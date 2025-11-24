Trải nghiệm di sản số "Việt Nam diệu sử" tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Mai Phương In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ số không chỉ tạo nên làn gió mới cho hoạt động du lịch di sản, mà còn đặc biệt thu hút thế hệ trẻ.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tham quan không gian trải nghiệm. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tham quan không gian trải nghiệm. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+.

Với chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, du khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám có thể “xuyên không” trở về tham dự một kỳ thi tuyển chọn nhân tài hay trải nghiệm cảm giác đỗ đạt, cưỡi ngựa về làng “vinh quy bái tổ.”

Đó là những điểm nhấn của trải nghiệm di sản số “Việt Nam diệu sử” chính thức được ra mắt, chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

“Việt Nam diệu sử” được xây dựng dựa trên công nghệ thực tế tăng cường (AR) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến cho du khách trải nghiệm tương tác trực tiếp với không gian văn hóa-lịch sử ngay tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Công nghệ AR cho phép tái hiện các bối cảnh truyền thống bằng hình ảnh trực quan, giúp du khách chuyển từ vai trò quan sát thụ động sang trải nghiệm chủ động, tiếp cận di sản theo phương thức sinh động và hấp dẫn hơn.

Trải nghiệm di sản số "Việt Nam diệu sử" tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 1

Hệ thống iPad và màn hình hiển thị chuyên dụng được chuẩn bị để du khách dễ dàng thao tác, trải nghiệm tìm hiểu về lịch sử. Ảnh: PV/Vietnam+.

Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết Văn Miếu-Quốc Tử Giám tự hào trở thành di tích văn hóa đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ AR một cách toàn diện, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là bước đột phá trong lĩnh vực bảo tồn di sản mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận và yêu mến văn hóa truyền thống Việt Nam theo cách hiện đại, sinh động.

Dự án là minh chứng cho định hướng “Bảo tồn di sản bằng công nghệ-Kết nối quá khứ với tương lai” trong dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay.

Du khách có thể trực tiếp trải nghiệm ứng dụng tại ba điểm AR được bố trí trong sân trước khu vực Nhà thầy đồ, gồm 3 nội dung: “Lớp học trường làng” tái hiện phương pháp giáo dục cổ truyền; “Sỹ tử đi thi” mô phỏng không gian khoa cử trang nghiêm và giàu cảm xúc; “Vinh quy bái tổ” dựng lại cảnh đoàn rước Tiến sỹ tân khoa trở về làng trong niềm hân hoan, tự hào.

Tại mỗi điểm, hệ thống iPad và màn hình hiển thị chuyên dụng được chuẩn bị để du khách dễ dàng thao tác. Bên cạnh đó, người dùng có thể tải ứng dụng “Việt Nam diệu sử” về thiết bị cá nhân để chủ động khám phá, hoàn toàn miễn phí.

Mai Phương
Di sản Di sản số Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám Văn hoá Công nghệ Hà Nội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh hoạ.
Nhìn lại cuộc chạy đua hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ
(Ngày Nay) - Từ lợi thế tuyệt đối của Mỹ đến bước bứt phá ngoạn mục của Liên Xô, cuộc chạy đua hạt nhân kéo dài 80 năm hé lộ những bí mật công nghệ, chiến lược quân sự và sức mạnh địa chính trị ít người biết.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
EU vạch "lằn ranh đỏ" cho vấn đề Ukraine
(Ngày Nay) - Ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố cứng rắn về lập trường của Liên minh châu Âu (EU) đối với các kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong đó khẳng định 3 nguyên tắc cốt lõi không thể thương lượng: Không được phép thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, không được đặt giới hạn cho quân đội Ukraine khiến nước này có nguy cơ sẽ bị tấn công trong tương lai và EU phải giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hòa bình cho quốc gia Đông Âu này.
Không gian đình Kim Ngân. Ảnh: VGP/Thanh Tùng.
Di sản thăng hoa trong không gian sáng tạo phố cổ Hà Nội
(Ngày Nay) - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam đang biến phố cổ Hà Nội thành điểm hội tụ sáng tạo, nơi di sản được tái diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tạo hấp lực mạnh mẽ cho du lịch và công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10 đạt khoảng 42 tỷ USD. Ảnh: H.Y.
Chuỗi cung ứng dịch chuyển, FDI chọn Việt Nam
(Ngày Nay) - Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh, mở ra cơ hội cho các nền kinh tế có độ ổn định cao. Dù tỷ giá USD/VND biến động gây áp lực lên doanh nghiệp trong nước, dòng vốn FDI vẫn mở rộng và tiếp tục dịch chuyển về Việt Nam, đặc biệt ở các ngành công nghệ cao. Sự kết hợp giữa nhu cầu mới của chuỗi cung ứng và sức hút FDI giúp Việt Nam nổi bật trong cuộc đua thu hút sản xuất khu vực.
Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô
Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô
(Ngày Nay) - Tối 22/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.