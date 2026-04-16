Mỹ và Iran bác tin đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn

(Ngày Nay) - Ngày 15/4, giới chức Iran và Mỹ đều lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải trước đó rằng hai nước đã nhất trí được về nguyên tắc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, đến nay thông tin trên chưa được xác nhận. Ông nêu rõ đàm phán giữa hai bên đang diễn ra thông qua trung gian là Pakistan, và Tehran cần đánh giá "mức độ nghiêm túc thực sự" của Washington về giải pháp ngoại giao. Ông cũng để ngỏ khả năng một phái đoàn Pakistan sẽ tới Iran trong ngày 15/4 để trao đổi thêm về nỗ lực đàm phán.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết nước này chưa chính thức đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn và hai bên đang tiếp tục đàm phán để đạt thỏa thuận.

Thông tin liên quan đến việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đang tiến “rất gần đến hồi kết”, trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin FOX News. Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran sẽ được nối lại từ ngày 16/4, sau khi các cuộc gặp tại Pakistan không đạt kết quả cuối tuần trước.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định quyền làm giàu urani của Tehran là “không thể tranh cãi”, tuy nhiên mức độ làm giàu có thể được “đàm phán”.

Ông Esmaeil Baqaei nhấn mạnh quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình không thể bị tước đoạt dưới áp lực hay chiến tranh. Ông cho biết có thể thảo luận về các vấn đề liên quan đến mức độ và hình thức làm giàu urani, nhưng Iran vẫn cần đáp ứng nhu cầu năng lượng của mình. Theo ông, Iran coi việc thảo luận các thông số làm giàu urani với Mỹ là khả thi và có thể tiếp đoàn đại biểu Pakistan để bàn về tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva sẽ chấp nhận mọi quyết định của Iran về urani đã làm giàu, đồng thời nhấn mạnh rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa từng xác định việc làm giàu urani của Iran nhằm mục đích quân sự. Nga sẵn sàng hỗ trợ, bao gồm chuyển đổi urani giàu thành dạng nhiên liệu hạt nhân và lưu trữ một phần tại Nga, với điều kiện không vi phạm quyền hợp pháp của Iran trong việc làm giàu urani cho mục đích hòa bình.