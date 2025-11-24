Trải nghiệm di sản số "Việt Nam diệu sử" tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(Ngày Nay) - Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ số không chỉ tạo nên làn gió mới cho hoạt động du lịch di sản, mà còn đặc biệt thu hút thế hệ trẻ.

Với chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, du khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám có thể “xuyên không” trở về tham dự một kỳ thi tuyển chọn nhân tài hay trải nghiệm cảm giác đỗ đạt, cưỡi ngựa về làng “vinh quy bái tổ.”

Đó là những điểm nhấn của trải nghiệm di sản số “Việt Nam diệu sử” chính thức được ra mắt, chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

“Việt Nam diệu sử” được xây dựng dựa trên công nghệ thực tế tăng cường (AR) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến cho du khách trải nghiệm tương tác trực tiếp với không gian văn hóa-lịch sử ngay tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Công nghệ AR cho phép tái hiện các bối cảnh truyền thống bằng hình ảnh trực quan, giúp du khách chuyển từ vai trò quan sát thụ động sang trải nghiệm chủ động, tiếp cận di sản theo phương thức sinh động và hấp dẫn hơn.

Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết Văn Miếu-Quốc Tử Giám tự hào trở thành di tích văn hóa đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ AR một cách toàn diện, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là bước đột phá trong lĩnh vực bảo tồn di sản mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận và yêu mến văn hóa truyền thống Việt Nam theo cách hiện đại, sinh động.

Dự án là minh chứng cho định hướng “Bảo tồn di sản bằng công nghệ-Kết nối quá khứ với tương lai” trong dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay.

Du khách có thể trực tiếp trải nghiệm ứng dụng tại ba điểm AR được bố trí trong sân trước khu vực Nhà thầy đồ, gồm 3 nội dung: “Lớp học trường làng” tái hiện phương pháp giáo dục cổ truyền; “Sỹ tử đi thi” mô phỏng không gian khoa cử trang nghiêm và giàu cảm xúc; “Vinh quy bái tổ” dựng lại cảnh đoàn rước Tiến sỹ tân khoa trở về làng trong niềm hân hoan, tự hào.

Tại mỗi điểm, hệ thống iPad và màn hình hiển thị chuyên dụng được chuẩn bị để du khách dễ dàng thao tác. Bên cạnh đó, người dùng có thể tải ứng dụng “Việt Nam diệu sử” về thiết bị cá nhân để chủ động khám phá, hoàn toàn miễn phí.