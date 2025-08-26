Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền và thể loại truyện mini

Đào Đức Tuấn In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -NXB Tổng Hợp TPHCM vừa ấn hành tập truyện mini “Triết lý của ốc vít”, đây là tập truyện mini thứ hai của tiến sĩ, nhà văn Phạm Ngọc Hiền, sau tập “Chuyện làng trên mạng”.
Tập truyện mini “Triết lý của ốc vít” của tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền
Tập truyện mini “Triết lý của ốc vít” của tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền

Với 379 truyện ngắn mini trong hai cuốn sách đã xuất bản (và ông còn tiếp tục viết), tỏ rõ năng lực sáng tạo bền bỉ của cây bút Phạm Ngọc Hiền đối với thể loại này. Mỗi truyện mini của Phạm Ngọc Hiền chỉ gói gọn trong khoảng 100 chữ. Cuốn sách cũng được thiết kế nằm trọn trong lòng bàn tay (khổ 10,5 x 17cm).

Đề tài đa dạng, đa thanh, đa sắc. Giọng điệu nhẹ nhàng, hàm súc, ý vị, gợi mở. Chuyện gần, chuyện xa đều được ông phẩy bút tươi ròng, cuốn hút bằng lối viết cô đọng, không lên gân, không đao to búa lớn. Thong dong như đang rong ruổi, kể phiếm. Từng mẫu chuyện như khơi khơi mà chiêm nghiệm sự đời. Hai cuốn sách truyện mini của Phạm Ngọc Hiền đều thiết kế nhỏ gọn để có thể vào túi, tiện đâu đọc đó.

Nhà văn, tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền nhìn nhận về thể loại truyện này: “Mỗi truyện ngắn mini thường chứa đựng nhiều ý nghĩa hàm ẩn, hiện ra đằng sau văn bản ngôn từ. Nó thích hợp cho những người thích suy tư và quen nhìn đời từ nhiều góc cạnh khác nhau. Trong xã hội hiện đại, truyện mini dành cho người bận rộn không có thời gian đọc dài nhưng lại thích khám phá chiều sâu cuộc sống”.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền và thể loại truyện mini ảnh 1

Nhà văn, tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền

Hãy thử đọc vài truyện mini của Phạm Ngọc Hiền: “Có một anh ngốc đi tìm vợ. Đi đâu, người ta cũng hỏi: “Mày có đủ tiền nuôi vợ không mà đòi lấy vợ?”. Lúc đầu, anh ngốc giả ngốc, chỉ cười chứ không nói gì. Sau nhiều lần như vậy, anh ngốc bực mình hỏi lại: “Thời nay, nam nữ bình quyền mà sao trai phải nuôi gái. Nuôi gái thì có lợi gì?” - (Anh Ngốc đi tìm vợ).

“Nhà máy nọ có hệ thống dây chuyền sản xuất phức tạp, gồm nhiều tầng lớp. Một ốc vít quèn nằm ở thiết bị tầng dưới. Ngày nọ, người ta tháo nó ra để gia cố cho tầng trên. Đến khi kiếm được ốc mới thay thế, người ta vứt nó vô thùng dự phòng. Nó nói với những con ốc cùng hoàn cảnh: “Tất cả chúng ta chỉ là yếu tố nhỏ trong hệ thống lớn. Khi cần thì người ta lắp vô vị trí nào đó. Khi không cần nữa thì họ tháo ra. Khi ở tầng thấp thì đừng quá bi quan, vì biết đâu sẽ có ngày được lên tầng cao. Khi được lên tầng cao thì đừng tưởng mình ngon vì biết đâu có ngày sẽ bị vứt lăn lóc. Khi bị vứt thì cũng đừng nản vì biết đâu có người sẽ nhặt lên lại. Nếu chúng ta còn tốt thì không dùng vô việc này cũng được dùng vô việc kia” - (Triết lý của ốc vít).

