(Ngày Nay) - Tối 18/1, màn sơ duyệt trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn trước thềm chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đại hội Đảng XIV đã khiến không ít người dân Thủ đô bất ngờ trước loạt hiệu ứng pháo mới lạ, độc đáo.
Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô

Khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình lung linh với màn pháo hoa tầm cao trong đêm sơ duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô ảnh 1

Theo Ban tổ chức, để rà soát tổng thể phương án bắn, các đơn vị đã vận hành thử sân khấu, bắn thử khoảng 100 quả pháo hoa tầm cao cùng hệ thống hỏa thuật. Dù chỉ ở quy mô thử nghiệm, màn trình diễn vẫn tạo nên một “sân khấu” rực rỡ, mãn nhãn trên bầu trời Thủ đô.

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô ảnh 2

Nhiều người dân bày tỏ sự thích thú, bất ngờ khi lần đầu được chứng kiến hàng loạt hiệu ứng pháo mới lạ với độ lan tỏa rộng, mở ra tầm nhìn bắt mắt ở 360 độ. Các hiệu ứng pháo hoa đa dạng, từ những chùm sáng hình tròn, hình ngôi sao, hình trái tim…tỏa sáng rực rỡ. Đặc biệt, dàn phun pháo hỏa thuật cao hàng chục mét làm bừng sáng một góc trời.

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô ảnh 3

Đứng cách sân vận động cả vài trăm mét, anh Hoàng Hưng (Mỹ Đình, Hà Nội) vẫn có thể ngắm trọn vẹn màn trình diễn và chia sẻ: “Mới chỉ ở quy mô trận địa 100 đơn vị pháo thử nghiệm mà đã thấy rất choáng ngợp. Nếu hôm chính thức bắn gần 10.000 quả thì chắc chắn sẽ còn hoành tráng và cảm xúc hơn rất nhiều – thực sự là một màn trình diễn nghệ thuật của ánh sáng và âm nhạc”.

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô ảnh 4

Theo Sun Group – đơn vị tài trợ và tham gia sản xuất chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật, gần 10.000 đơn vị pháo được chuẩn bị cho sự kiện ý nghĩa này. Kịch bản nghệ thuật được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia của Công ty Global2000 International (Malaysia) – đơn vị tư vấn, tổ chức pháo hoa hàng đầu thế giới, đã đồng hành và góp phần làm nên thành công của 13 mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô ảnh 5

Dự kiến trong đêm tổng duyệt chương trình, ngày 21/1, Ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm trận địa pháo hoa với mật độ pháo dày hơn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, độ chính xác về thời gian và sự đồng bộ giữa âm thanh, ánh sáng cùng hiệu ứng hỏa thuật cho trận địa chính thức có quy mô gấp 100 lần, đặc biệt là màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô ảnh 6

Trước đó, từ ngày 11/01, đội ngũ chuyên gia đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô lên kịch bản và bố trí trận địa pháo hoa. Màn trình diễn quy mô lớn chưa từng có tại Hà Nội được dàn dựng với đa dạng chủng loại pháo. Trong đó, hệ thống pháo nổ tầm cao gồm các cỡ 4 inch, 5 inch, 6 inch, bắn lên độ cao từ 110 – 200 m, cho bán kính tỏa sáng rộng nhất tới 150 m.

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô ảnh 7

Đặc biệt, bố trí quanh khu vực khán đài B sân vận động là pháo hoa hỏa thuật ống đơn với độ cao ước tính 50 – 90 m, cùng các giàn pháo hỏa thuật loại 1.2 inch độ cao khoảng 50 – 60 m. Tất cả sẽ tạo nên những lớp hiệu ứng ánh sáng liên hoàn, đa tầng, bao phủ toàn bộ không gian trình diễn, tạo nên “bữa tiệc” của âm thanh và ánh sáng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” dự kiến diễn ra vào 20 giờ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trong ngày bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.

