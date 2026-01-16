Phim Việt duy trì khởi sắc, tạo đà phát triển cho năm 2026​

Năm 2025 được xem là một năm rực rỡ của điện ảnh Việt Nam khi nhiều phim nội địa đạt doanh thu kỷ lục, tạo nên một thị trường sôi động chưa từng có. Nổi bật có thể kể đến các tác phẩm như “Mưa đỏ” (hơn 700 tỷ đồng), “Bộ tứ báo thủ” (hơn 300 tỷ đồng), “Tử chiến trên không” (252 tỷ đồng)... Thành công về mặt thương mại cho thấy phim Việt ngày càng chiếm được niềm tin của khán giả trong nước, đồng thời mở rộng dư địa phát triển cho những dự án tiếp theo.

Thực tế này được phản ánh rõ qua số liệu thống kê của Box Office Vietnam (Đơn vị độc lập chuyên theo dõi doanh thu phòng vé). Cụ thể, năm 2025 có gần 300 bộ phim được phát hành tại rạp; trong đó gồm 55 phim Việt thuộc nhiều thể loại như: kinh dị, tâm lý, tình cảm, gia đình, hoạt hình và hành động. Đáng chú ý, điện ảnh Việt cũng ghi dấu một năm khởi sắc khi có 13 phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng; trong đó 5 phim lọt vào nhóm những tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại. Năm qua cũng ghi nhận sự thành công hiếm có của dòng phim chiến tranh và phim lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử, xã hội, tiêu biểu là “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và “Mưa đỏ”.

Trong bức tranh chung đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nổi lên là thị trường phòng vé lớn nhất cả nước. Theo đại diện Box Office Vietnam, với mật độ rạp chiếu dày, số suất chiếu lớn và lượng khán giả ổn định, các cụm rạp tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên nằm trong nhóm có doanh thu cao nhất, giữ vai trò thị trường trọng điểm và có ảnh hưởng lớn đến thành công thương mại của các phim Việt. Đà sôi động của thị trường này cũng tiếp tục được nối dài sang đầu năm 2026 khi các phòng vé đồng loạt “khai Xuân” bộ phim “Thiên đường máu”. Tác phẩm nhanh chóng vượt mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng dù mới chỉ ra rạp khoảng hai tuần, trở thành phim Việt đầu tiên đạt cột mốc này trong năm mới. Kết quả cho thấy sức hút ổn định của phim Việt đối với khán giả, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Theo đạo diễn Bùi Trung Hải, thành công về doanh thu không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu khán giả mà còn cho thấy năng lực sản xuất, kể chuyện và tổ chức thị trường của các nhà làm phim Việt đã có bước tiến rõ rệt. Khán giả ngày nay sẵn sàng ra rạp xem phim Việt nếu tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, có câu chuyện hấp dẫn và chất lượng kỹ thuật tốt; qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của điện ảnh trong nước. Từ thực tế đó, nhiều ý kiến cho rằng, để duy trì đà khởi sắc trong năm 2026, điện ảnh Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào sự bùng nổ nhất thời của phòng vé mà cần một chiến lược phát triển bền vững dựa trên chất lượng tác phẩm và sự trưởng thành của đội ngũ làm phim.

Thành công của năm 2025 cho thấy khán giả sẵn sàng ủng hộ phim Việt, song đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nội dung, cách kể chuyện và tính chuyên nghiệp trong sản xuất. Đạo diễn Bùi Trung Hải chỉ ra, kịch bản tiếp tục là “điểm nghẽn” then chốt mà điện ảnh Việt cần tập trung tháo gỡ. Việc nhiều phim đạt doanh thu cao thời gian qua phần nào phản ánh xu hướng khán giả ưu tiên các tác phẩm có câu chuyện rõ ràng, gần gũi với đời sống xã hội và được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh mạch lạc. Bên cạnh nội dung, chất lượng sản xuất cũng được xem là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của phim Việt tại phòng vé.

Những bộ phim thành công trong năm 2025 cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về hình ảnh, âm thanh và kỹ thuật hậu kỳ. Tuy nhiên, để giữ vững niềm tin của khán giả, các nhà sản xuất cần chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn bộ quy trình làm phim, từ khâu tiền kỳ, sản xuất đến phát hành. Việc bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các dự án được xem là điều kiện cần để thị trường phát triển ổn định, tránh tình trạng “được mùa nhưng mất giá” sau các giai đoạn bùng nổ.

Trong khi đó, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm cho rằng, đa dạng hóa thể loại và mở rộng đối tượng khán giả là hướng đi quan trọng để điện ảnh Việt duy trì sức hút. Thực tế cho thấy, bên cạnh các dòng phim giải trí quen thuộc, những tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh hoặc các vấn đề xã hội đương đại vẫn có khả năng thu hút khán giả nếu được thực hiện chỉn chu và có cách tiếp cận phù hợp. Việc mở rộng biên độ sáng tạo không chỉ giúp điện ảnh Việt tránh sự lặp lại mà còn tạo dư địa phát triển cho các dự án có chiều sâu. Theo nhà phê bình Lê Hồng Lâm, chiến lược phát hành và quảng bá cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại phòng vé. Các nhà làm phim cần nghiên cứu kỹ thời điểm ra rạp, đối tượng khán giả hướng tới và cách thức tiếp cận truyền thông nhằm tối ưu hiệu quả khai thác thương mại.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà phát hành và hệ thống rạp chiếu được xem là yếu tố then chốt giúp phim Việt duy trì sức hút, nhất là tại các thị trường trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh. Ở góc độ dài hạn, Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy cho hay, sự khởi sắc của điện ảnh Việt trong năm 2025 cần được xem là nền tảng để xây dựng một ngành công nghiệp điện ảnh phát triển ổn định, thay vì chỉ dừng lại ở những “điểm sáng” đơn lẻ. Điều này đòi hỏi các nhà làm phim phải liên tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chủ động thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Khi chất lượng tác phẩm thực sự được đặt làm trung tâm và khán giả tiếp tục giữ vai trò thước đo quan trọng nhất, điện ảnh Việt mới có thể duy trì đà tăng trưởng và bước sang năm 2026 với nền tảng vững chắc hơn.