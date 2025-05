Nhiều cầu, đường trăm tỷ vừa sử dụng vài tháng đã sụt lún, hư hỏng

Vừa sử dụng đã sụt lún

Cầu Tăng Long là một trong những dự án quan trọng của hạ tầng giao thông TP.HCM nói chung và TP.Thủ Đức nói riêng. Cầu nằm trên đường Lã Xuân Oai, bắc qua rạch Trau Trảu, nối với đường D2 thuộc Khu Công nghệ cao, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư.

Trước đây, cầu Tăng Long nổi tiếng ì ạch, trì trệ. Dự án được khởi công vào cuối năm 2017 nhưng sau khi thi công được một thời gian và một số hạng mục thì tạm ngưng do vướng mặt bằng. Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.Thủ Đức, số hộ dân phải di dời, nhường đất xây cầu là 34 hộ.

Sau nhiều năm trì trệ dẫn đến nhiều hạng phục xuống cấp, đến cuối năm 2023 những vướng mắc về mặt bằng mới được giải quyết và cầu tái khởi động trở lại. Đơn vị chịu trách nhiệm thi công là Liên danh Thăng Long MECO – TLG - CT3 – TL dưới sự tư vấn giám sát của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xuân Đà – Phân viện Khoa học và Công nghệ GTVT Miền Trung.

Dự án có tổng chiều dài 790m, trong đó phần cầu chính dài 231m với hai nhánh, mỗi nhánh rộng 11m, hai làn ô tô và lề dành cho người đi bộ. Vào cuối tháng 2/2025 vừa qua, Ban Giao thông - chủ đầu tư đưa vào sử dụng một nhánh cầu. Hiện tại, nhánh cầu này được tổ chức giao thông tạm hai chiều và không có dải phân cách.

Thế nhưng, người dân chưa kịp vui mừng nhờ cầu mới thì chỉ chưa đầy ba tháng sau ngày khánh thành, mặt cầu chính đã bị sụt lún, nứt nhựa đường, bê tông. Một đoạn mặt cầu dài nhiều mét bị lõm xuống hình thành vệt “sống trâu” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là xe hai bánh vào ban đêm. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội phàn nàn và hoài nghi về chất lượng công trình.

Theo ghi nhận thực tế trưa nay 19/5, đoạn cầu sụt lún đã được dặm vá với chiều dài khoảng 30m và rộng chừng 2m. Trên vỉa hè dưới chân cầu, sát hàng rào Khu Công nghệ cao, nhiều ô vuông dùng để trồng cây xanh bị đơn bị thi công đổ đầy nhựa đường?!

Một nhân viên trong liên danh nhà thầu cho biết việc khắc phục sự cố diễn ra từ tối 18/5 đến sáng 19/5 thì hoàn thành. Trong khi đó, phía đơn vị tư vấn giám sát “không về lại công trường do tối qua trực xuyên đêm” nên lý do vì sao nhựa đường dư thừa không được xử lý mà đổ vào ô trồng cây, chưa được giải đáp.

Ngoài ra, khu vực nhánh cầu còn lại vẫn đang được thi công, nhân lực, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng được huy động, công trình vẫn còn ngổn ngang. Nhánh cầu này đang được gia cố bằng rọ đá, cấp phối đá dăm tùy theo độ cao nền đường và vị trí.

Chủ đầu tư nói gì?

Trong thông cáo báo chí của Ban Giao thông được phát đi vào tối 18/5, khu vực mặt đường xảy ra sụt lún và nứt bê tông là đơn nguyên trái (nhánh bên trái) phục vụ cho các phương tiện lưu thông trên đường Lã Xuân Oai hướng từ đường Lò Lu đến đường D2, ngược lại là đơn nguyên phải (nhánh bên phải).

Để đảm bảo vừa thi công vừa duy trì giao thông liên tục qua cầu, chủ đầu tư cho biết biện pháp, trình tự thi công được chia thành ba giai đoạn: giai đoạn một thi công và thông xe tạm nhánh bên trái cơ bản hoàn tất, giai đoạn hai đang thi công nhánh bên phải và giai đoạn ba hoàn thành, nghiệm thu, thông xe chính thức toàn bộ công trình.

Kết quả kiểm tra thực tế hiện trường đoạn sụt lún cho thấy kích thước 1,4m x 35m cách dải phân cách giữa 1,2m, với tổng diện tích là 49m2. Ban Giao thông thừa nhận có sự cố trên và giải thích nguyên nhân do trong quá trình thi công lần lượt nhánh bên trái và nhánh bên phải, dưới tác dụng của tải trọng khai thác, nền đá cấp phối chuyển vị ra phía taluy phải dẫn đến hằn lún cục bộ mặt đường.

