Sức sống kịch nói nhìn từ khán phòng

(Ngày Nay) - Dù thời tiết mưa lớn, đêm diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tối 3/5 vừa qua vẫn kín chỗ, cho thấy sức hút bền bỉ của kịch nói đối với công chúng. Không chỉ hiện diện trên sân khấu, cảm xúc từ vở “Quân khu Nam Đồng” còn lan tỏa rõ nét trong khán phòng, qua những tiếng cười, khoảng lặng và sự đồng cảm của người xem.
Giữa nhịp sống giải trí ngày càng đa dạng, việc một đêm diễn kịch nói vẫn thu hút đông đảo khán giả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cho thấy sức sống riêng của loại hình sân khấu này. Không chỉ tìm đến để thưởng thức một câu chuyện, người xem còn bước vào không gian của những cảm xúc tập thể, nơi tiếng cười, sự im lặng hay những giọt nước mắt được sẻ chia trực tiếp giữa sân khấu và khán phòng. Qua vở “Quân khu Nam Đồng”, mối liên kết ấy hiện lên rõ nét, phản ánh cách kịch nói vẫn đang âm thầm duy trì khả năng chạm tới công chúng hôm nay.
Sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam bừng sáng trong ánh đèn trước giờ đón khán giả.
Tại khu vực sảnh tầng 1 của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, khán giả dừng chân check-in trước giờ biểu diễn. Người xem đến theo từng nhóm, vừa trò chuyện, vừa kiểm tra thông tin vé, tạo nên không khí rộn ràng trước khi bước vào khán phòng.
Nhiều khán giả trẻ đến xem cùng bạn bè hoặc gia đình, hòa vào không gian thưởng thức chung với các thế hệ lớn tuổi. Sự đa dạng về độ tuổi cho thấy sân khấu kịch ngày nay đang dần mở rộng khả năng tiếp cận và kết nối với nhiều nhóm công chúng khác nhau.
Trong phòng hóa trang, các diễn viên đã hoàn tất trang phục và các công tác chuẩn bị trước giờ biểu diễn. Không khí phía sau sân khấu khá thoải mái, mọi người trò chuyện, cười nói như những khoảnh khắc đời thường trước khi bước vào vai diễn.
Bên trong khán phòng, các hàng ghế dần được lấp đầy bởi nhiều thế hệ khán giả, từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ. Sự đa dạng về độ tuổi cho thấy kịch nói vẫn giữ được sức hút và khả năng kết nối với nhiều nhóm công chúng khác nhau.
Không gian sân khấu của vở “Quân khu Nam Đồng” tái hiện khu tập thể Hà Nội thời chiến với những chi tiết quen thuộc. Cách dàn dựng nhiều lớp không gian giúp câu chuyện chuyển động linh hoạt giữa các bối cảnh.
Diễn xuất tự nhiên, giàu biểu cảm của các diễn viên mang đến cảm giác chân thực, giúp người xem có thể theo dõi câu chuyện như những lát cắt đời sống. Những chi tiết nhỏ trong ánh mắt, cử chỉ hay nhịp thoại cũng góp phần giữ mạch cảm xúc xuyên suốt buổi diễn.
Những tràng cười vang lên từ các mảng miếng hài duyên dáng, xen kẽ là những khoảng lặng khi câu chuyện chạm đến các chi tiết xúc động. Nhiều khán giả rơi nước mắt trước diễn biến trên sân khấu, cho thấy sự đồng cảm sâu sắc với câu chuyện mà vở diễn truyền tải.
Khoảng cách giữa sân khấu và khán giả được rút ngắn khi nhiều phân cảnh diễn ra sát hàng ghế đầu. Sự gần gũi ấy giúp người xem không chỉ theo dõi vở diễn mà còn cảm nhận như đang trực tiếp hiện diện trong không gian câu chuyện.
Từ khu vực điều khiển phía sau khán phòng, kỹ thuật viên theo dõi và điều chỉnh âm thanh, ánh sáng theo từng diễn biến. Những yếu tố kỹ thuật này âm thầm dẫn dắt nhịp cảm xúc của toàn bộ buổi diễn.
Khi vở kịch đi đến hồi kết, các diễn viên gửi những lời chào cuối cùng tới khán giả trong khoảnh khắc màn nhung dần khép lại. Dù câu chuyện đã kết thúc nhưng vẫn để lại những dư âm cảm xúc lắng đọng phía bên kia khán phòng.
Sau buổi diễn, dòng khán giả lần lượt rời khán phòng, hòa vào không gian đêm muộn bên ngoài nhà hát. Khi vở kịch khép lại, mỗi người dường như mang theo những dư âm và cảm xúc riêng, kết thúc một đêm thưởng thức nghệ thuật nhiều lắng đọng.
Sau khi buổi diễn kết thúc và khán giả đã ra về, sân khấu bắt đầu được tháo dỡ, không gian nhà hát dần trở lại trạng thái thường nhật. Phía sau ánh đèn, các công việc hậu trường vẫn tiếp tục diễn ra để chuẩn bị cho những suất diễn kế tiếp.
Khi ánh đèn sân khấu tắt dần và khán giả rời khỏi nhà hát, dư âm của “Quân khu Nam Đồng” dường như vẫn còn lưu lại trong những cuộc trò chuyện nhỏ nơi hành lang hay ánh mắt lặng im sau buổi diễn. Không chỉ tái hiện một lát cắt ký ức Hà Nội thời chiến, vở kịch còn cho thấy giá trị đặc biệt của sân khấu trực tiếp: khả năng tạo nên sự sẻ chia cảm xúc giữa những con người cùng hiện diện trong một không gian. Chính những khoảnh khắc ấy góp phần làm nên sức sống bền bỉ của kịch nói trong đời sống nghệ thuật hôm nay.
