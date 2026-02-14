Từ Nghị quyết đến hành động: Giáo dục Việt Nam và hành trình tiến ra biển lớn

Bảo tàng mở cửa xuyên Tết, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công chúng (Ngày Nay) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, một số bảo tàng đã triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm công chúng.

Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận 4 tàu bay thuộc sở hữu chỉ trong 12 ngày, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc (Ngày Nay) -Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng tổng quy mô đội bay lên 10 chiếc. Việc liên tiếp đón 4 tàu bay thế hệ mới ngay trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao mà còn là bước đệm quan trọng cho chiến lược phủ rộng mạng bay quốc tế trong Quý II/2026.

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ngày Nay) - Xúng xính chụp ảnh áo dài bên những vạt hoa rộng hàng chục nghìn m2, tản bộ bên mặt hồ, chèo thuyền kayak, cắm trại giữa công viên, hít thở căng lồng ngực bầu không khí trong lành khoáng đạt… là những trải nghiệm đón năm mới tuyệt vời mà cư dân, du khách yêu thích tại các đại đô thị của nhà sáng lập Ecopark trong dịp Tết 2026 này.

Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro (Ngày Nay) - Theo các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, làm dấy lên tranh cãi về việc một công nghệ được quảng bá là “an toàn” lại xuất hiện trong một chiến dịch quân sự gây chết người.

30 chuyến xe yêu thương miễn phí chở bệnh nhân ung thư về quê dịp Tết (Ngày Nay) - Hành trình những chuyến xe yêu thương đã, đang và sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi người bệnh được tiếp thêm tinh thần, nghị lực tin vào ngày mai tươi sáng.

Gan lợn biến đổi gene mở ra hướng đi mới trong điều trị suy gan cấp (Ngày Nay) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt thử nghiệm lâm sàng sử dụng gan lợn biến đổi gene như một biện pháp hỗ trợ tạm thời cho bệnh nhân suy gan cấp, mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị khi nguồn hiến tạng khan hiếm.

Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương" (Ngày Nay) - Tại Văn bản số 1444/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý gửi hồ sơ khoa học di sản tư liệu “Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản tư liệu thế giới.

Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Nipah (Ngày Nay) - Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền từ động vật sang người, có thể lây từ người sang người; được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, và nằm trong danh sách ưu tiên của WHO.

Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện (Ngày Nay) - Sau khi tái đắc cử vào tháng 11/2024, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng cương vị nguyên thủ khiến ông không có thời gian đối mặt với các vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, trong khi yêu cầu tòa án tạm hoãn các vụ kiện nhằm vào mình, ông lại chủ động nộp hàng loạt đơn kiện mới, đòi bồi thường số tiền lên tới hàng chục tỷ USD, làm dấy lên tranh luận pháp lý về tính nhất quán trong lập trường của ông.