Thủ tướng Timor Leste: Gia nhập ASEAN là “giấc mơ trở thành hiện thực”

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Thủ tướng CHDC Timor Leste, ông Kay Rala Xanana Gusmão đã có bài phát biểu chính sách quan trọng, nhân chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở ASEAN kể từ khi nước này trở thành thành viên đầy đủ thứ 11 của ASEAN.
Thủ tướng Timor Leste: Gia nhập ASEAN là “giấc mơ trở thành hiện thực”

Phát biểu mở đầu, Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thủ tướng Gusmão, nhấn mạnh đây là “một cột mốc lịch sử trong hành trình mở rộng của ASEAN” và là minh chứng cho tinh thần hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau của khu vực. Ông đánh giá cao vai trò của Timor Leste với tư cách là thành viên mới, mang đến cho ASEAN “nguồn sinh lực trẻ trung, sự đa dạng văn hóa, cùng vị trí chiến lược kết nối Đông Nam Á với Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.

Về phần mình, Thủ tướng Gusmão đã bày tỏ vinh dự sâu sắc khi trở thành người đứng đầu chính phủ đầu tiên của Timor Leste đến thăm Ban Thư ký ASEAN với tư cách thành viên chính thức. Ông nhấn mạnh việc trở thành thành viên ASEAN là "giấc mơ lâu dài đã thành hiện thực" đối với nhân dân Timor Leste, khẳng định việc gia nhập ASEAN đánh dấu “bước ngoặt quan trọng, giúp Timor Leste hướng tới tương lai, hội nhập vào cộng đồng khu vực rộng lớn hơn. Timor Leste sẽ nỗ lực đóng góp cho hòa bình, đoàn kết và thịnh vượng chung của khu vực.

Trong bài phát biểu, ông Gusmão cũng trình bày tầm nhìn phát triển của Timor Leste với nhiều định hướng kinh tế cụ thể, trong đó có việc thúc đẩy Dự án năng lượng Tasi Mane, khai thác mỏ khí đốt Great Sunrise và xây dựng ngành du lịch dựa trên lợi thế tự nhiên và văn hóa. Ông cho rằng sự hội nhập kinh tế ASEAN sẽ mở ra cơ hội đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ hơn 60% dân số trẻ của Timor Leste tham gia vào mạng lưới sáng tạo, giáo dục và kinh tế số khu vực.

Cũng tại sự kiện này, Thủ tướng Timor Leste có phiên thảo luận kín với Tổng thư ký và các Đại diện thường trực ASEAN, đồng thời chứng kiến lễ treo Quốc huy Timor Leste bên cạnh quốc huy các nước thành viên của Hiệp hội.

PV
ASEAN Timor Leste chính sách

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026
Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026
(Ngày Nay) - Ngày 12/12, tại Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (ISOM), Trung Quốc đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên là "mở cửa, đổi mới và hợp tác", đồng thời xác định chủ đề của APEC năm 2026 là "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".
SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên
SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên
(Ngày Nay) - Trưa 12/12, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16 - 14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, qua đó giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.
ChatGPT qua mặt TikTok và Instagram về lượt tải trên iPhone
ChatGPT qua mặt TikTok và Instagram về lượt tải trên iPhone
(Ngày Nay) - Theo bảng xếp hạng cuối năm của Apple, ChatGPT đã trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone trong năm 2025, vượt qua hàng loạt “ông lớn” mạng xã hội như Threads, TikTok, Instagram và YouTube.
Năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp
Năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, đơn vị sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng, phù hợp với định hướng chung và xu thế quốc tế. Theo đó, đại học chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả thi Đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.
Thủ tướng Timor Leste: Gia nhập ASEAN là “giấc mơ trở thành hiện thực”
Thủ tướng Timor Leste: Gia nhập ASEAN là “giấc mơ trở thành hiện thực”
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Thủ tướng CHDC Timor Leste, ông Kay Rala Xanana Gusmão đã có bài phát biểu chính sách quan trọng, nhân chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở ASEAN kể từ khi nước này trở thành thành viên đầy đủ thứ 11 của ASEAN.
Các kiến trúc sư AI được vinh danh là "Nhân vật của Năm”
Các kiến trúc sư AI được vinh danh là "Nhân vật của Năm”
(Ngày Nay) - Ngày 11/12, tạp chí Time đã vinh danh những người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) là "Nhân vật của Năm", ca ngợi khả năng của họ trong việc mở ra kỷ nguyên của những cỗ máy biết suy nghĩ bằng công nghệ mang tính đột phá.
Từ 1.200 tác phẩm đến 12 giải thưởng: Dấu ấn một mùa báo chí vì cộng đồng
Từ 1.200 tác phẩm đến 12 giải thưởng: Dấu ấn một mùa báo chí vì cộng đồng
(Ngày Nay) - Tối 10/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.