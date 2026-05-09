Sức sống kịch nói nhìn từ khán phòng

(Ngày Nay) - Dù thời tiết mưa lớn, đêm diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tối 3/5 vừa qua vẫn kín chỗ, cho thấy sức hút bền bỉ của kịch nói đối với công chúng. Không chỉ hiện diện trên sân khấu, cảm xúc từ vở “Quân khu Nam Đồng” còn lan tỏa rõ nét trong khán phòng, qua những tiếng cười, khoảng lặng và sự đồng cảm của người xem.

Giữa nhịp sống giải trí ngày càng đa dạng, việc một đêm diễn kịch nói vẫn thu hút đông đảo khán giả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cho thấy sức sống riêng của loại hình sân khấu này. Không chỉ tìm đến để thưởng thức một câu chuyện, người xem còn bước vào không gian của những cảm xúc tập thể, nơi tiếng cười, sự im lặng hay những giọt nước mắt được sẻ chia trực tiếp giữa sân khấu và khán phòng. Qua vở “Quân khu Nam Đồng”, mối liên kết ấy hiện lên rõ nét, phản ánh cách kịch nói vẫn đang âm thầm duy trì khả năng chạm tới công chúng hôm nay.

Khi ánh đèn sân khấu tắt dần và khán giả rời khỏi nhà hát, dư âm của “Quân khu Nam Đồng” dường như vẫn còn lưu lại trong những cuộc trò chuyện nhỏ nơi hành lang hay ánh mắt lặng im sau buổi diễn. Không chỉ tái hiện một lát cắt ký ức Hà Nội thời chiến, vở kịch còn cho thấy giá trị đặc biệt của sân khấu trực tiếp: khả năng tạo nên sự sẻ chia cảm xúc giữa những con người cùng hiện diện trong một không gian. Chính những khoảnh khắc ấy góp phần làm nên sức sống bền bỉ của kịch nói trong đời sống nghệ thuật hôm nay.