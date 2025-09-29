Quân chủng Hải quân hướng về Đại hội Đảng bộ Quân đội

(Ngày Nay) - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030, các đơn vị Hải quân, cán bộ, chiến sĩ thi đua quyết thắng với niềm tin sắt son, khát vọng đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Quân đội, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Những việc làm thiết thực

Hướng về Đại hội, trên thao trường, bến cảng, các đảo tiền tiêu, nhà giàn, đài trạm, không khí thi đua lập thành tích chào mừng đang rộn ràng, sôi nổi. Tại Vùng 4 Hải quân, cán bộ, chiến sĩ hăng say huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo bầu không khí đoàn kết, thi đua quyết thắng.

Ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, từng ca trực, từng buổi huấn luyện đều được bộ đội xác định là hành động thiết thực dâng lên đại hội. Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa chia sẻ: Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII là dấu mốc quan trọng, đưa ra phương hướng phát triển toàn quân trong 5 năm tới. “Chúng tôi tự hào được trực tiếp canh giữ biển đảo, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm góp phần làm nên những thành tích cụ thể, thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại này”, Thượng tá Phạm Tiến Điệp cho hay.

Không chỉ ở trên tuyến biển đảo xa xôi, trong đất liền, các đơn vị Hải quân đã phát động phong trào thi đua hướng về đại hội, tập trung vào hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, hậu cần. Đặc biệt, các đơn vị đã và đang kiểm tra kết thúc huấn luyện K3 (biên đội hiệp đồng chiến đấu) và thực binh bắn đạn thật lần 2 trên biển năm 2025. Đồng thời toàn Quân chủng đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất” các sự kiện trọng đại của đất nước và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Trong đó, Quân chủng Hải quân ghi dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện. Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân chủng thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc và dự báo chính xác tình hình; chủ động tham mưu đề xuất Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình trên biển để phát triển đất nước.

Toàn Quân chủng đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Chất lượng huấn luyện ngày càng nâng cao, nhiều đơn vị giành giải cao tại các hội thi, hội thao trong Quân chủng và toàn quân. Trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của đội ngũ cán bộ; trình độ kỹ chiến thuật và khả năng làm chủ vũ khí trang bị hiện đại của bộ đội được nâng lên.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ và chất lượng. Qua đó góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Quân chủng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng với quân đội và hải quân các nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam, cùng các nước xây dựng vùng biển hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển...

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chính ủy Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn định ra phương hướng xây dựng Quân đội, Quân chủng trong giai đoạn mới. “Chúng tôi rất kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó sẽ là bước đột phá, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân trong nhiệm kỳ tới”, Đại tá Nguyễn Xuân Hòa khẳng định.

Niềm tin và kỳ vọng

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội XIV của Đảng.

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; Đại hội có phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển”.

Trong bối cảnh mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng nặng nề, phức tạp, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm chính trị của toàn quân càng thêm mạnh mẽ. Cán bộ, đảng viên, quần chúng ở các đơn vị Hải quân đều có chung tâm nguyện: biến niềm tin, kỳ vọng thành hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại úy Lê Viết Lập, Trợ lý quần chúng, Phòng Chính trị, Vùng 2 Hải quân chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ khơi dậy khát vọng cống hiến, đoàn kết, sáng tạo, tạo bước phát triển đột phá của Quân đội trong thời kỳ mới. Với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung, tuổi trẻ Vùng 2 nói riêng, đó là động lực để chúng tôi tiếp tục chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió”.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII sẽ khai mạc phiên chính thức vào sáng 30/9/2025 có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Với niềm tin son sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Hải quân quyết tâm biến tinh thần đại hội thành sức mạnh hành động, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân và Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.