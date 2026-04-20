Triển lãm “Eternal Blue”: Khi sắc xanh trở thành ngôn ngữ của nội tâm

(Ngày Nay) - Từ ngày 22/4 đến 26/4/2026, Lemon Studio (13 ngõ 58 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội) sẽ tổ chức triển lãm “Eternal Blue” - sự kiện thứ tư kể từ khi không gian này ra mắt. Lấy sắc xanh làm chủ đạo, triển lãm hướng tới việc mở ra một không gian thị giác giàu tính chiêm nghiệm, nơi cảm xúc nội tâm được thể hiện qua nhiều phong cách minh họa đương đại.

Sau chuỗi triển lãm “When life gives you lemon” (Khi cuộc đời cho bạn quả chanh), “Họa Hồn Vóc Việt” và “Secret Garden” (Khu vườn bí mật), Lemon Studio tiếp tục duy trì nhịp hoạt động đều đặn với “Eternal Blue” (Sắc xanh vĩnh cửu) - một dự án mang tính thử nghiệm rõ nét về màu sắc và cảm xúc. Nếu các triển lãm trước khai thác đa dạng chủ đề và bảng màu, thì lần này, sắc xanh được chọn làm trục xuyên suốt, định hình tinh thần chung cho toàn bộ không gian trưng bày.

Trong cấu trúc ý tưởng của triển lãm, màu xanh không chỉ là lựa chọn thị giác mà còn đóng vai trò như một khung biểu đạt. Từ những gam lạnh trầm lắng đến sắc độ sáng giàu tính gợi mở, màu xanh được đặt vào nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau: cô đơn, tĩnh lặng, suy tư hay hồi phục. Việc giới hạn bảng màu phần nào tạo điều kiện để các nghệ sĩ tập trung khai thác chiều sâu nội tâm, thay vì phân tán vào đa dạng hình thức.

Một trong những gương mặt được giới thiệu tại triển lãm là Trung Việt Trần, tác giả của một trong hai “main visual” (hình ảnh chủ đạo) của “Eternal Blue”. Tác phẩm của họa sĩ trẻ gây chú ý ở cách xử lý màu và chất liệu, tạo nên bầu không khí vừa mơ hồ vừa lắng đọng. Thế giới trong tranh có xu hướng hướng nội, đi sâu vào những vùng cảm xúc khó gọi tên, nơi sự tổn thương không bị né tránh mà được quan sát và chấp nhận. Dù vậy, trong tổng thể vẫn xuất hiện những điểm sáng nhỏ, gợi mở khả năng hồi phục và hy vọng.

Nhìn từ cách lựa chọn chủ đề và nghệ sĩ, “Eternal Blue” gợi ra một không gian thưởng thức mang tính chiêm nghiệm, nơi người xem có xu hướng chậm lại và đối thoại với chính mình. Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, những thực hành nghệ thuật như vậy phần nào đáp ứng nhu cầu tìm kiếm khoảng lặng và cân bằng cảm xúc.

Tiếp nối định hướng ban đầu, Lemon Studio vẫn vận hành như một không gian nghệ thuật độc lập tập trung vào minh họa và truyện tranh đương đại. Không đặt nặng quy mô hay tính hàn lâm, các triển lãm tại đây thường hướng tới tính thử nghiệm và khả năng kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng. Việc duy trì lịch hoạt động liên tục theo tháng cho thấy nỗ lực xây dựng một môi trường sáng tác ổn định, nơi các họa sĩ trẻ có thể giới thiệu tác phẩm trong không gian vật lý, bên cạnh nền tảng trực tuyến.

Một số tác phẩm của các họa sĩ sẽ tham gia triển lãm:

“Eternal Blue” sẽ diễn ra từ ngày 22/4 đến 26/4/2026 tại Lemon Studio. Triển lãm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vai trò của không gian này như một điểm hẹn của cộng đồng minh họa trẻ tại Hà Nội, đồng thời mở ra thêm những thử nghiệm mới trong cách kể chuyện bằng hình ảnh đương đại.