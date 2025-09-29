Bão số 10 đổ bộ, gió giật cấp 14

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ cùng ngày, tâm bão nằm trên khu vực Thượng Lào, cường độ suy yếu dưới cấp 6 và tiếp tục đi sâu vào đất liền, giảm thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Bão đã gây gió mạnh trên diện rộng. Tại các trạm ven biển và hải đảo ghi nhận: Cô Tô (Quảng Ninh) gió cấp 7, giật cấp 9; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió cấp 8, giật cấp 9; Hòn Ngư (Nghệ An) gió cấp 9, giật cấp 13, nước dâng do bão 1,6 m; Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió cấp 10, giật cấp 11. Đặc biệt, khu vực Diễn Châu (Nghệ An) và Hoành Sơn (Hà Tĩnh) ghi nhận gió mạnh cấp 11, giật cấp 13–14.

Trên biển, vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6–8, gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12; sóng cao 3–5 m, biển động mạnh. Bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 2–4 m. Ven biển và các đảo từ Hải Phòng đến Nghệ An có nước dâng do bão 0,5–1,5 m, kết hợp triều cường và sóng lớn gây nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, cửa sông trong sáng 29/9.

Trên đất liền, Nghệ An – Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 13. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, từ ngày 29–30/9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, nam Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 150–250 mm, có nơi trên 400 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị mưa 100–200 mm, có nơi trên 300 mm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng ở khu vực trũng thấp, đô thị, đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo mưa lũ trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng đồng bằng có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3; riêng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sáng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sau gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sáng có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10-11; sau gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.