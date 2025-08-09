Ra mắt đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" vào dịp 19/8

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Đoàn tàu The Hanoi Train hay còn gọi là Tàu Hà Nội 5 cửa ô là một trong hai dự án được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đăng ký lễ khởi công, khánh thành vào dịp 19/8.
Ra mắt đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" vào dịp 19/8

Dự án thuộc nhóm C đầu tư hoán cải, cải tạo lại 7 toa xe A2T (toa xe ghế ngồi 2 tầng) thành toa xe có nội thất và không gian phù hợp phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Sau khi hoàn thành, The Hanoi Train hay còn gọi là Tàu Hà Nội 5 cửa ô, gồm 10 toa, được thiết kế hai tầng, trong đó có 5 toa hành khách được thiết kế theo 5 chủ đề khác nhau, lấy cảm hứng từ 5 cửa ô nổi tiếng trong lịch sử Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Khi đi vào hoạt động, mỗi ngày tàu sẽ khai thác 3 chuyến, xuất phát từ ga Hà Nội và qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Ga Từ Sơn (Bắc Ninh), rồi quay đầu trở lại. Các khung giờ khởi hành là 8 giờ, 14 giờ và một chuyến lúc 20 giờ 30 phút, phù hợp để du khách trải nghiệm hành trình trong cả không gian ngày và đêm tùy theo nhu cầu.

Các đoàn tàu được thiết kế với gam màu trầm sang trọng, mang hơi hướng hoài cổ. Mỗi toa đều có cửa sổ rộng để thuận tiện cho hành khách ngắm cảnh dọc cung đường. Nội thất bên trong được thiết kế với phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, sử dụng chất liệu gỗ, ánh sáng dịu và họa tiết trang trí mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa.

Lấy cảm hứng từ những lớp văn hóa nối tiếp qua các thời kỳ, thiết kế nội thất không chỉ gợi lại hình ảnh xưa cũ mà đưa vào đó hơi thở mới, biến ký ức thành một phần sống động của không gian hiện đại. Tàu Hà Nội 5 cửa ô được kỳ vọng sẽ tạo cú hích hút khách dịp cao điểm lễ Quốc khánh 2/9, trở thành biểu tượng du lịch mới trong lòng Thủ đô.

Hiện các toa tàu đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng về nội thất, sơn sửa vỏ toa để chuẩn bị cho giai đoạn đầu vận hành ngày 19/8 sắp tới. Theo đó, có 7 toa hoàn thiện trước để sẵn sàng đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch ngay trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đây là lần đầu tiên một đoàn tàu du lịch được thiết kế riêng để giới thiệu văn hóa Hà Nội thông qua hành trình đường sắt, kết hợp giữa yếu tố hoài niệm và tiện nghi hiện đại.

Ngoài dự án The Hanoi Train hay còn gọi là Tàu Hà Nội 5 cửa ô, dịp 19/8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ ra mắt hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học trên ứng dụng VneID lắp đặt tại ga Hà Nội.

PV
Đoàn tàu 2 tầng Hà Nội 5 cửa ô The Hanoi Train

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
(Ngày Nay) - Một chiến dịch nghiên cứu khoa học quốc tế vừa phát hiện hơn 3.500 thùng chứa chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương, làm dấy lên mối lo ngại về tác động lâu dài của chất thải hạt nhân đối với hệ sinh thái biển sâu. Sứ mệnh này nằm trong khuôn khổ dự án liên ngành NODSSUM do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) khởi xướng, thực hiện từ ngày 16/6 đến 10/7 vừa qua.
Những khu đất có vị trí đẹp và hạ tầng tốt nên được ưu tiên phát triển các công trình thương mại - dịch vụ để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bất động sản trên đất thương mại dịch vụ
(Ngày Nay) - Việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng đất TMDV không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quá trình sửa đổi Luật Đất đai, mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược để tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển khu vực dịch vụ, động lực chính cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.
Đức cảnh báo Israel nguy cơ cô lập về ngoại giao
(Ngày Nay) -  Trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ toàn cầu gia tăng liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố Israel đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập về mặt ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc gia
(Ngày Nay) - Ngày 31/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.