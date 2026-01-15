Quả Cầu Vàng vật lộn với lượng người xem giảm sút

(Ngày Nay) - Các sự kiện quy mô của Hollywood tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh về số lượng người xem và ví dụ mới đây nhất là tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng, số lượng người xem giảm tới gần 60% so với mức trung bình của những năm 2010.

Số liệu từ Viện Nielsen cho biết chỉ có khoảng 8,7 triệu người ở Mỹ xem sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng này, giảm so với con số 9,3 triệu người theo dõi buổi lễ năm ngoái và chỉ bằng khoảng một nửa so với lượng khán giả ngay trước đại dịch COVID-19.

Ngoài lý do nhiều khán giả không còn mặn mà với các ngôi sao, thì một trong những lý do khác khiến "show diễn" của nữ diễn viên hài Nikki Glaser cùng “One Battle After Another” và “Hamnet” bị quay lưng là vì vào cùng thời điểm tối 11/1 theo giờ địa phương đã diễn ra trận đấu vòng loại trực tiếp bộ môn bóng bầu dục giữa Chargers và Patriots của NBC, thu hút 28,9 triệu người xem.

Mặc dù vậy, đài độc quyền phát sóng CBS vẫn bày tỏ lạc quan về sự tương tác trên mạng xã hội của lễ trao giải mở màn này khi số liệu của Social Content Ratings cho thấy có tới 42 triệu lượt tương tác, tăng 5% so với năm trước. Đặc biệt, hơn 14 triệu người đã xem bài phát biểu của Glaser trên các nền tảng mạng xã hội của lễ trao giải Quả cầu Vàng trong 36 giờ đầu tiên.

Lễ trao giải Quả cầu Vàng từ lâu đã được coi là bữa tiệc lớn nhất Hollywood và là sự kiện mở màn sôi động cho đêm chung kết mùa giải Oscar dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/3. Tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 83 vừa qua, bộ phim hài – ca nhạc “One Battle After Another” do Paul Thomas Anderson làm đạo diễn đã thống trị các giải thưởng khi giành chiến thắng tại 4 hạng mục (trong tổng số 9 đề cử), gồm “Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất”; “Đạo diễn xuất sắc nhất”; “Kịch bản xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Trong khi đó, “Hamnet” bất ngờ vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành giải “Phim chính kịch xuất sắc nhất”.

Dù không trực tiếp quyết định kết quả tượng vàng Oscar nhưng giải thưởng Quả cầu Vàng vẫn được xem là “phép thử quyền lực” của mùa giải thưởng, nơi chiến thắng có thể tạo cú hích truyền thông, còn thất bại có thể làm lung lay cả một chiến dịch tranh giải.