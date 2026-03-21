Sôi động Tết Novruz Bayram giữa lòng Thủ đô

(Ngày Nay) - Chiều 21/3, Đại sứ quán Azerbaijan và Đại sứ quán Kazakhstan đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) tổ chức Lễ hội Tết Novruz Bayram 2026. Sự kiện mang đến không gian văn hóa đậm sắc màu Trung Á với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống và tạo cơ hội giao lưu văn hóa gần gũi giữa các nước.

Tham dự buổi lễ có ông Shovgi Mehdizada - Đại sứ nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam; ông Kanat Tumysh - Đại sứ nước Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam; ông Korhan Kemik - Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam và ông Kohdayar Marri - Đại sứ Pakistan tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, tham dự chương trình có bà Trịnh Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội; bà Lê Thị Hồng Vân - Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa Việt Nam. Cùng với đó là sự hiện diện của đông đảo sinh viên, cựu sinh viên Việt Nam từng sinh sống và học tập tại Azerbaijan và Kazakhstan.

“Novruz Bayram” là một trong những ngày lễ quan trọng bậc nhất của Azerbaijan, có lịch sử hơn 3.000 năm. Nghi lễ này đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời được Liên Hợp Quốc công nhận là “Ngày Lễ Quốc tế”. Diễn ra vào thời điểm xuân phân khi ngày và đêm có độ dài bằng nhau, lễ hội mang ý nghĩa đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ mới trong năm. Đây cũng là dịp để tôn vinh những giá trị về hòa bình, thịnh vượng, đồng thời thể hiện khát vọng gắn kết và đoàn kết giữa các dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cho biết: “Việc tổ chức Lễ hội Novruz Bayram không chỉ đơn thuần là hoạt động giao lưu văn hóa mà còn thể hiện sự thiện chí và niềm tin trong hợp tác, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Đại sứ quán Azerbaijan và Kazakhstan.

Bên cạnh đó, bà Trịnh Thị Thu Hà nhấn mạnh: “Lễ hội đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa thiết thực cho sinh viên và khách tham dự còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của Azerbaijan, được tiếp cận môi trường đa văn hóa thêm cơ hội học tập, thực hành và việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa”.

Tương tự như Tết cổ truyền của người Việt Nam, Novruz Bayram là dịp để các gia đình sum họp, quây quần bên mâm cỗ, cùng trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Đồng thời, đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động truyền thống, nhằm gửi gắm những ước vọng mang ý nghĩa cầu chúc một năm mới an lành.

Tại sự kiện, đại sứ Azerbaijan và Kazakhstan đã nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một sợi dây gắn kết đặc biệt giữa các quốc gia.

Đại sứ quán Azerbaijan Chia sẻ: “Hai đất nước đều có ngày Tết truyền thống cổ truyền với nhiều hoạt động ý nghĩa rất tương đồng nhau, đây là thời điểm để tri ân mẹ thiên nhiên đồng thời cũng là dịp để các gia đình cùng nhau đoàn tụ, sum vầy”.

Ông Kanat Tumysh Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam cho biết: “Đây không những là một sự kiện mang tính chính trị, mà là một sự kiện chia sẻ những giá trị văn hóa, đặc biệt là những giá trị gắn với nông nghiệp - cội nguồn của con người. Theo ông, văn hóa luôn có một giá trị rất đặc biệt, bởi đó là sợi dây kết nối giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia và giữa các vùng miền với nhau. Khi ngôn ngữ không thể diễn đạt được hết, thì chính là lúc văn hóa cất tiếng.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc thi nướng BBQ, với sự tham gia của sinh viên khối ngành kỹ thuật Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Các đội thi được chia thành 6 nhóm, trực tiếp chế biến món ăn trong vòng 75 phút dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của giảng viên cùng các đầu bếp chuyên nghiệp thông qua các tiêu chí về hương vị, kỹ thuật chế biến, trình bày và thời gian hoàn thành. Qua đó tạo nên một không khí sôi nổi và giàu tính trải nghiệm.

Tại sự kiện này, ông David Israfilov - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực Châu Á và Đông Âu chính thức công bố Nghệ nhân, Chuyên gia ẩm thực Đặng Đình Mạnh là đại diện của Hiệp hội BBQ Thế giới tại Việt Nam.

Bên cạnh đó tại sự kiện, khách tham dự lễ hội được trực tiếp hòa mình vào nhiều nghi thức truyền thống độc đáo. Tiêu biểu là trò chơi "đập trứng", cầu sự sinh sôi, tái sinh, may mắn hay "Nghi thức thắp lửa Novruz" và cùng nhau nhảy qua ngọn lửa để thanh tẩy muộn phiền, xóa sạch tiêu cực.Khách tham dự sự kiện còn được thưởng thức bữa tiệc ẩm thực truyền thống đặc trưng như cơm thập cẩm, thịt cừu nướng…

Sự kiện khép lại trong không gian nhộn nhịp của bữa tiệc BBQ ngoài trời, Lễ hội Novruz Bayram 2026 không chỉ lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa mà còn khẳng định rõ triết lý đào tạo gắn kết truyền thống với hội nhập quốc tế của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Từ những trải nghiệm thực tế tại sự kiện, sinh viên của trường không chỉ được nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn mở rộng thế giới quan, sẵn sàng thích ứng và làm việc trong môi trường đa văn hóa, viết tiếp hành trình hội nhập bằng bản lĩnh và khát vọng của thế hệ trẻ.