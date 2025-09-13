Người Việt sẽ sớm tiếp cận thuốc sinh học công nghệ cao, điều trị tiểu đường, vô sinh của Nga “made in Vietnam”

(Ngày Nay) - Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) vừa ký kết chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện nhiều loại thuốc sinh học công nghệ cao trong điều trị nhiều lý như tiểu đường, sốt xuất huyết, vô sinh cho Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC của Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra vào tối 12/9, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan.

Phát biểu tại buổi ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko kỳ vọng: “Tôi tin rằng sự kiện hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong ngành y tế là con đường đổi mới, cùng có lợi, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng ngành y tế”.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và các đơn vị uy tín trong lĩnh vực y khoa của 2 nước sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Nga mà còn của toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 5/2025 tại thủ đô Moscow, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm, 2 bộ trưởng đã ký kết hợp tác và cùng chứng kiến VNVC ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) - là đại diện cao nhất của các cơ quan nghiên cứu, sản xuất dược phẩm của Nga cũng như các cơ quan y tế khác. Và chỉ sau 5 tháng, VNVC đã tiến tới thỏa thuận chuyển giao công nghệ toàn diện với Medsintez - công ty dược phẩm lớn của Nga, nhằm sớm đưa về Việt Nam sản xuất các thuốc sinh học tiên tiến hàng đầu thế giới của Nga về điều trị các bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh lý mạch máu, bệnh do virus, đặc biệt là điều trị sốt xuất huyết.

Ngay sau ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc và vắc xin mới, phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Dự kiến trong thời gian tới, nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, với các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, như Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...

Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue, căn bệnh gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Triazavirin là thuốc được Bộ Y tế Nga khuyến cáo sử dụng để điều trị cúm và nhiễm virus đường hô hấp cấp tính ở người lớn, và là loại thuốc duy nhất được phê duyệt cho cả điều trị và phòng ngừa COVID-19, đồng thời được đánh giá có triển vọng mở rộng phòng ngừa các bệnh do virus. Việc hợp tác chuyển giao công nghệ này hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết vì hiện chưa có thuốc đặc điều trị đặc hiệu.

Không dừng lại ở thành công trong việc định vị dịch vụ tiêm chủng chất lượng cao, tháng 5/2025, VNVC đã chính thức khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại tỉnh Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là dự án chiến lược, được định hướng trở thành một trong những cơ sở sản xuất vắc xin và sinh phẩm hiện đại nhất khu vực, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế GMP của WHO, EU (châu Âu), FDA (Mỹ).

Dự kiến, cuối năm 2027, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC sẽ bắt đầu sản xuất các vắc xin thế hệ mới và thuốc sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới ngay tại Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, nhấn mạnh hợp tác với Medsintez là một trong nhiều hợp tác chuyên sâu mà VNVC cũng như các thành viên trong hệ sinh thái là Viện nghiên cứu và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ ký kết với các viện nghiên cứu, các bệnh viện và các hãng dược phẩm lớn của Nga.

“Các hợp tác này đồng bộ với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng của chúng tôi với các trung tâm y học lớn trên thế giới nhằm tiếp cận sớm với các thuốc, vắc xin và công nghệ khám chữa bệnh, phòng bệnh mới, phục vụ người dân Việt Nam và du khách quốc tế khám chữa bệnh tại Việt Nam”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thế giới đặt ra yêu cầu cấp thiết về an ninh y tế và tự chủ nguồn cung thuốc, vắc xin, thỏa thuận hợp tác giữa VNVC và Medsintez không chỉ củng cố quan hệ đối tác toàn diện Việt - Nga mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu về dược phẩm, sinh phẩm, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia và khu vực.