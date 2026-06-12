PVcomBank và Bệnh viện Quân y 17 bắt tay hợp tác chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán hiện đại trong lĩnh vực y tế

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 10/06/2026, tại Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Bệnh viện Quân y 17 – Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và gia tăng các tiện ích thanh toán hiện đại trong lĩnh vực y tế.
PVcomBank và Bệnh viện Quân y 17 – Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 ký kết hợp tác toàn diện
PVcomBank và Bệnh viện Quân y 17 – Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 ký kết hợp tác toàn diện

Bệnh viện Quân y 17 – Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 là cơ sở y tế có vai trò quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn khu vực miền Trung. Với đặc thù hoạt động của một đơn vị y tế quân đội, Bệnh viện không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương thức phục vụ và từng bước ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Theo nội dung thỏa thuận, PVcomBank và Bệnh viện Quân y 17 thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều phương diện, từ truyền thông, phát triển thương hiệu đến triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính – ngân hàng phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị y tế. Theo đó, Bệnh viện sẽ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do PVcomBank cung cấp như mở và quản lý tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản chuyên thu/chuyên chi, các sản phẩm huy động vốn, dịch vụ thu hộ – chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác.

Bên cạnh đó, hai bên cùng thúc đẩy triển khai quy trình khám chữa bệnh và thanh toán phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện. Thông qua các giải pháp thanh toán hiện đại của PVcomBank, người dân có thể tiếp cận phương thức thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình thanh toán viện phí. Bệnh viện cũng sẽ tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, nhân viên tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của PVcomBank.

PVcomBank và Bệnh viện Quân y 17 bắt tay hợp tác chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán hiện đại trong lĩnh vực y tế ảnh 1

PVcomBank tài trợ Hệ thống quản trị và chăm sóc khách hàng qua Zalo OA cho Bệnh viện

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Phó Tổng Giám đốc PVcomBank chia sẻ: “Hợp tác với Bệnh viện Quân y 17 là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hệ sinh thái đối tác của PVcomBank tại khu vực miền Trung, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Với kinh nghiệm triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng cho nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước, PVcomBank mong muốn đồng hành cùng Bệnh viện trong việc hiện đại hóa quy trình thanh toán, nâng cao hiệu quả quản trị và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người bệnh”.

Đại diện Bệnh viện Quân y 17, Thượng tá Huỳnh Đức Bắc – Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Bệnh viện Quân y 17 luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời từng bước đổi mới phương thức quản lý, phục vụ theo hướng hiện đại, thuận tiện và lấy người bệnh làm trung tâm. Sự đồng hành của PVcomBank với các giải pháp tài chính, thanh toán hiện đại sẽ góp phần hỗ trợ Bệnh viện nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng tiện ích cho người dân và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên trong quá trình công tác”.

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp tài chính – thanh toán, PVcomBank còn thể hiện cam kết đồng hành cùng Bệnh viện Quân y 17 thông qua việc tài trợ Hệ thống quản trị và chăm sóc khách hàng qua Zalo OA. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Bệnh viện nâng cao hiệu quả tương tác, cung cấp thông tin, tiếp nhận phản hồi và chăm sóc người bệnh trên nền tảng số. Bên cạnh đó, PVcomBank cũng đồng hành cùng Bệnh viện trong hoạt động xây nhà tình thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội tới cộng đồng.

Trong những năm qua, PVcomBank không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều cơ sở y tế lớn trên cả nước, hướng tới mục tiêu cung cấp các giải pháp tài chính – ngân hàng phù hợp với đặc thù vận hành của từng đơn vị. Việc ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Quân y 17 – Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ sinh thái đối tác chuyên sâu của PVcomBank, đồng hành cùng ngành y tế trong hành trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

PV
PVcomBank Bệnh viện Quân y 17 hợp tác chuyển đổi số

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