Tập đoàn Everland khởi công Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn

(Ngày Nay) - Ngày 20/6/2026, tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), Công ty CP Tập đoàn Everland (MCK: EVG) chính thức khởi công Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn – Crystal Holidays Heritage Lý Sơn. Sự kiện là dấu mốc mới của Tập đoàn Everland trong vai trò Nhà phát triển bất động sản bền vững và kiến tạo hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp di sản văn hóa tại Việt Nam.

Lễ khởi công dự án có sự tham dự của Ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bà Y Ngọc – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các Sở, ngành lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các phòng ban chuyên môn và và người dân đặc khu Lý Sơn; đại diện các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, đối tác ngân hàng, du lịch cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Lễ khởi công, TS Lê Đình Vinh, Chủ tịch Tập đoàn Everland cho biết: “Với mong muốn cùng chung tay xây dựng Lý Sơn thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, các giá trị địa chất và văn hóa độc đáo của khu vực, Crystal Holidays Heritage Lý Sơn được quy hoạch bài bản, đồng bộ, được đầu tư xây dựng và khai thác theo tiêu chuẩn khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao đầu tiên của huyện đảo Lý Sơn, được quản lý vận hành bởi thương hiệu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới về du lịch. Khi dự án đi vào hoạt động, nơi đây sẽ trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn dành cho du khách trong và ngoài nước, là nơi khám phá vẻ đẹp kỳ bí của di sản địa chất miệng núi lửa dưới lòng biển độc đáo có một không hai trên thế giới, đồng thời là không gian văn hóa đặc sắc phục vụ khách tham quan tìm hiểu về đặc khu Lý Sơn và nền văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa qua đó góp phần giữ gìn, bảo tồn kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá của quốc gia và nhân loại".

Sở hữu tọa độ kim cương sát mặt biển với diện tích hơn 3,1 ha trên đảo lớn, Crystal Holidays Heritage Lý Sơn là Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp đạt chuẩn quốc tế, hứa hẹn làm thay đổi diện mạo du lịch biển đảo, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng hạng sang cho du khách trong nước và quốc tế.

Dự án được lấy ý tưởng thiết kế từ những nét đặc sắc của nền văn hóa Sa Huỳnh - một trong ba cái nôi văn minh cổ đại lớn nhất Việt Nam, văn hóa Chămpa kết hợp với vẻ độc đáo hiếm có về kiến tạo địa chất “núi lửa chồng núi lửa” của Đảo Lý Sơn, nơi 7 miệng núi lửa cổ trên cạn và 3 miệng ngầm dưới biển xếp chồng lên nhau, được hình thành do các đợt phun trào kéo dài từ 11 triệu năm đến khoảng 1 triệu năm trước. Nơi đây được ví như một “bảo tàng tự nhiên ngoài trời” vô cùng quý giá với những hang động kỳ bí, lớp đất bazan màu mỡ làm nên thương hiệu tỏi Lý Sơn, những rạn đá san hô ngầm dưới mặt biển, nơi sinh sống của nhiều loài thủy tộc đặc hữu.

Điểm nhấn của dự án là khu bảo tàng di sản văn hóa, nơi trưng bày các hiện vật đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh nổi bật với các di chỉ mộ chum và đồ trang sức đặc trưng, cùng các vật dụng canh nông, đánh bắt hải sản trong văn hóa cổ Đại Việt, minh chứng cho sự hiện diện của con người trên đảo từ hàng nghìn năm trước. Tiếp đến là khu thực cảnh ngoài trời với các công trình kiến trúc mang phong cách chămpa, các phù điêu và điêu khắc bằng nhiều chất liệu tái hiện hình ảnh những củ tỏi Lý Sơn khổng lồ - loại đặc sản được ví như “vàng trắng” mọc lên từ lớp đất đỏ bazan phong hóa từ núi lửa qua hàng triệu năm.

Khu nghỉ dưỡng gồm các biệt thự song lập và đơn lập được thiết kế theo phong cách kiến trúc Indochine phối trộn với các họa tiết Chămpa độc đáo. Xen giữa các biệt thự nghỉ dưỡng là những hàng dừa xanh và các loài cây cỏ, hoa lá đặc trưng của vùng nhiệt đới, vừa tạo không gian xanh mát vừa tạo cảm giác thư thái cho du khách. Dưới tán dừa và các hàng cây là các không gian ngoài trời dành cho du khách tập yoga và ngồi thiền, khu bể bơi vô cực, khu vườn tượng và vườn nướng BBQ,… Tất cả tạo nên một không gian yên bình và riêng tư, đem đến cho du khách cơ hội trải nghiệm, khám phá các kỳ quan lịch sử, vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và trải nghiệm di sản văn hóa địa phương một cách chân thật.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 600 tỷ đồng theo thời giá hiện tại, dự án kỳ vọng đánh thức thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng ở đặc khu Lý Sơn, bổ sung nguồn cung lưu trú phục vụ dòng khách du lịch cao cấp trong và ngoài nước. Đồng thời là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái kết hợp văn hóa di sản đặc sắc tại đảo Lý Sơn - điểm đến hấp dẫn hàng đầu - Maldives giữa biển Đông của Việt Nam.

Theo quy hoạch mới, đặc khu Lý Sơn được ưu tiên đầu tư hạ tầng (cảng, đường ven biển, kết nối hàng không). Việc đầu tư đồng bộ vào cảng biển và đường ven biển 36m đã mở ra cánh cửa cho các dòng khách mới, chuyển từ khai thác tự phát sang phát triển có chiến lược, hướng đến khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch mới của Tỉnh Quảng Ngãi, sẽ là điểm nhấn cho du lịch Lý Sơn nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt du khách năm 2026, khai thác lợi thế thiên nhiên và bản sắc bản địa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.