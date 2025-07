TP.HCM: Đồng loạt tập huấn an toàn thực phẩm cho tất cả trường học và 168 phường xã

(Ngày Nay) - Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM dành hai tuần đồng loạt triển khai tập huấn an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách tại 168 phường, xã, đặc khu và các trường học trên địa bàn.

Theo Sở, đây là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần xây dựng môi trường thực phẩm an toàn, lành mạnh cho người dân thành phố, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nhằm đảm bảo mục tiêu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong năm học mới 2025–2026.

Nội dung tập trung vào các vấn đề đang được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, như: Hướng dẫn hồ sơ tự công bố, đăng ký bản công bố và quản lý quảng cáo thực phẩm; Triển khai công tác hậu kiểm, giám sát hội nghị, hội thảo có liên quan đến thực phẩm; Đề án truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu giám sát mối nguy; Hướng dẫn xử lý, phối hợp điều tra ngộ độc thực phẩm;

Bên cạnh đó, Sở An toàn Thực phẩm sẽ cập nhật hệ thống văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm; hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý (Y tế, Nông nghiệp, Công thương); Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và Kỹ năng kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính...

Theo kế hoạch, Sở tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm tại 168 phường, xã và đặc khu, thông qua nền tảng Zoom phát trực tiếp từ trụ sở của Sở An toàn Thực phẩm ở P.Bến Thành, đến 168 điểm cầu tại UBND các phường, xã và đặc khu trên địa bàn. Thời gian từ ngày 15/7 – 31/5/2025.



Song song đó, Sở An toàn Thực phẩm phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức 7 lớp tập huấn trực tiếp cho lãnh đạo, cán bộ y tế các trường học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các lớp sẽ diễn ra từ 17/7 - 8/8/2025 với tổng số khoảng 3.460 học viên.

Cũng trong thời gian này, Sở An toàn Thực phẩm sẽ phối hợp Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức tập huấn riêng cho lực lượng chế biến thực phẩm tại các bếp ăn, căn tin trong khu ký túc xá, nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong sinh viên nội trú.

Theo Sở, thông qua hoạt động tập huấn lần này, đội ngũ cán bộ quản lý tại cơ sở và trường học sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng giám sát, nhận diện mối nguy, quản lý truy xuất nguồn gốc thực phẩm cũng như xử lý, điều tra khi có sự cố xảy ra. “Vì sức khỏe cộng đồng, mỗi cán bộ quản lý và người làm công tác chế biến thực phẩm sẽ là “cánh tay nối dài” để bảo vệ và gìn giữ an toàn vệ sinh thực phẩm cho mọi người dân thành phố”.