Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng hai đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngay sau hai chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 33 tối 11/12, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn đã chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới hai đội bóng vì đã giành những chiến thắng quan trọng. Thủ tướng chúc mừng hai đội đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc.

Thủ tướng ghi nhận ý chí, bản lĩnh và quyết tâm của hai đội, đồng thời gửi lời động viên thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung và Huấn luyện viên Kim Sang Sik cần có sự chuẩn bị thật tốt cho trận Bán kết.

Đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn đối với các cầu thủ và Ban huấn luyện trong hành trình chinh phục mục tiêu cao nhất tại giải.

Để kịp thời động viên tinh thần thi đấu của các đội tuyển, Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định thưởng 700 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam và 600 triệu đồng với đội tuyển U22 Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Thái Lan và trực tiếp dự khán trận đấu của đội tuyển nữ, trong bối cảnh cả hai đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng ra sân ở một khung giờ.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết : Thật vui và hạnh phúc khi cả hai đội cùng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu từ vòng bảng. Với những nỗ lực vượt qua khó khăn, áp lực, hai đội đã mang về chiến thắng ở các trận đấu then chốt. Việc hai đội đều dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 và vươn lên dẫn đầu bảng là yếu tố rất quan trọng cho những tính toán tiếp theo ở trận Bán kết.

Tuy nhiên, phía trước là những trận đấu rất quan trọng, ông Trần Quốc Tuấn lưu ý các đội tuyển bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục tập trung chuẩn bị và thi đấu tốt để từng bước tiến cụ thể hóa các mục tiêu.