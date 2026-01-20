(Ngày Nay) - Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc như một lời chúc “Mã đáo thành công” gửi tới mọi nhà nhân dịp Tết Nguyên đán.

Trong 12 con giáp, ngựa là linh vật tượng trưng cho sự trung thành, khỏe mạnh, kiên nhẫn và bền bỉ, đồng thời mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Bộ tem được thể hiện theo phong cách dân gian đương đại, với hình tượng “Ngựa 9 Hồng Mao” nổi bật, hình ảnh cặp song mã - ngựa bạch (ngựa trắng) và ngựa tía (ngựa đỏ) mang dàn trống hội đón xuân, biểu trưng cho sự hài hòa âm - dương.

Hình ảnh ngựa trắng trên mẫu tem đầu tiên với bờm dài thướt tha, cặp lông mi cong vút, đôi chân thon mảnh, chiếc cổ dài kiêu kỳ… cõng dàn trống con là hiện thân cho tính âm. Ngựa tía trên mẫu tem thứ hai với bờm ngắn, lông mày rậm, cặp giò to, chắc, khỏe, ngực nở... cõng chiếc trống là hiện thân cho tính dương. Hai con tem ghép lại tạo nên sự hòa hợp âm - dương cùng với thông điệp về hành trình mới đầy khởi sắc, bứt phá và thành công. Hình ảnh hai con ngựa còn được tạo dáng như đang cúi chào nhau, thể hiện sự khiêm nhường, thân mến. Cả bộ tem như toát lên không khí hạnh phúc gia đình tràn ngập yêu thương.

Đây là bộ tem Tết thứ 7 Họa sỹ Nguyễn Quang Vinh thiết kế. Theo Họa sỹ Nguyễn Quang Vinh mỗi bộ tem Tết không chỉ là một tác phẩm mỹ thuật mà còn là một cuộc đối thoại với di sản, một hành trình tái hiện và làm mới những giá trị văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ tạo hình của thời đại hôm nay.

Mẫu blốc mô tả đàn ngựa gồm 8 con đang phi cùng hình tượng “Thiên lý mã” mang đôi cánh phượng hoàng, gửi gắm ước vọng đoàn viên, thăng tiến và thắng lợi trong năm mới. Giữa đàn ngựa có một con ngựa quay lại để khích lệ con ngựa đi cuối cố lên để truyền đạt thông điệp "mã đáo thành công". Trung tâm của blốc tem là hình tượng "thiên lý mã" truyền đạt hình ảnh ngựa thần bay trên mây được chắp thêm đôi cánh phượng hoàng để vươn tới khát vọng, cũng là lời chúc thăng tiến và thắng lợi trong năm mới gửi tới

Góp phần tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện quan trọng của đất nước tới đông đảo người dân và bạn bè quốc tế, năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát hành 4 bộ tem kỷ niệm sự kiện lớn. Đó là, “Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)” gồm 2 mẫu và 1 blốc tem; “Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)” gồm 1 mẫu tem; “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)” gồm 1 mẫu và 1 blốc tem; “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (1946 - 2026)” gồm 2 mẫu tem.