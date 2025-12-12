Thủ tướng Timor Leste: Gia nhập ASEAN là “giấc mơ trở thành hiện thực”

(Ngày Nay) - Chiều 11/12, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Thủ tướng CHDC Timor Leste, ông Kay Rala Xanana Gusmão đã có bài phát biểu chính sách quan trọng, nhân chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở ASEAN kể từ khi nước này trở thành thành viên đầy đủ thứ 11 của ASEAN.

Phát biểu mở đầu, Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thủ tướng Gusmão, nhấn mạnh đây là “một cột mốc lịch sử trong hành trình mở rộng của ASEAN” và là minh chứng cho tinh thần hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau của khu vực. Ông đánh giá cao vai trò của Timor Leste với tư cách là thành viên mới, mang đến cho ASEAN “nguồn sinh lực trẻ trung, sự đa dạng văn hóa, cùng vị trí chiến lược kết nối Đông Nam Á với Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.

Về phần mình, Thủ tướng Gusmão đã bày tỏ vinh dự sâu sắc khi trở thành người đứng đầu chính phủ đầu tiên của Timor Leste đến thăm Ban Thư ký ASEAN với tư cách thành viên chính thức. Ông nhấn mạnh việc trở thành thành viên ASEAN là "giấc mơ lâu dài đã thành hiện thực" đối với nhân dân Timor Leste, khẳng định việc gia nhập ASEAN đánh dấu “bước ngoặt quan trọng, giúp Timor Leste hướng tới tương lai, hội nhập vào cộng đồng khu vực rộng lớn hơn. Timor Leste sẽ nỗ lực đóng góp cho hòa bình, đoàn kết và thịnh vượng chung của khu vực.

Trong bài phát biểu, ông Gusmão cũng trình bày tầm nhìn phát triển của Timor Leste với nhiều định hướng kinh tế cụ thể, trong đó có việc thúc đẩy Dự án năng lượng Tasi Mane, khai thác mỏ khí đốt Great Sunrise và xây dựng ngành du lịch dựa trên lợi thế tự nhiên và văn hóa. Ông cho rằng sự hội nhập kinh tế ASEAN sẽ mở ra cơ hội đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ hơn 60% dân số trẻ của Timor Leste tham gia vào mạng lưới sáng tạo, giáo dục và kinh tế số khu vực.

Cũng tại sự kiện này, Thủ tướng Timor Leste có phiên thảo luận kín với Tổng thư ký và các Đại diện thường trực ASEAN, đồng thời chứng kiến lễ treo Quốc huy Timor Leste bên cạnh quốc huy các nước thành viên của Hiệp hội.