không chỉ đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Mỹ Anh và nghệ sĩ Australia Matthew Ifield, mà còn cho thấy những nỗ lực kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới thông qua ngoại giao văn hóa và hợp tác sáng tạo.

Trong vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp âm nhạc, ngày càng nhiều nghệ sĩ Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội hiện diện tại các sân chơi quốc tế. Trong số đó, Mỹ Anh là một trong những gương mặt trẻ nổi bật khi lựa chọn con đường phát triển bền bỉ, từng bước mở rộng dấu ấn của mình ra ngoài biên giới Việt Nam.

Bước ra từ thế hệ nghệ sĩ Gen Z, Mỹ Anh gây chú ý từ những ngày đầu với khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc cùng phong cách R&B/Soul hiện đại. Sau khi nhận giải “Gương mặt mới xuất sắc” tại Làn Sóng Xanh năm 2021 và phát hành album đầu tay năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi hướng đi riêng thay vì chạy theo các xu hướng thị trường ngắn hạn.

Năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề trong hành trình quốc tế hóa sự nghiệp của Mỹ Anh. Sau khi phát hành EP tiếng Anh Phases of the Moon, cô thực hiện chuỗi hoạt động tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và Hàn Quốc. Những chuyến đi không đơn thuần là các buổi biểu diễn, mà còn là cơ hội để nữ nghệ sĩ kết nối với các cộng đồng sáng tạo quốc tế, học hỏi cách vận hành của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc Mỹ Anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong playlist toàn cầu “It's a Hit!” của Spotify. Âm nhạc của cô cũng được phát trên các kênh phát thanh uy tín tại Australia như triple j và Triple R Mooncake Radio. Đây là những tín hiệu cho thấy các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang dần tiếp cận được nhiều thị trường ngoài nước.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, Mỹ Anh còn tham gia nhiều chương trình giao lưu và diễn đàn quốc tế. Năm 2025, cô đại diện Việt Nam tại diễn đàn APEC Women in Music ở Hàn Quốc, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ nữ và chuyên gia âm nhạc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, nữ ca sĩ cũng tham gia biểu diễn tại chương trình Next Gen: V-Pop thuộc khuôn khổ lễ hội VIVID Sydney – một trong những sự kiện nghệ thuật và sáng tạo lớn nhất Australia.

Bên cạnh âm nhạc, Mỹ Anh còn xuất hiện tại một số sự kiện thời trang và sáng tạo quốc tế, trong đó có show diễn Chanel Cruise 2025/26 tại Singapore. Đầu năm 2026, cô tiếp tục được Apple mời tham dự chuỗi sự kiện giới thiệu Apple Creator Studio tại Mỹ với tư cách đại diện Việt Nam. Những cột mốc này cho thấy hình ảnh của Mỹ Anh đang được định vị không chỉ như một ca sĩ mà còn là một đại diện của thế hệ sáng tạo trẻ Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Mỹ Anh là cách cô lựa chọn hợp tác quốc tế. Thay vì dừng lại ở những sản phẩm mang tính biểu tượng hoặc quảng bá, nữ nghệ sĩ ưu tiên các dự án có sự tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác và sản xuất.

EP come what may thực hiện cùng ban nhạc Soul Delivery của Hàn Quốc là một ví dụ tiêu biểu. Theo thông tin từ ban tổ chức, Mỹ Anh đã trực tiếp tới Seoul để làm việc cùng các thành viên trong ban nhạc, tham gia từ khâu sáng tác, hòa âm cho đến sản xuất. Quá trình này được thực hiện trực tiếp thay vì làm việc từ xa, nhằm giữ lại cảm xúc tự nhiên và sự tương tác giữa các nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo.

Nếu các dự án trước đó phản ánh nỗ lực “đi ra thế giới”, thì All Ears: Focus Australia 2026 lại mang một ý nghĩa khác: đưa thế giới đến gần hơn với cộng đồng âm nhạc Việt Nam.

Được tổ chức bởi Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp cùng Hot Panda Media, All Ears: Focus Australia là sáng kiến giao lưu văn hóa nằm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia. Sau hai mùa tổ chức, chương trình năm nay mở rộng quy mô với nhiều hoạt động tại Huế và Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của Matthew Ifield – ca sĩ, nhạc sĩ người Australia gốc Á đang nhận được nhiều sự chú ý tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Matthew vừa ký kết hợp tác với các hãng thu âm quốc tế như EMI Music Australia, Capitol Records tại Mỹ và Fontana Records tại Anh. Album đầu tay My Favourite Place To Be cùng các chuyến lưu diễn quốc tế đã giúp tên tuổi của anh ngày càng được biết đến rộng rãi.

Tại Việt Nam, Matthew Ifield và Mỹ Anh sẽ cùng tham gia chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 14 đến 18/6. Mở đầu là các màn trình diễn tại Festival Huế 2026 – sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của cả nước. Trong không gian di sản của Quần thể Di tích Cố đô Huế, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa âm nhạc đương đại và các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau Huế, chương trình tiếp tục diễn ra tại Hà Nội với phiên sáng tác chung (Songwriting Session), nơi hai nghệ sĩ cùng chia sẻ quy trình sáng tác và phát triển ý tưởng âm nhạc. Đây là cơ hội để khán giả và những người làm nghề quan sát trực tiếp cách một ca khúc được hình thành thông qua sự tương tác giữa các nghệ sĩ đến từ hai nền văn hóa khác nhau.

Khép lại chuỗi hoạt động là tọa đàm và showcase tại Trường Đại học VinUni. Chương trình dành cho khoảng 150 người tham dự, ưu tiên các nhạc sĩ, nhà sản xuất và nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh các màn trình diễn, sự kiện còn tập trung vào những chủ đề thiết thực như phát hành âm nhạc độc lập, quản lý bản quyền, phát triển thị trường quốc tế và xây dựng sự nghiệp bền vững trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang được xác định là một động lực phát triển mới, những chương trình như All Ears mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện biểu diễn. Đây là không gian để nghệ sĩ, nhà sản xuất và khán giả trẻ tiếp cận với những kinh nghiệm quốc tế, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác sáng tạo.

Đối với Mỹ Anh, dự án lần này tiếp tục cho thấy một định hướng nhất quán: xây dựng các mối quan hệ nghệ thuật dựa trên sự đồng điệu về chuyên môn và sáng tạo. Từ các phòng thu ở Seoul đến sân khấu Festival Huế hay các diễn đàn quốc tế, nữ nghệ sĩ đang từng bước khẳng định vai trò của một gương mặt trẻ đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Việt Nam hội nhập.

Trong một thị trường âm nhạc ngày càng kết nối, thành công không còn được đo đếm chỉ bằng những bản hit hay lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Khả năng đối thoại với thế giới, tham gia vào các mạng lưới sáng tạo quốc tế và mang những câu chuyện của Việt Nam ra bên ngoài cũng đang trở thành một thước đo mới. Và trên hành trình ấy, Mỹ Anh đang cho thấy những bước đi đáng chú ý của một nghệ sĩ trẻ muốn đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu.