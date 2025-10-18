Phát triển máy in sinh học siêu nhỏ có thể chữa lành loét dạ dày

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học tại Trường Bách khoa liên bang Lausanne (EPFL) của Thụy Sĩ cho biết trong tương lai, những tổn thương đường tiêu hóa như loét hoặc xuất huyết có thể được điều trị bằng máy in sinh học cỡ viên thuốc, có khả năng được điều khiển đến vị trí vết thương để in mô giúp phục hồi.

Thiết bị thử nghiệm mang tên Hệ thống Lắng đọng nội mạc từ tính (MEDS), được thiết kế giống như một cây bút bi với đầu lò xo phun mực sinh học. Bên trong là một khoang chứa mực và cơ chế đẩy bằng lò xo. Khi được kích hoạt bằng tia laser cận hồng ngoại, thiết bị này phun mực tại vị trí vết loét theo sự điều khiển của nam châm gắn trên cánh tay robot. Sau khi hoàn thành, thiết bị có thể được thu hồi qua đường miệng nhờ lực từ tính.

Trong các thử nghiệm trên thỏ, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc bơm mực sinh học vào đường tiêu hóa. Trưởng nhóm nghiên cứu – ông Sanjay Manoharan cho biết: “Trong điều kiện phòng thí nghiệm, mực sinh học chứa tế bào của chúng tôi duy trì tính toàn vẹn cấu trúc hơn 16 ngày”.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ mở rộng thử nghiệm phương pháp này cho các mạch máu bị tổn thương và các mô của thành bụng. Theo các nhà khoa học, ngoài việc bảo vệ vết loét khỏi dịch vị, mực sinh học còn có thể được kết hợp với thuốc hoặc tế bào để thúc đẩy quá trình tái tạo mô nhanh hơn.