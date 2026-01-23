Ngân hàng MB buộc phải thu hồi chứng khoán đã bán, trả lại tiền cho nhà đầu tư

Trần Tây Côn In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 20/1/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Theo đó, UBCKNN buộc MBBank thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư (đối với 6/11 mã trái phiếu còn lưu hành: MBBL2227006; MBBL2227007; MBBL2227008, MBBL2227015; MBBL2229016, MBBL2229020).

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định này có hiệu lực;

Ngân hàng MB buộc phải thu hồi chứng khoán đã bán, trả lại tiền cho nhà đầu tư ảnh 1

Ngân hàng MB buộc phải thu hồi chứng khoán đã bán, trả lại tiền cho nhà đầu tư - Ảnh: MBBank

Trường hợp chào bán, phát hành trái phiếu thì tiền lãi phát sinh từ tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu theo các quy định pháp luật hiện hành..., do có hành vi vi phạm sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo UBCKNN, mục đích của MB Bank phát hành trái phiếu tại phương án phát hành được phê duyệt bởi cấp lãnh đạo có thẩm quyền (đối với 11 trái phiếu mã MBBL2227006; MBBL2227007; MBBL2227008, MBBL2229009; MBBL2229010, MBBL2229012; MBBL2229014; MBBL2227015; MBBL2229016; MBBL2229018; MBBL2229020) là để “bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng”.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Ngân hàng đã sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để thực hiện cho vay mà chưa thực hiện đầu tư theo mục đích phát hành nêu tại các bản công bố thông tin.

Trước đó, vào tháng 8/2025, MBBank bị Thanh tra Chính phủ nêu tên là một trong các tổ chức tín dụng tồn tại sai phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn vốn trái phiếu.

Theo phương án phát hành, 11 mã trái phiếu trong năm 2022 với tổng giá trị 1.920 tỷ đồng được xác định nhằm bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của NHNN, phục vụ hoạt động cấp tín dụng, đầu tư và tăng quy mô vốn hoạt động. Ngoài sử dụng vốn sai mục đích, MBBank cũng công bố thông tin chưa đầy đủ và không đúng hạn...

Trần Tây Côn
Ngân hàng Quân Đội MB MBBank chứng khoán trái phiếu thu hồi hoàn trả trả tiền sử dụng vốn sai mục đích

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV
Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV
(Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.
U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Xốc lại tinh thần!
(Ngày Nay) - Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.
"Góc khuất" sau ánh hoàng kim
"Góc khuất" sau ánh hoàng kim
(Ngày Nay) - Đánh dấu tròn một năm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng trên cương vị tổng thống thứ 47 của Mỹ, Nhà Trắng mô tả 365 ngày qua là “thời kỳ chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử” để tái thiết “thời đại hoàng kim” cho nước Mỹ với hàng trăm thành tựu được chính quyền Tổng thống Trump liệt kê.
Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long
Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long
(Ngày Nay) - Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc”. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).
Trong lĩnh vực y học cổ truyền, có khoảng trên 150 loại bệnh, chứng được khám, điều trị tại các cơ sở y học cổ truyền hiện nay. Ảnh: VGP/HM.
Bộ Y tế ban hành phác đồ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại cho 16 bệnh phổ biến
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.
Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
(Ngày Nay) - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.