Quỹ Khí hậu Xanh phê duyệt 440 triệu USD cho châu Phi

(Ngày Nay) - Ngày 30/3, Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) đã thông báo phê duyệt khoản tài trợ 440 triệu USD cho các dự án khí hậu ở châu Phi.

GCF được thành lập vào năm 2010 như một cơ chế tài chính chuyên biệt dành cho các nước đang phát triển theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Hiệp định Paris.

Trong cuộc họp báo trực tuyến với các nhà báo từ khắp châu lục này,, Bà Catherine Koffman, Giám đốc khu vực châu Phi của GCF, cho biết khoản tài trợ này, được phân bổ cho 7 dự án, dự kiến thu hút thêm 1,1 tỷ USD tài trợ.

Bà nhấn mạnh: "Châu Phi đã và đang cảm nhận những tác động của biến đổi khí hậu, từ hạn hán và lũ lụt đến chi phí lương thực và năng lượng tăng cao. Câu hỏi đặt ra không còn là liệu có cần hành động hay không, mà là các giải pháp có thể được thực hiện nhanh chóng và công bằng như thế nào".

Bà cho biết thêm rằng khoản đầu tư mới này, cùng với sự hiện diện mạnh mẽ hơn trong khu vực, sẽ hỗ trợ các giải pháp khí hậu do châu Phi dẫn đầu, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và xây dựng khả năng phục hồi.

Theo bà Koffman, sự hỗ trợ của GCF ngày càng phù hợp với các mục tiêu phát triển rộng lớn hơn của châu Phi, bao gồm Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi, đồng thời nhấn mạnh rằng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu là yếu tố thiết yếu cho sự thành công của thỏa thuận thương mại tự do này.

Bà Koffman lưu ý bằng cách đầu tư vào nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu, cũng như thúc đẩy các chuỗi giá trị xanh, GCF đang giúp bảo vệ những thành quả thương mại trước những cú sốc khí hậu, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, tạo việc làm, đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo.