Tập huấn kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi và sáng tạo nội dung cho thanh niên

(Ngày Nay) - Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phối hợp cùng Mạng lưới Thanh niên vì Việc làm Thỏa đáng, Việc làm xanh tổ chức buổi hội thảo tập huấn "Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi và sáng tạo nội dung". Sự kiện diễn ra vào ngày 26/3 trong khuôn khổ Chương trình Đối tác ILO - Hàn Quốc.

Buổi tập huấn có sự tham dự của bà Sinwon Park - Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam; ông Felix Weidenkaff - Chuyên gia về Chính sách Việc làm và Thị trường Lao động, ILO Việt Nam; chị Nguyễn Ngọc Duyên - Điều phối viên dự án quốc gia, Dự án Việc làm cho thanh niên ILO - Hàn Quốc cùng các thành viên Mạng lưới Thanh niên vì Việc làm Thoả đáng, Việc làm xanh. Chương trình được điều phối trực tiếp bởi hai diễn giả Mai Quỳnh Anh và Phạm Thị Thu Phương đến từ dự án Nhà Nhiều Cột, với hơn 70 người tham gia trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng Zoom.

Chương trình diễn ra với hai phiên chính: “Kiến thức về truyền thông thay đổi hành vi và vai trò trong thúc đẩy việc làm thoả đáng” và “Thiết kế và triển khai kế hoạch truyền thông”. Trong suốt chương trình, các bạn trẻ tham gia các hoạt động khởi động và thảo luận nhóm nhằm kết nối và tạo không gian cởi mở, đồng thời tiếp cận mô hình “Truyền thông thay đổi hành vi” cùng những kiến thức nền tảng về việc làm thỏa đáng.

Theo đội ngũ diễn giả từ dự án Nhà Nhiều Cột, quá trình thay đổi hành vi đi từ việc tạo nhận thức; tạo sự quan tâm, cung cấp kiến thức tới thay đổi hành vi và cao nhất là duy trì hành vi - khi truyền thông thay đổi hành vi đạt hiệu quả cao nhất. “Việc thực hành hành vi chịu tác động bởi nhiều yếu tố, vì vậy cần có cộng đồng và môi trường chung nhận thức để chuyển hóa thành hành động. Khi đã hành động, cần có sự duy trì bền vững”, diễn giả chia sẻ.

Lấy ví dụ từ chính dự án, Nhà Nhiều Cột, một chiến dịch truyền thông hướng tới mục tiêu bình đẳng giới, cho biết các hoạt động được triển khai theo từng giai đoạn rõ ràng. Ở bước đầu, dự án tập trung tạo nhận thức và sự quan tâm thông qua các workshop, sự kiện tại trường đại học và nội dung gần gũi trên mạng xã hội. Tiếp đó, Nhà Nhiều Cột sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về giới và khơi gợi ý thức về sự nghiêm trọng của vấn đề nhằm tạo động lực thay đổi. Để tạo không gian thực hành hành vi, dự án thường tổ chức các buổi chia sẻ, talkshow và workshop dành cho cộng đồng.

Chia sẻ từ góc nhìn người tham gia, bạn Nguyễn Hoàng Khánh Linh, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi là vô cùng cần thiết đối với sinh viên theo đuổi lĩnh vực truyền thông. “Sau buổi tập huấn, mình hiểu được rằng khi xây dựng kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi, yếu tố “thực tế” là vô cùng quan trọng. Thành công không chỉ được đánh giá qua việc thay đổi hoàn toàn hành vi, mà còn ở khả năng tạo động lực thúc đẩy để đối tượng mục tiêu thay đổi trong tương lai”, Khánh Linh chia sẻ.

Theo Khánh Linh, hiện nay sinh viên có rất nhiều cơ hội tham gia các chương trình nhằm học hỏi và phát triển bản thân, từ phạm vi trong và ngoài trường đại học, trải rộng ở nhiều lĩnh vực không chỉ riêng truyền thông. Với nữ sinh viên này, để tiếp cận được những cơ hội ấy việc xây dựng mạng lưới với những người có chung chí hướng là vô cùng quan trọng. “Khi kết nối với những người cùng chí hướng, mình có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích về các chương trình phù hợp, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mạng xã hội. Ngoài ra, việc theo dõi các đơn vị tổ chức sau mỗi sự kiện cũng giúp cập nhật thêm nhiều cơ hội trong tương lai,” Khánh Linh cho biết.

Chia sẻ thêm về chương trình, chị Nguyễn Ngọc Duyên, Điều phối viên dự án quốc gia, Dự án Việc làm cho thanh niên ILO - Hàn Quốc cùng các thành viên Mạng lưới Thanh niên vì Việc làm Thoả đáng, Việc làm xanh, cho biết động lực tổ chức các buổi tập huấn xuất phát từ mục tiêu hỗ trợ thanh niên tiếp cận việc làm thỏa đáng - không chỉ là có việc làm mà còn là công việc có chất lượng, đảm bảo quyền lợi và cơ hội phát triển lâu dài.

Theo nữ Điều phối viên này, một trong những thách thức lớn hiện nay là khoảng cách giữa kỹ năng thanh niên với yêu cầu của thị trường lao động. “Nhiều nghiên cứu và thực tiễn cho thấy vẫn tồn tại sự chênh lệch đáng kể giữa những gì các bạn được học với những kỹ năng doanh nghiệp cần, không chỉ về chuyên môn mà còn ở thái độ và tính chuyên nghiệp,” chị nhận định. Tuy vậy, chị cũng đánh giá cao tinh thần học hỏi của người trẻ. Qua các hoạt động tập huấn gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm đến các yếu tố của việc làm thỏa đáng như an sinh xã hội, an toàn lao động hay cơ hội phát triển nghề nghiệp, thay vì chỉ chú trọng mức lương. “Đó là tín hiệu rất tích cực cho thấy nhận thức của thanh niên đang dần thay đổi,” chị chia sẻ.

Bên cạnh các khóa tập huấn, ILO còn triển khai nhiều hoạt động khác như nâng cao năng lực nghiên cứu cho thanh niên, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các mô hình học tập gắn với thực tiễn (work-based learning). Trong thời gian tới, tổ chức kỳ vọng thanh niên có thể chủ động xây dựng và triển khai các sáng kiến truyền thông, góp phần lan tỏa nhận thức về việc làm thỏa đáng cho thanh niên tới cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn các bạn không chỉ dừng lại ở việc học, mà có thể chuyển hóa kiến thức thành hành động cụ thể, cùng nhau tạo ra những thay đổi tích cực cho chính thanh niên,” chị Duyên nhấn mạnh.