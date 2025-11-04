Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từ thành công Hội chợ Mùa Thu, đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân

(Ngày Nay) - Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão lụt, có chủ đề "Mùa thu hy vọng – chia sẻ yêu thương".

Cùng dự sự kiện có: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025 được tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11, mở đầu cho chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư – văn hóa quy mô quốc gia trong kỷ nguyên mới. Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025 trở thành điểm hội tụ, kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, kích cầu tiêu dùng, thúc đầy sản xuất và xuất nhập khẩu.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I 2025 đã xác lập 6 kỷ lục ấn tượng nhất từ trước đến nay, đó là: Quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ thu hút được trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp trong nước và đến từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand, Liên minh châu Âu…; với 3.000 gian hàng trưng bày, giới thiệu các nhóm sản phẩm chủ lực, tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thương mại điện tử đến nông sản, thực phẩm chế biển, hàng tiêu dùng, dịch vụ và du lịch…

Bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, còn có hơn 30 sự kiện chuyên đề được tổ chức song hành như các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, lễ hội chuyên đề, hoạt động văn hóa, nghệ thuật… Hàng ngày hội chợ đã thu hút 100 ngàn lượt khách tham quan và giao dịch; ghi nhận hơn 2.000 cuộc giao thương, hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết, với tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức đã triển khai chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ trong tháng 9 và 10 vừa qua. Kết quả là qua 10 ngày hội chợ, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng tiền quyên góp từ những tấm lòng hảo tâm…

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức tặng thưởng, vinh danh 30 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có không gian trưng bày tiêu biểu tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ I – năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, với chủ đề "Kết nối Con người với Sản xuất, Kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 là diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại, "sàn giao dịch thực chất", nơi khẳng định con người chính là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Điểm các kết quả nổi bật của Hội chợ mùa Thu 2025, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Hội chợ đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi: "Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người".

Cho rằng, Hội chợ chính là một hành trình trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam, đối với đông đảo du khách tham quan, Thủ tướng khẳng định, mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, một câu chuyện đặc trưng về các địa phương và con người Việt Nam – nơi không chỉ "tỏa sáng" những sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh, hiện đại, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, sản vật vùng miền đặc sắc, mà còn là không gian trải nghiệm mua sắm, giải trí đầy thú vị và ưu đãi, cùng các lễ hội văn hóa, ẩm thực độc đáo. Nhiều sản phẩm, thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước "phủ sóng" thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Theo Thủ tướng, thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một "điểm đến" an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam; thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo và hướng đến tương lai.

"Đây là thành công đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần "Đảng lãnh đạo – Nhà nước kiến tạo – Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Nhân dân đồng tình – Quốc tế ủng hộ" – nguồn sức mạnh to lớn giúp Việt Nam tự tin vươn lên, hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế trên trường quốc tế", Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước và các tổ chức, bạn bè quốc tế - những người đã chung tay làm nên thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 - một lễ hội kinh tế - văn hóa giàu bản sắc, nơi kết nối Việt Nam với thế giới trên tinh thần hợp tác và phát triển.

Nhắc lại lời kêu gọi của Thủ tướng tại lễ khai mạc Hội chợ về chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua chương trình "Mùa Thu hy vọng" và với tinh thần "phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội", đến nay, các hoạt động quyên góp, ủng hộ đã tiếp nhận được 316 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia của cả cộng đồng với bà con vùng bão lũ; khẳng định, tinh thần nhân ái này chính là biểu hiện cao đẹp nhất cho truyền thống quý báu "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của dân tộc ta, là nền tảng và là sức mạnh nội sinh để chúng ta tiến xa và vững chắc hơn trên con đường phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền Trung nước ta đã phải gồng mình, chống chọi lại với thiên tai, bão lũ, gây ra thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản; sắp tới lại tiếp tục phải đối phó với cơn bão số 13 đang mạnh lên ngoài biển Đông.

Với truyền thống "tương thân, tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" và tinh thần "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, thuận lợi ở đâu thì góp ở đó", tại buổi lễ bế mạc Hội chợ, Thủ tướng tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và chiến sỹ cả nước tiếp tục đồng hành, chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát, tiếp thêm động lực để người dân vùng thiên tai, bão lũ kiên cường, vững vàng trước khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng chỉ rõ, Hội chợ Mùa thu 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án để tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026.

Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy các cơ hội, cam kết, thỏa thuận được hình thành tại Hội chợ; chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực sản xuất kinh doanh khẳng định giá trị của thương hiệu Việt, vừa đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Các đối tác, tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển xanh và bền vững; cùng nhau mở rộng không gian hợp tác, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung.

Kêu gọi và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của sự kết nối, Thủ tướng tin tưởng, những kết nối hợp tác, những ý tưởng sáng tạo và những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam sẽ tiếp tục được vun đắp, mở rộng - trở thành nguồn lực mới cho sự tăng trưởng và hội nhập của đất nước.

Thành công của Hội chợ không chỉ ghi dấu một sự kiện kinh tế - văn hóa, mà chính là tiền đề, mở ra một hành trình mới – hành trình kết nối, thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025 đã tri ân và trao – tiếp nhận quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt, thiên tai ở Miền Trung và Miền núi phía bắc theo phát động của Thủ tướng tại Lễ khai mạc Hội chợ.