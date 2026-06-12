PVcomBank và Bệnh viện Quân y 17 bắt tay hợp tác chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán hiện đại trong lĩnh vực y tế

Bệnh viện Quân y 17 – Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 là cơ sở y tế có vai trò quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn khu vực miền Trung. Với đặc thù hoạt động của một đơn vị y tế quân đội, Bệnh viện không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương thức phục vụ và từng bước ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người bệnh.
Theo nội dung thỏa thuận, PVcomBank và Bệnh viện Quân y 17 thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều phương diện, từ truyền thông, phát triển thương hiệu đến triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính – ngân hàng phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị y tế. Theo đó, Bệnh viện sẽ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do PVcomBank cung cấp như mở và quản lý tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản chuyên thu/chuyên chi, các sản phẩm huy động vốn, dịch vụ thu hộ – chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác.
Bên cạnh đó, hai bên cùng thúc đẩy triển khai quy trình khám chữa bệnh và thanh toán phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện. Thông qua các giải pháp thanh toán hiện đại của PVcomBank, người dân có thể tiếp cận phương thức thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình thanh toán viện phí. Bệnh viện cũng sẽ tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, nhân viên tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của PVcomBank.
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PVcomBank tài trợ Hệ thống quản trị và chăm sóc khách hàng qua Zalo OA cho Bệnh viện