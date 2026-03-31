Sun Life triển khai Chương trình "Hoops + Health", mở rộng quy mô thúc đẩy lối sống năng động cho thanh thiếu niên

(Ngày Nay) - Sun Life Việt Nam công bố triển khai chương trình Hoops + Health 2026, dự án cộng đồng quy mô khu vực do Sun Life và Beyond Sport đồng sáng lập, nhằm khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh cho thanh thiếu niên thông qua bộ môn bóng rổ.

Chương trình năm 2026 đánh dấu bước mở rộng về quy mô sau hai năm triển khai tại Việt Nam, với mục tiêu tiếp cận hơn 3.000 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Các hoạt động được thiết kế nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận thể thao, xây dựng thói quen vận động tích cực và nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho thế hệ trẻ.

Hoops + Health được khởi động từ năm 2023 trong bối cảnh tình trạng ít vận động ở thanh thiếu niên châu Á ngày càng gia tăng. Theo nghiên cứu của Active Healthy Kids Global Alliance, chưa đến 20% trẻ em từ 6–17 tuổi đạt mức vận động thể chất khuyến nghị mỗi ngày, cho thấy nhu cầu cấp thiết của các chương trình can thiệp dài hạn nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Tại Việt Nam, chương trình tiếp tục hợp tác cùng Saigon Heat triển khai bốn nhóm hoạt động trọng tâm. Trước hết, Sun Life sẽ trao tặng thiết bị bóng rổ cho 18 trường học, bao gồm trụ bóng, bóng thi đấu và trang phục tập luyện, góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và tạo môi trường thể thao an toàn cho học sinh. Các hoạt động bàn giao được kết hợp với “Ngày hội bóng rổ tại trường”, nơi học sinh được hướng dẫn kỹ năng cơ bản và làm quen với bộ môn này.

Song song đó, chương trình đào tạo bóng rổ học đường sẽ được tổ chức tại các trường tham gia, dự kiến tiếp cận khoảng 3.600 học sinh thông qua các buổi sinh hoạt và tập huấn chuyên sâu. Mô hình “đào tạo người đào tạo” được áp dụng nhằm trang bị cho giáo viên phương pháp giảng dạy và huấn luyện, giúp duy trì hoạt động thể chất bền vững trong môi trường học đường. Ngoài ra, khóa học trực tuyến đa ngôn ngữ cũng sẽ được phát hành để mở rộng khả năng tiếp cận cho huấn luyện viên và giáo viên.

Khép lại chuỗi hoạt động là các giải đấu bóng rổ 3x3 cấp thành phố tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, quy tụ học sinh từ các trường tham gia chương trình. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi giao lưu, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, dự kiến thu hút hơn 400 học sinh và phụ huynh tham gia.

Bên cạnh các hoạt động tại trường học, Sun Life tiếp tục duy trì và nâng cấp Không gian Thể thao mang thương hiệu của doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng an toàn, thân thiện và có thể sử dụng lâu dài.

Chương trình Hoops + Health 2026 được hỗ trợ bởi khoản đầu tư khu vực trị giá 1,5 triệu CAD trong giai đoạn 2025–2026, với mục tiêu tạo tác động tích cực đến 45.000 người tại sáu thị trường châu Á. Thông qua việc kết hợp đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo kỹ năng và tổ chức các hoạt động cộng đồng, chương trình hướng đến việc nâng cao mức độ vận động thể chất và xây dựng lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Bà Lay Hoon Tan, Tổng giám đốc của Sun Life Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua Hoops + Health, Sun Life Việt Nam tự hào đồng hành cùng nhà trường, gia đình và các đối tác cộng đồng trong hành trình truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống khỏe mạnh và năng động hơn. Bóng rổ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nền tảng giúp các em xây dựng sự tự tin, tinh thần bền bỉ và khả năng làm việc nhóm. Bước sang năm 2026, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho thanh thiếu niên Việt Nam".

Về Sun Life

Sun Life là tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế, cung cấp các giải pháp quản lý tài sản, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cho khách hàng cá nhân và tổ chức tại nhiều thị trường trên toàn cầu. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản do Sun Life quản lý đạt khoảng 1.600 tỷ USD.

Về Beyond Sport

Beyond Sport là tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, hoạt động nhằm khai thác sức mạnh của thể thao trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua các sáng kiến mang tính tác động tích cực.