Tác động của thú cưng đến diện mạo ngành du lịch

(Ngày Nay) - Báo cáo xu hướng năm 2026 của Booking.com cho thấy thú cưng đang dần trở thành yếu tố then chốt chi phối mọi hoạt động trong hành trình du lịch, từ việc lựa chọn điểm đến, nơi lưu trú cho đến phương thức di chuyển của du khách Việt.

Với gần 15 triệu lượt tìm kiếm trên toàn cầu về nơi lưu trú thân thiện với thú cưng, từ khóa này đã chính thức gia nhập danh mục 10 bộ lọc phổ biến nhất trên nền tảng. Thực tế này không chỉ phản ánh một sở thích cá nhân mà đã trở thành một chỉ số kinh tế quan trọng, khi tổng chi tiêu cho phân khúc này ước tính chạm mốc 157 tỷ USD vào cuối năm ngoái.

Sức ảnh hưởng của xu hướng này thể hiện rõ nét qua sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn dừng chân của du khách. Thay vì các khách sạn truyền thống vốn thường đi kèm nhiều quy định khắt khe, có tới 60% chủ nuôi tại Việt Nam hướng tới các loại hình lưu trú như nhà nghỉ dưỡng hoặc căn hộ. Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu thực tế về một không gian rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái cho vật nuôi. Thậm chí, chính sách dành cho thú cưng cũng trở thành rào cản quyết định khi có 17% du khách khẳng định sẽ cân nhắc yếu tố này trước khi đặt phòng.

Không chỉ dừng lại ở nơi lưu trú, kế hoạch trải nghiệm của du khách cũng có xu hướng thay đổi để phù hợp với nhu cầu của vật nuôi. Những điểm đến khép kín không còn là ưu tiên, thay vào đó, các không gian mở như công viên, vùng ngoại ô và các bãi biển là lựa chọn mới của du khách. Trong đó, có tới 60% khách du lịch chỉ lựa chọn tham quan tại các thành phố hoặc các khu vực cho phép thú cưng. Ảnh hưởng này cũng kéo theo những tác động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống khi hơn một nửa số người tham gia khảo sát (55%) chỉ lựa chọn các nhà hàng, quán ăn có không gian mở. Đặc biệt, việc 25% du khách có nhu cầu gửi lại vật nuôi tại nơi lưu trú để đi tham quan đang đặt ra yêu cầu mới về việc tích hợp các tiện ích chăm sóc chuyên nghiệp ngay tại các cơ sở nghỉ dưỡng.

Sự hiện diện của vật nuôi còn chi phối các quyết định liên quan đến phương thức di chuyển và lộ trình của khách du lịch. Có tới 93% du khách Việt lựa chọn hành trình linh hoạt và ngẫu hứng như đường bộ, cho phép thú cưng đồng hành cùng chủ. Dù tỷ lệ sẵn sàng di chuyển bằng đường hàng không chiếm khoảng 43%, nhưng trên thực tế, 12% du khách cảm thấy mệt mỏi với trải nghiệm này đã cho thấy những rào cản đáng kể về hạ tầng và quy định của các hãng hàng không.

Những chuyển dịch trên đã khẳng định sức ảnh hưởng của thú cưng đối với kế hoạch di chuyển và trải nghiệm của du khách, buộc các doanh nghiệp cung ứng phải có những bước chuyển mình quyết liệt để theo kịp sự thay đổi của thị trường.