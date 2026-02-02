TP Hồ Chí Minh: Phụ huynh rà soát dữ liệu tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 từ ngày 3/2

(Ngày Nay) - Từ ngày 3/2 đến 3/3/2026, phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 cần truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp để kiểm tra, xác nhận thông tin hồ sơ, làm căn cứ chính thức cho kỳ tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp được triển khai từ ngày 3/2/2026 đến hết ngày 3/3/2026 trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Đối tượng thực hiện gồm phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6; trẻ 6 tuổi chưa học mầm non và học sinh lớp 5 của các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, việc rà soát, xác nhận thông tin học sinh có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để tổ chức tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027.

Trường hợp phụ huynh không thực hiện rà soát hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống sẽ mặc định dữ liệu hiện có là chính xác và được sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Sau thời hạn trên, các yêu cầu điều chỉnh thông tin liên quan đến nơi ở hiện tại sẽ không được giải quyết, trừ những trường hợp đặc biệt như học sinh chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh địa phương xem xét.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và giáo dục thường xuyên rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh, bảo đảm thông tin được đồng bộ đầy đủ, chính xác trên hệ thống tuyển sinh.

Các nhà trường được yêu cầu phân công giáo viên chủ nhiệm, nhân viên chuyên trách hỗ trợ phụ huynh trong quá trình kiểm tra, điều chỉnh thông tin; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

UBND địa phương cũng phải cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chưa học mầm non và học sinh lớp 5 của cơ sở giáo dục thường xuyên lên cơ sở dữ liệu tuyển sinh, bảo đảm không bỏ sót đối tượng trong độ tuổi quy định.

Đối với phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khuyến cáo cần chủ động kiểm tra, xác nhận thông tin đúng thời hạn; phối hợp với nhà trường hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện sai lệch và cung cấp đầy đủ minh chứng hợp lệ khi có thay đổi thông tin.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 được dự báo là một trong những kỳ tuyển sinh có quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh, do đó việc rà soát dữ liệu chính xác ngay từ đầu được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi, minh bạch.