Tiến sĩ, nhà văn Phạm Ngọc Hiền, sinh năm 1971, quê quán xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk; giảng viên Trường Đại học Sài Gòn, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã xuất bản các tác phẩm nghiên cứu phê bình: Những nẻo đường văn chương (2007), Tiểu thuyết Việt Nam 1945 - 1975 (2010), Thi pháp học (2016); sáng tác: Nhớ mùa thu đã xa (thơ, 2003), Đời thực và mơ (truyện và ký, 2018), Chuyện làng trên mạng (truyện mini, 2023), Triết lý của ốc vít (truyện mini, 2025).

“Một con chim được sinh ra ở hợp tác xã chăn nuôi. Nó nghĩ rằng, bổn phận của loài người là phải chăm sóc cho loài chim thật chu đáo. Nên nó ra nhiều yêu sách: “Chúng tôi đề nghị lãnh đạo tăng khẩu phần và đa dạng hóa các loại thức ăn. Cần đầu tư sửa chữa nâng cấp mái che các lồng chim để tránh mưa nắng. Đặc biệt, nâng cao chất lượng y tế, đầu tư thuốc men để chữa bệnh mắt kém, suy nhược chân cánh…”. Ban chủ nhiệm hợp tác xã liền tổ chức hội thảo với chủ đề: “Giải pháp để nâng cao chất lượng nuôi chim”. Trong hội trường, các nhà khoa học bàn bạc sôi nổi tìm cách để chim nuôi có đôi cánh khỏe mạnh. Ngoài hội trường, bà lao công chép miệng: “Ôi dào, muốn cho chim có đôi cánh khỏe mạnh thì cứ thả nó ra khỏi lồng, tổ chức hội thảo hội thiếc làm gì cho tốn tiền của dân” - (Hội thảo chim cảnh).

Phong phú cảnh đời, hóm hỉnh ngóc ngách cuộc sống. Còn lắm điều hấp dẫn qua từng lát chuyện trong Triết lý của ốc vít đầy tâm huyết của Phạm Ngọc Hiền, như các truyện mini: Nghề nào cũng cần quỷ sứ; Ngày quốc tế đàn ông; Tập thể dục giữa ruộng; Nguồn thu của xã làm mướn; Nhà ở Hà Nội và Sài Gòn; Nhan sắc và bịnh tật; Kiếp sau đừng làm muỗi; Kinh phí nuôi chim cảnh; Lấy vợ có lợi không; Lính chết nhiều vua sống thọ; Lộ danh người tố giác; Làm sao để dệt tham sân si; Nắm xôi giữa đình làng; Mục đích nuôi con; Nên chọn tác phẩm của ai… Mời các bạn bước vào thế giới truyện mini Phạm Ngọc Hiền.

Đào Đức Tuấn
Chuyện làng trên mạng Triết lý của ốc vít Phạm Ngọc Hiền

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân
Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân
(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đêm 25 đến sáng sớm 26/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai, túc trực tại các "điểm nóng" để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người và phương tiện di chuyển an toàn.
Phun hóa chất diệt côn trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các điểm phục vụ Lễ kỷ niệm A80
Phun hóa chất diệt côn trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các điểm phục vụ Lễ kỷ niệm A80
(Ngày Nay) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; thành lập Đội chống dịch cơ động phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, chất lượng nước sạch và phun hóa chất diệt côn trùng phục vụ lễ kỷ niệm.
Mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
Mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
(Ngày Nay) - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, do tình hình mưa bão đã giảm, từ 5 giờ 30 sáng nay (26/8), Cục Cảnh sát giao thông mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc dọn dẹp cây đổ, biển báo gãy và các chướng ngại vật gãy đổ trong mưa bão, rà lại toàn tuyến an toàn.
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đưa ra cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn, nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thổng Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song hậu quả cụ thể là gì thì người đứng đầu nhà Trắng cho rằng cần chờ xem điều gì xảy ra.
Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI
Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI
(Ngày Nay) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk ngày 25/8 đã khởi kiện Apple và OpenAI, cáo buộc hai doanh nghiệp này cản trở bất hợp pháp cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tư pháp
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tư pháp
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
Trưng bày chuyên đề “Ký ức Ngày Độc lập và di sản cho người trẻ”
Trưng bày chuyên đề “Ký ức Ngày Độc lập và di sản cho người trẻ”
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức Ngày Độc lập và di sản cho Người Trẻ” vào ngày 28/8/2025.