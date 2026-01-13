Trung Quốc thúc đẩy phát triển công nghệ thông minh trong lĩnh vực y tế

(Ngày Nay) - Trong năm nay, Trung Quốc sẽ triển khai chương trình thí điểm xây dựng các nền tảng đám mây tích hợp dữ liệu chăm sóc sức khỏe cá nhân và bảo hiểm y tế, nhằm cung cấp các dịch vụ thông minh hơn cho người tham gia bảo hiểm và thúc đẩy phát triển công nghệ thông minh trong lĩnh vực y tế.
Trung Quốc thúc đẩy phát triển công nghệ thông minh trong lĩnh vực y tế

Cục Đảm bảo y tế quốc gia Trung Quốc (NHSA) cho biết các nền tảng trên sẽ được xây dựng dựa trên hệ thống thông tin bảo hiểm y tế quốc gia thống nhất, được thiết lập từ năm 2012 và do chính quyền cấp tỉnh hoặc thành phố quản lý. Các nền tảng này sẽ tích hợp dữ liệu cốt lõi từ các bệnh viện được chỉ định bảo hiểm, gồm hồ sơ chẩn đoán, điều trị, thanh toán, sử dụng thuốc và vật tư y tế.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tìm cách kết nối thêm dữ liệu từ các nguồn phi truyền thống như thiết bị đeo thông minh, thiết bị giám sát sức khỏe tại nhà và các cơ sở khám sức khỏe.

Một điểm nổi bật của chương trình là việc xây dựng hồ sơ đa chiều, linh hoạt cho người tham gia bảo hiểm. Các hồ sơ này không chỉ bao gồm lịch sử y tế như phẫu thuật, tiền sử dị ứng, quá trình điều trị mà còn tích hợp dữ liệu giám sát sức khỏe theo thời gian thực, cùng thông tin bảo hiểm và tài chính như mức đóng góp, chi phí y tế, giao dịch tài khoản, quan hệ gia đình và hồ sơ tín dụng.

NHSA cho biết thông qua việc phân tích dữ liệu tổng hợp, các nền tảng sẽ hình thành hồ sơ chăm sóc sức khỏe cá nhân toàn diện, đánh giá việc sử dụng dịch vụ y tế và đưa ra các khuyến nghị chăm sóc sức khỏe mang tính cá nhân hóa.

Chính quyền địa phương được khuyến khích tận dụng các nền tảng này để đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao mức độ thuận tiện cho người dân; đồng thời phát triển các dịch vụ như quản lý bệnh mạn tính, giám sát rủi ro sức khỏe cá nhân và cung cấp dữ liệu phân tích ẩn danh cho các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu – phát triển dược phẩm, bảo hiểm y tế thương mại và chăm sóc người cao tuổi thông minh.

Chương trình thí điểm dự kiến triển khai từ tháng sau đến hết năm 2026. Cơ quan quản lý nhấn mạnh sáng kiến này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ thông tin cá nhân; đồng thời sẽ thiết lập hệ thống quản lý an ninh và kiểm soát truy cập chặt chẽ.

