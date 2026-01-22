Pháp bất ngờ đề xuất mời Nga tham dự phiên họp G7

(Ngày Nay) - Động thái của Tổng thống Macron mời Nga tham gia bên lề Hội nghị G7 không chỉ liên quan Moskva, mà phản ánh nỗ lực của Paris nhằm khôi phục vai trò châu Âu giữa lúc phương Tây chia rẽ sâu sắc.

Theo Đài Sputnik (Nga) ngày 21/1, đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc mời đại diện Nga dự cuộc họp G7 tại Paris đang thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, động thái này không đơn thuần liên quan đến Nga mà còn phản ánh những toan tính địa chính trị sâu xa hơn của Paris.

Thông điệp bất ngờ từ Tổng thống Macron

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã công bố trên mạng xã hội Truth Social ảnh chụp màn hình một tin nhắn từ Tổng thống Pháp Macron. Trong thông điệp này, ông Macron đề xuất tổ chức cuộc họp G7 tại Paris vào ngày 22/1 và mời cả Nga lẫn Ukraine tham gia bên lề sự kiện.

"Tôi có thể sắp xếp một cuộc họp G7 sau Davos tại Paris vào chiều thứ Năm (22/1). Tôi có thể mời đại diện Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga tham dự bên lề", nội dung thông điệp viết.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pháp và Mỹ khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang và sâm panh của Pháp. Trước đó, hãng Reuters dẫn nguồn tin thân cận với Tổng thống Macron cho biết, Pháp dự định từ chối lời mời của Tổng thống Trump tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza.

Mục đích thực sự đằng sau đề xuất

Phó Giám đốc Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga Dmitry Suslov phân tích rằng, đề xuất của Tổng thống Macron thực chất không hướng tới Nga mà nhằm khôi phục tầm ảnh hưởng của châu Âu trong một phương Tây đang chia rẽ, đồng thời thu hút sự ủng hộ của Tổng thống Trump.

Theo ông Suslov, đề xuất của Tổng thống Macron theo đuổi hai mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất, khắc phục tình trạng cô lập ngày càng gia tăng của cả Pháp và châu Âu nói chung, bao gồm cả vấn đề Ukraine, khi Mỹ không tham vấn đầy đủ với họ và tiếp tục giải quyết vấn đề thông qua quan hệ song phương với Nga.

Hành động này nhằm vượt qua tình trạng "ngày càng bị gạt ra ngoài lề" của châu Âu trong việc ra quyết định về các vấn đề quốc tế quan trọng, liên quan đến cả xung đột Ukraine và vấn đề Greenland.

Mục tiêu thứ hai, theo chuyên gia Suslov, là Tổng thống Macron đang tìm cách kéo ông Trump trở lại "kiểu diễn đàn toàn phương Tây" mà G7 lẽ ra phải đại diện. Điều này nhằm khôi phục lại khối phương Tây coi trọng ý kiến của châu Âu, điều mà nhà lãnh đạo Mỹ dường như đang phớt lờ.

Ông Suslov cho rằng mục đích của nhà lãnh đạo Pháp là sử dụng các cuộc đàm phán để kéo Tổng thống Trump trở lại phù hợp với "lập trường của phe diều hâu châu Âu liên quan đến cuộc xung đột Ukraine".

Đối với Nga, chuyên gia Suslov nhấn mạnh rằng đây không phải là sự thừa nhận vai trò ngày càng tăng của BRICS, cũng không phải là mong muốn thực sự của Pháp trong việc đóng góp vào giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Greenland.

Thực trạng căng thẳng Pháp - Mỹ

Động thái của ông Macron diễn ra trong bối cảnh quan hệ Pháp - Mỹ đang trải qua giai đoạn căng thẳng. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 20/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích gay gắt việc Mỹ đe dọa áp thuế quan ở mức cao đối với các quốc gia châu Âu nếu không chấp thuận để Washington kiểm soát Greenland. Ông nhấn mạnh Pháp và châu Âu sẽ không "thụ động chấp nhận luật của kẻ mạnh".

Theo Tổng thống Pháp, việc chính quyền Tổng thống Trump liên tục gia tăng các biện pháp thuế quan, đặc biệt khi được sử dụng như đòn bẩy nhằm vào chủ quyền lãnh thổ của quốc gia khác, là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo Pháp và Anh, song sẽ không tham dự cuộc họp G7 do Tổng thống Pháp đề xuất tại Paris tuần này.