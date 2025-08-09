Ra mắt đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" vào dịp 19/8

(Ngày Nay) - Đoàn tàu The Hanoi Train hay còn gọi là Tàu Hà Nội 5 cửa ô là một trong hai dự án được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đăng ký lễ khởi công, khánh thành vào dịp 19/8.

Dự án thuộc nhóm C đầu tư hoán cải, cải tạo lại 7 toa xe A2T (toa xe ghế ngồi 2 tầng) thành toa xe có nội thất và không gian phù hợp phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Sau khi hoàn thành, The Hanoi Train hay còn gọi là Tàu Hà Nội 5 cửa ô, gồm 10 toa, được thiết kế hai tầng, trong đó có 5 toa hành khách được thiết kế theo 5 chủ đề khác nhau, lấy cảm hứng từ 5 cửa ô nổi tiếng trong lịch sử Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Khi đi vào hoạt động, mỗi ngày tàu sẽ khai thác 3 chuyến, xuất phát từ ga Hà Nội và qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Ga Từ Sơn (Bắc Ninh), rồi quay đầu trở lại. Các khung giờ khởi hành là 8 giờ, 14 giờ và một chuyến lúc 20 giờ 30 phút, phù hợp để du khách trải nghiệm hành trình trong cả không gian ngày và đêm tùy theo nhu cầu.

Các đoàn tàu được thiết kế với gam màu trầm sang trọng, mang hơi hướng hoài cổ. Mỗi toa đều có cửa sổ rộng để thuận tiện cho hành khách ngắm cảnh dọc cung đường. Nội thất bên trong được thiết kế với phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, sử dụng chất liệu gỗ, ánh sáng dịu và họa tiết trang trí mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa.

Lấy cảm hứng từ những lớp văn hóa nối tiếp qua các thời kỳ, thiết kế nội thất không chỉ gợi lại hình ảnh xưa cũ mà đưa vào đó hơi thở mới, biến ký ức thành một phần sống động của không gian hiện đại. Tàu Hà Nội 5 cửa ô được kỳ vọng sẽ tạo cú hích hút khách dịp cao điểm lễ Quốc khánh 2/9, trở thành biểu tượng du lịch mới trong lòng Thủ đô.

Hiện các toa tàu đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng về nội thất, sơn sửa vỏ toa để chuẩn bị cho giai đoạn đầu vận hành ngày 19/8 sắp tới. Theo đó, có 7 toa hoàn thiện trước để sẵn sàng đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch ngay trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đây là lần đầu tiên một đoàn tàu du lịch được thiết kế riêng để giới thiệu văn hóa Hà Nội thông qua hành trình đường sắt, kết hợp giữa yếu tố hoài niệm và tiện nghi hiện đại.

Ngoài dự án The Hanoi Train hay còn gọi là Tàu Hà Nội 5 cửa ô, dịp 19/8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ ra mắt hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học trên ứng dụng VneID lắp đặt tại ga Hà Nội.