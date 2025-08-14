Triển lãm 80 năm giáo dục và đào tạo phát triển đất nước

(Ngày Nay) - Gian triển lãm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chia các khu trình bày theo từng giai đoạn lịch sử gắn với những thành tựu nổi bật của ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội chào mừng 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm giáo dục và đào tạo phát triển đất nước.”

Khu trưng bày giai đoạn 1945-1954 với nội dung chính là thi đua “diệt giặc dốt.” Đây cũng là thành tựu nổi bật nền giáo dục Việt Nam những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám thành công và những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phong trào thi đua “diệt giặc dốt”, chống mù chữ trong giai đoạn này đã phát triển mạnh mẽ, khắc phục tình trạng hơn 90% dân số mù chữ - một hệ quả của chính sách “ngu dân” của thực dân Pháp nhằm dễ bề cai trị. Cũng trong giai đoạn này đã diễn ra lần cải cách giáo dục lần thứ nhất năm 1950.

Khu trưng bày giai đoạn 1954-1975 với tinh thần xuyên suốt của giai đoạn này là dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các hoạt động giáo dục nổi bật của giai đoạn này là cải cách giáo dục thứ hai năm 1956; các ngành học đầu tiên xây dựng và phát triển cả về số lượng, chất lượng; chính sách cho giáo dục ở vùng miền núi và dân tộc thiểu số; chăm lo đào tạo cán bộ và học sinh miền Nam; chi viện cho sự nghiệp giáo dục ở miền Nam; xây dựng hệ thống các trường, phát triển các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, sư phạm; cử sinh viên ra nước ngoài học tập.

Khu trưng bày giai đoạn 1975-1986 với nội dung chính về thống nhất hai nền giáo dục Bắc-Nam. Triển lãm giới thiệu về nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, trong đó diễn ra lần cải cách giáo dục thứ ba năm 1979.

Khu trưng bày giai đoạn 1986 đến nay giới thiệu về giáo dục và đào tạo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trong giai đoạn này, Việt Nam đã có 3 lần đổi mới giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Trong đó, công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng được ban hành từ năm 2013 đã được triển khai trong các nhà trường từ lớp 1 đến lớp 12, tạo sự chuyển biến lớn trong toàn ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dành riêng một khu trưng bày về giáo dục và đào tạo tạo hướng tới tương lai, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng với thông điệp trọng tâm: kỷ nguyên vươn mình đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Khu trưng bày nhằm khẳng định đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng cao là yếu tố then chốt cho thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với tăng trưởng kinh tế phải bảo đảm thúc đẩy tiến bộ xã hội, mở rộng cơ hội cho mọi người dân tiếp cận giáo dục có chất lượng, học tập suốt đời và phát huy tối đa tiềm năng cá nhân. Trước các yêu cầu cấp bách này, cần phải có các quyết sách mạnh mẽ về thể chế, chính sách để tháo gỡ những điểm nghẽn, tập trung nguồn lực đầu tư nhanh chóng hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm mục tiêu phát triển toàn diện người học và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bứt phá trong giai đoạn mới.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là sự kiện quan trọng, trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Triển lãm sẽ diễn ra từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.