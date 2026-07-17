Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM

(Ngày Nay) - Đại hội Đại biểu Hội Mỹ thuật TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra sáng 17/7 tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa, TP.HCM), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển của mỹ thuật thành phố.

Phát biểu khai mạc, Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM nhấn mạnh, dù trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt sau đại dịch, Hội vẫn duy trì hoạt động sáng tạo, tổ chức nhiều chuyến đi thực tế, giao lưu và triển lãm trong nước, quốc tế.

Các tác phẩm được sáng tác trong nhiệm kỳ vừa qua đã phản ánh sinh động đời sống xã hội, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và khẳng định vị thế của TP.HCM là một trong những trung tâm mỹ thuật lớn của cả nước.

Đại hội là dịp nhìn nhận những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và đề ra phương hướng phát triển mới, hướng đến hội nhập sâu hơn với kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa và xu thế công nghệ số.

Hiện, Hội có 866 hội viên, gồm 6 ngành chuyên môn và 16 câu lạc bộ. Trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức 59 trại sáng tác, 254 cuộc triển lãm với sự tham gia của 7.470 tác giả, giới thiệu 22.249 tác phẩm đến công chúng; đồng thời duy trì các hoạt động thực tế sáng tác, giao lưu, quảng bá nghệ thuật trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Hội tích cực thực hiện các nhiệm vụ, như: xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều hoạt động sáng tác và triển lãm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời đẩy mạnh công tác bồi dưỡng mỹ thuật, chăm lo hội viên và các hoạt động nhân ái.

Tuy nhiên, Hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như nguồn kinh phí xã hội hóa chưa ổn định, công tác truyền thông còn hạn chế, cơ sở vật chất phục vụ triển lãm chưa đáp ứng yêu cầu và hoạt động của một số câu lạc bộ chưa đồng đều.

Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Mỹ thuật TP.HCM xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sáng tác, triển lãm và quảng bá tác phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ; xây dựng Trung tâm sáng tạo mỹ thuật và đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đánh giá cao những kết quả Hội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khẳng định Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống mỹ thuật của thành phố.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy đề nghị nhiệm kỳ mới cần tập trung xây dựng Hội vững mạnh, phát huy vai trò đội ngũ họa sĩ, đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tác, lý luận phê bình mỹ thuật, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường quảng bá mỹ thuật đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại hội đã công bố Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 13 thành viên. Ban Thường vụ gồm 5 người: Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, Họa sĩ Nguyễn Văn Quý (Siu Quý) giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách, hai Phó chủ tịch không chuyên trách là họa sĩ Lâm Chí Trung và nhà điêu khắc Lê Lang Biên. Họa sĩ Đoàn Minh Ngọc được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra.

Đại hội khẳng định quyết tâm kế thừa những thành quả đã đạt được, đồng thời đổi mới tư duy, thúc đẩy hội nhập và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ. Đây là nền tảng để mỹ thuật TP.HCM tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, giàu bản sắc, gắn kết chặt chẽ với đời sống xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa của thành phố cũng như cả nước.