“Khu vực nhánh cầu trái tiếp giáp với nhánh cầu phải (đang thi công) không thể thi công tường chắn mà chắn tạm bằng rọ đá… Khi hoàn tất nhánh còn lại và tường chắn mép phải đường dẫn vào cầu, toàn bộ kết cấu đường dẫn sẽ được hoàn thiện liên thông, đảm bảo kết cấu đồng nhất, ổn định toàn bộ nền đường dẫn”, theo Chủ đầu tư.

Đối với vết nứt bê tông, theo Ban Giao thông đây là vết nứt cục bộ do việc ghép ván khuôn để đổ bê tông khe co dãn giữa gờ chắn lan can của tường chắn và gờ chắn đường đầu cầu không khít với ván khuôn che mặt ngoài giữa hai gờ chắn. Vết nứt này không ảnh hưởng đến kết cấu và khả năng chịu lực của công trình.

“Trong thời gian thi công đơn nguyên cầu phải và hoàn thành, nghiệm thu toàn bộ công trình cầu Tăng Long (gồm hai đơn nguyên trái và phải của cầu), Ban Giao thông sẽ tiếp tục cùng đơn vị Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tăng cường công tác quan trắc, theo dõi hiện trạng, khắc phục kịp thời mọi vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng công trình và phấn đấu hoàn thành, thông xe chính thức công trình cầu Tăng Long trước tết nguyên đán năm 2026.

Nhiều cầu, đường mới toanh đã sạt lở

Khoảng 4 giờ ngày 11/5, tại khu vực đường dẫn cầu Hòa Bình, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng khiến 1 ô tô và 2 xe máy rơi xuống hố. Vụ việc khiến 5 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 người đang được điều trị, theo dõi.

Dự án cầu Hòa Bình bắc qua kênh Sóc Hòa Hội, nối liền 2 xã Hòa Hội và Hòa Thạnh, huyện Châu Thành có tổng chiều dài thiết kế 450m, rộng 12m, trong đó, chiều dài cầu là 39,3m; chiều dài đường 2 bên đầu cầu là 410,7m. Dự án có tổng mức đầu tư là 37 tỷ đồng và mới được khánh thành ngày 25/4 vừa qua nhưng công trình chưa nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng Tây Ninh, các đơn vị liên quan tiến hành ngay việc phân luồng, đảm bảo việc đi lại, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; Đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục để xác định nguyên nhân, đưa ra giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời, bảo đảm chất lượng công trình.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, vị trí sụt lún là đường dẫn cầu Hòa Bình, dài khoảng 30m, sâu khoảng 3m. Nguyên nhân là do… mưa lớn, nước mưa làm rửa trôi lớp bùn phía dưới mặt đường, tạo thành khoảng rỗng dẫn đến mặt đường sụp xuống từ từ.

Tương tự, rạng sáng 13/5 mới đây, một đoạn đường giao thông thuộc khu vực Long Định, P.Long Hưng, Q.Ô Môn, Cần Thơ xảy ra sạt lở nghiêm trọng, vị trí bên bờ trái sông Bằng Tăng, cách cầu Mương Khai khoảng 400m về hướng quốc lộ 91. Tổng chiều dài khu vực sạt lở khoảng 46m, rộng 4m (trong đó sạt lở hoàn toàn 30m, rạn nứt sụt lún khoảng 16m).

Đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền 4-5m, sụt gần toàn bộ mặt đường với độ sâu 0,5-2m, chia cắt giao thông, người dân địa phương đi lại khó khăn. Theo Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất Q.Ô Môn, tuyến đường xảy ra sự cố sạt lở dài 4,15km, đây là tuyến đang được nâng cấp mở rộng với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Khu vực sạt lở đã được nhà thầu thi công hoàn thiện từ cuối năm 2024. Các cơ quan chức năng đang theo dõi và triển khai các biện pháp khắc phục.

Những công trình trăm tỷ vừa nêu đều mới toanh nhưng lại dễ dàng xảy ra sụt lún, sạt lở, hư hỏng chỉ sau khi đưa vào sử dụng được một thời gian ngắn, gây nhiều thiệt hại cho tài sản của người dân cũng như ngân sách nhà nước.

Và cứ sau mỗi sự cố liên quan đến hạ tầng cơ bản, từ chủ đầu tư đến các đơn vị khảo sát, thiết kế, tư vấn, giám sát, thi công đều được dư luận gọi tên nhưng đa phần chỉ có ông trời chịu trách nhiệm mặc cho tính mạng, tài sản của người dân bị đe doạ, ngân sách bị lãng phí.

Có lẽ đã đến lúc các cơ quan quản lý vào cuộc để xác định một cách khách quan, khoa học về chất lượng các công trình kiểu này để làm rõ trắng đen, đúng sai và chuyển cơ quan điều tra nếu có khuất tất, sai phạm!