Ra mắt tại Ấn Độ cuốn sách “Người bảo vệ di sản” kể về cuộc đời nghệ sĩ Việt Nam Chu Bảo Quế

Sự kiện được tổ chức bởi India Book of Records (IBR) phối hợp với Vishwa Hindi Parishad, một tổ chức quốc tế chuyên phát triển và thúc đẩy ngôn ngữ Hindi. Lễ ra mắt nằm trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Văn hóa Ấn Độ - Việt Nam, thể hiện mối quan hệ văn hóa sâu sắc giữa hai quốc gia.

Chương trình giao lưu bắt đầu với các màn trình diễn nghệ thuật của Tiến sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Ấn Độ. Sau đó là một buổi thảo luận sôi nổi về tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản và nghệ thuật, qua đó củng cố cam kết của Ấn Độ và Việt Nam trong công tác ngoại giao văn hóa.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng từ cả Ấn Độ và Việt Nam, trong đó có ông Raj Bhushan Choudhary, Bộ Tài nguyên Nước của Ấn Độ; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA); ông Nguyễn Xuân Thiết, Phó Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký VFUA và ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam.

Tiến sĩ Chu Bảo Quế là một nhân vật tiêu biểu trong việc bảo vệ và quảng bá các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Suốt cuộc đời mình, ông đã không ngừng nỗ lực bảo tồn, phục hồi và truyền dạy nghệ thuật hát Quan họ Bắc Ninh, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ Việt Nam tìm về cội nguồn và tiếp nối hành trình bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.

Không chỉ là người bảo tồn nghệ thuật, Tiến sĩ Chu Bảo Quế còn là người tiên phong trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Những cống hiến của ông đã giúp nối lại những mối quan hệ văn hóa lâu dài giữa hai quốc gia, bắt đầu từ thế kỷ thứ 7, khi nền văn minh Chăm ở Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với văn hóa Ấn Độ. Những nỗ lực của ông đã làm sống lại những mối liên hệ lịch sử này, tạo dựng một di sản chung qua nghệ thuật, âm nhạc và di sản văn hóa.

Tiến Sĩ Biswaroop Roy Chowdhury chia sẻ trong bài phát biểu của mình: "Cuốn sách này không chỉ là tiểu sử mà còn là minh chứng cho thấy sức mạnh của nghệ thuật trong việc bảo tồn di sản văn hóa của một quốc gia."

Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury là tác giả của hơn 50 cuốn sách, chủ yếu về sức khỏe, lối sống, trí nhớ và năng lực tư duy. Guardian of Heritage là cuốn tiểu sử đầu tiên của ông. Với vai trò Tổng biên tập của India Book of Records và Chủ tịch của World Records Union (WorldKings), ông đã có những đóng góp lớn trong việc lưu trữ và ghi nhận các kỷ lục. Những sáng kiến y tế của ông thông qua HIIMS Group of Hospitals and Medical Academies đã được triển khai tại Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia và Nepal. Trong suốt hơn 10 năm qua, ông đã dành gần một tuần mỗi tháng ở Việt Nam, nơi ông nhận thấy sự kết nối sâu sắc về văn hóa giữa hai quốc gia. Chính sự ngưỡng mộ đối với Tiến sĩ Chu Bảo Quế đã truyền cảm hứng cho ông viết về hành trình bảo tồn nghệ thuật vĩ đại này.