Trưng bày 3.000 sách, báo chủ đề "Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt"

(Ngày Nay) - Hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đang trưng bày khoảng 3.000 sách, báo, tài liệu với chủ đề “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt”.

Các sách, báo, tài liệu được trưng bày lần này có nội dung xoay quanh về diễn biến và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bước ngoặt lịch sử của dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giành độc lập dân tộc; thành tựu 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; tấm gương cách mạng tiêu biểu trong kháng chiến và xây dựng đất nước; giới thiệu về các hình ảnh lịch sử, quê hương, đất nước, con người Quảng Ngãi; các danh lam thắng cảnh, văn hóa dân tộc, lễ hội đặc sắc…

Hoạt động trưng bày nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân Quảng Ngãi; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng và lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ. Tăng cường tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị năm 2025.

Chị Phạm Thị Sương (phường Trương Quang Trọng) chia sẻ, khi hay tin, chị đã tranh thủ dành thời gian dẫn các con đến đây tham quan. Các cháu rất thích thú vì được tiếp cận những đầu sách hay, bổ ích, bổ sung thêm nhiều kiến thức liên quan tới việc học tập.

Em Lưu Quỳnh Hương (xã Sơn Tịnh) phấn khởi cho biết, thông qua những tài liệu, cuốn sách quý viết về tấm gương Bác Hồ, Bác Giáp, những chiến sĩ, anh hùng cách mạng đã hi sinh máu xương để bảo vệ Tổ quốc…, chúng em càng thêm hiểu hơn, tự hào hơn về lịch sử, truyền thống đấu tranh bất khuất, hào hùng của dân tộc ta. Điều đó như tiếp thêm động lực để chúng em cố gắng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, không phụ lòng thế hệ cha ông đi trước.

Phó Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Trần Thị Hưng thông tin, Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 200 nghìn bản sách và 1,5 triệu học liệu số, đây là nguồn tài nguyên tri thức vô cùng phong phú, dồi dào để phục vụ công tác trưng bày tại chỗ hoặc trưng bày lưu động.

"Trưng bày là hoạt động vô cùng ý nghĩa hướng đến chào mừng những ngày lễ lớn, trọng của đất nước. Chúng tôi thật sự rất vui mừng khi được công chúng đón nhận một cách nồng nhiệt, nhất là các em học sinh, sinh viên. Hi vọng rằng, khi đến đây, các em sẽ có cơ hội mở mang hiểu biết, hun đúc thêm bản lĩnh, trí tuệ để sau này đóng góp sức mình dựng xây quê hương, đất nước tươi đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu nhừ lời dạy của Bác Hồ năm xưa", Phó Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Hoạt động trưng bày được tổ chức tại phường Cẩm Thành và phường Đăk Cấm, kéo dài đến hết ngày 5/9 và dự kiến sẽ đón khoảng 3.000 - 5.000 lượt độc giả đến tham quan, tìm hiểu.