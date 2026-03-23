Tủ sách Thanh niên - Chắp cánh khát vọng tuổi trẻ qua văn hóa đọc

(Ngày Nay) - Ngày 23/3, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên.

Không chỉ mang đến cho bạn đọc trẻ những tác phẩm có giá trị, góp phần truyền cảm hứng sống tích cực và khơi dậy tinh thần cống hiến trong mỗi người, mỗi cuốn sách trong Tủ sách Thanh niên sẽ đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh: "Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 đến 2030 đã đặt ra yêu cầu phát triển thanh niên toàn diện cả về đạo đức, tri thức, kỹ năng, năng lực sáng tạo và trách nhiệm công dân".

Theo bà Trang, thói quen đọc sách chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng lớp thanh niên có tri thức, bản lĩnh, lý tưởng sống đẹp, sẵn sàng hội nhập trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc. Những cuốn sách đầu tiên của Tủ sách Thanh niên mang sứ mệnh chắp cánh khát vọng tuổi trẻ, nơi người đọc trẻ tìm thấy các giá trị về lý tưởng sống, lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó và khát vọng cống hiến.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận nỗ lực của Nhà xuất bản Kim Đồng khi xây dựng tủ sách đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời tin tưởng đây sẽ trở thành người bạn đồng hành thiết thực với mỗi người trẻ trong quá trình học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp.

Trong lần ra mắt này, mười hai cuốn sách thuộc nhiều thể loại từ tiểu thuyết, nhật kí, hồi kí đến sách danh nhân, gồm cả sách trong nước và sách nước ngoài được giới thiệu. Khởi đầu từ những tác phẩm về tuổi trẻ trong chiến tranh và xây dựng đất nước như Dấu chân người lính, Mẫn và tôi, Mãi mãi tuổi hai mươi, đến những cuốn sách bồi đắp ý chí, nhân cách và tầm nhìn như Thép đã tôi thế đấy, Một người chân chính, Tuổi trẻ Karl Marx.

Mười hai cuốn sách khởi đầu cho Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng giúp độc giả trẻ sống giữa thời bình hôm nay hiểu hơn về các thế hệ cha anh. Đồng thời, mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật cũng truyền cảm hứng lớn tới con đường học tập và trưởng thành của giới trẻ.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết: "Trên mỗi trang sách, bạn đọc trẻ sẽ tìm gặp những giá trị về lý tưởng sống, lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Tủ sách không chỉ giới thiệu tác phẩm có giá trị mà còn nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và đất nước".

Tủ sách Thanh niên là lời đáp lại nhu cầu thực tế của bạn đọc trẻ hôm nay, nhu cầu được tiếp thêm điểm tựa tinh thần, được bồi đắp lý tưởng sống và chạm tới truyền thống yêu nước bằng những câu chuyện giàu sức lay động. Những ấn phẩm đầu tiên là các tác phẩm gối đầu giường của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, chứa đựng câu chuyện về ý chí, tinh thần cống hiến, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và quê hương, giúp người trẻ không chỉ đọc để được truyền cảm hứng mà còn suy ngẫm sâu hơn về con đường trưởng thành.

Với sự phát triển của công nghệ, bạn đọc trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức thông qua các phương thức mới như sách điện tử hay sách nói với tương tác không bị giới hạn. Công nghệ cũng mở ra các nền tảng để người trẻ chia sẻ niềm yêu thích và tri thức từ sách. Tuy nhiên, môi trường số đồng thời đặt ra thách thức đối với văn hóa đọc khi xu hướng tiêu thụ nội dung ngắn khiến nhiều người khó kiên nhẫn theo đuổi trọn vẹn một cuốn sách.

Tại tọa đàm “Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ”, nói về việc xây dựng thói quen đọc sách, bạn Lê Phương Thảo, Đại sứ văn hóa đọc 2024 nhấn mạnh đọc sách là học sự kiên nhẫn. Theo Thảo, trong bối cảnh người trẻ bị chi phối bởi mạng xã hội, sự kiên nhẫn trở thành điều cần thiết để hình thành thói quen đọc. Ban đầu có thể chưa yêu thích việc đọc sách, nhưng nếu bắt đầu từ những trang sách dung dị, dần dần việc đọc sẽ trở thành nhu cầu tự nhiên.

Cũng tại tọa đàm, PGS.TS Phạm Xuân Thạch, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh vai trò của việc nghiền ngẫm và rèn luyện tư duy phản biện.

Ông cho rằng: "Đọc sách không phải là cuộc chạy đua về số lượng mà nên đến một cách tự nhiên. Tầm quan trọng của việc nghiền ngẫm và rèn luyện tư duy phản biện, cho rằng sau khi đọc xong một cuốn sách, điều quan trọng là suy ngẫm và không nên dừng ở lần đọc đầu tiên, bởi việc chất vấn và suy tư sẽ giúp người đọc thay đổi cuộc sống chín chắn và có chiều sâu hơn".

Đáng chú ý, đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc tham dự buổi ra mắt xúc động trước sự tâm huyết của Nhà xuất bản Kim Đồng khi cho ra mắt phiên bản nhật kí Mãi mãi tuổi hai mươi với nhiều thay đổi, cải tiến sau sáu tháng biên tập.

Hưởng ứng phong trào “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, tại buổi lễ ra mắt, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng 340 bộ sách thuộc Tủ sách Thanh niên tới 34 tỉnh thành Đoàn trong cả nước. Tủ sách được xây dựng với mong muốn lan tỏa tới các cơ sở Đoàn, khuyến khích mỗi người trẻ chọn cho mình một cuốn sách phù hợp để đồng hành, góp phần bồi dưỡng tri thức, nhân cách và lối sống tích cực, đồng thời khẳng định vai trò của sách trong việc phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và năng lực tự học của thanh niên trong thời đại mới.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên cho biết thêm, Tủ sách Thanh niên sẽ không đứng riêng lẻ mà gắn với định hướng rộng hơn dành cho độc giả trẻ. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tiếp tục phát triển các dòng sách mới như 2045 Books tập trung vào khoa học công nghệ và kỹ năng sống, tủ sách Văn Trẻ dành cho sáng tác văn chương mới của người trẻ, cùng Giải thưởng văn học Kim Đồng nhằm mở rộng không gian để thanh niên đọc, viết, đối thoại và trưởng thành cùng sách.

Với những định hướng này, Nhà xuất bản Kim Đồng kỳ vọng tiếp tục trở thành người bạn đồng hành tin cậy của tuổi trẻ Việt Nam trên hành trình nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão và bản lĩnh để góp phần dựng xây đất nước ngày một tươi đẹp.