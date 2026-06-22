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Tổng thống Trump dọa giáng đòn mạnh vào Tehran một lần nữa giữa đàm phán Mỹ-Iran ở Thụy Sĩ

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran phải ngăn chặn các lực lượng mà ông gọi là “lực lượng uỷ nhiệm của Iran” ở Liban, nếu không Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Tehran “một lần nữa”.
Tổng thống Trump dọa giáng đòn mạnh vào Tehran một lần nữa giữa đàm phán Mỹ-Iran ở Thụy Sĩ ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói với phía Iran rằng nếu Tehran đóng cửa eo biển Hormuz thì “các ông sẽ không còn đất nước nào nữa”.

Trong phát biểu đưa ra ngày 21/6, Tổng thống Trump cũng yêu cầu Iran ngay lập tức ngăn chặn các lực lượng tại Liban mà ông gọi là “lực lượng ủy nhiệm được trả lương hậu hĩnh” của Iran gây rắc rối, nếu không Washington sẽ giáng đòn mạnh vào Tehran “một lần nữa”.

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ đánh Iran rất mạnh một lần nữa, giống như những gì chúng tôi đã làm tuần trước, chỉ có điều còn mạnh hơn”.

Theo Fox News, Tổng thống Trump cũng đã trao đổi với phía Iran trong đêm và cảnh báo rằng nếu Tehran đóng cửa eo biển Hormuz thì “các ông sẽ không còn đất nước nào nữa” và thậm chí sẽ không thể quay trở lại đất nước của mình.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng tôi có thể kiểm soát eo biển Hormuz nếu cần thiết”, đồng thời cho biết Mỹ có thể trở thành “Thiên thần Hộ mệnh” của eo biển Hormuz và tiếp quản 20% lượng dầu mỏ vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

“Nếu họ không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ thu phí quá cảnh”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Theo Anadolu, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump còn cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người luôn khẳng định Iran phải duy trì quyền làm giàu uranium, “nên cẩn thận lời nói của mình”.

Tổng thống Trump tuyên bố:“Ông ta nên chấn chỉnh bản thân, nếu không chúng tôi sẽ tiếp quản phần còn lại của đất nước đó” và cho rằng mình sẽ có nhiều đòn bẩy hơn sau thời hạn đàm phán 60 ngày.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi có lựa chọn 60 ngày và sau khi lựa chọn đó kết thúc, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn”.

Tổng thống Trump cũng cho biết có 19 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 20/6.

Tổng thống Trump dọa giáng đòn mạnh vào Tehran một lần nữa giữa đàm phán Mỹ-Iran ở Thụy Sĩ ảnh 2
Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết hôm 21/6 rằng “giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đang diễn ra khá thuận lợi”.

Ông Wright nói với Fox News rằng trong vòng 24 giờ qua, có 67 tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz, “gần tương đương với mức lưu thông trước khi xung đột nổ ra”.

Ông Wright cũng cho biết Mỹ đã tiến hành hộ tống các tàu thuyền vì Iran vẫn chưa hoàn tất việc “rà phá thủy lôi” tại một luồng hàng hải trung tâm của eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đã hộ tống tàu thuyền đi qua khu vực đó trong nhiều tuần qua và hiện nay hoạt động này đang được thực hiện với cường độ rất cao”, ông Wright nói.

Liên quan tới đàm phán ở Thụy Sĩ, cùng ng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã kêu gọi các bên tạo mọi điều kiện để ngoại giao phát huy hiệu quả.

Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis tại Burgenstock, ông Grossi nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để thúc đẩy các giải pháp ngoại giao liên quan đến Iran và các vấn đề an ninh khu vực.Theo hãng tin Tasnim của Iran, sự hiện diện của ông Grossi tại Thụy Sĩ không đồng nghĩa với việc ông tham gia trực tiếp các cuộc đàm phán.

Một nguồn tin Iran cho biết Tehran không thấy cần thiết phải tiến hành cuộc tiếp xúc với người đứng đầu IAEA, đồng thời phản đối đề xuất được cho là do phía Mỹ đưa ra về việc để ông Grossi tham gia tiến trình thương lượng.

PV
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